Le vaccin J&J COVID protège contre les variantes du virus, selon une étude

Le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson déclenche plusieurs types de réponses immunitaires, selon une nouvelle étude, lui permettant d’être extrêmement protecteur aux États-Unis ainsi qu’en Afrique du Sud et au Brésil, où une poignée de variantes virales différentes circulent.

Des chercheurs de l’Université Harvard qui ont développé le vaccin à injection unique ont découvert que les personnes de différentes parties du monde qui l’avaient reçu étaient protégées contre une maladie grave, quelle que soit la variante du virus.

Le Dr Dan Barouch, directeur du Center for Virology and Vaccine Research du Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, a déclaré qu’il était heureux de voir que le vaccin était aussi efficace dans le monde réel qu’il l’avait été dans les études sur les animaux.

« C’est une bonne nouvelle en termes de couverture des variantes, et cela augmente notre optimisme quant au fait que les vaccins actuels, en particulier celui-ci, ont une bonne couverture des variantes qui existent aujourd’hui », a déclaré Barouch, qui a dirigé la recherche et dont le laboratoire a développé le virus inoffensif qui délivre le vaccin. « C’est plus une raison pour laquelle tout le monde dans le pays et dans le monde devrait se faire vacciner le plus tôt possible. »

Les 20 patients étudiés ont produit des anticorps neutralisants, considérés comme essentiels pour une réponse immunitaire efficace au virus. Mais ils produisaient également d’autres types d’anticorps ainsi que des cellules T, souvent appelées les soldats du système immunitaire.

Les gens au Brésil et en Afrique du Sud, où des variantes dangereuses ont circulé, ont produit cinq fois moins d’anticorps neutralisants que ceux confrontés au virus SARS-CoV-2 d’origine, a déclaré Barouch, également professeur de médecine à la Harvard Medical School. Mais ils fabriquaient presque autant d’anticorps d’autres types et tout autant de cellules T, ce qui explique probablement pourquoi ils étaient presque aussi bien protégés contre la maladie que ceux exposés au virus d’origine.

Dans un grand essai de phase 3, le vaccin J&J a protégé contre le COVID-19 sévère/critique chez 86 % des receveurs aux États-Unis, 88 % de ceux au Brésil et 82 % de ceux en Afrique du Sud.

La nouvelle étude « aide à expliquer pourquoi le vaccin J&J a si bien fonctionné contre les variantes », a déclaré Barouch. « Nous pensons que c’est probablement parce que le vaccin produit de nombreuses réponses immunitaires différentes. »

Barouch a déclaré que ses collègues et lui enquêtaient toujours sur les raisons pour lesquelles le vaccin semble produire un trouble de la coagulation sanguine inhabituel et dangereux chez un petit nombre de receveurs.

D’autres vaccins se sont révélés moins efficaces en Afrique du Sud, le pays ayant passé le vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford, car il n’était pas assez protecteur.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

