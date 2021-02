Le vaccin J&J COVID-19 à une dose répond aux critères de sécurité et d’efficacité, selon un rapport de la FDA

Des informations détaillées sur un candidat vaccin Johnson & Johnson contre le COVID-19 ne soulèvent aucun problème de sécurité, selon un rapport publié mercredi matin.

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration tient une réunion d’une journée vendredi pour examiner les données et est susceptible de donner un coup de pouce au vaccin, conduisant probablement à une autorisation de la FDA pour le vaccin dans les prochains jours.

Le vaccin J&J diffère des deux déjà autorisés, car un seul vaccin est recommandé au lieu de deux.

La société étudie également un régime à deux doses, qui pourrait s’avérer plus efficace ou plus durable, auquel cas les gens pourraient être encouragés à se faire vacciner à un moment donné.

Le comité consultatif de la FDA, appelé Comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes ou VRBPAC, devrait approuver le vaccin car il semble avoir satisfait à tous les critères d’autorisation établis par la FDA l’année dernière.

À l’instar des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech, celui de J&J a organisé un vaste essai clinique démontrant son innocuité et son efficacité, et la société a prouvé qu’elle pouvait fabriquer le vaccin de manière sûre et cohérente.

Une fois que le comité aura donné son accord au vaccin, il appartiendra au commissaire par intérim de la FDA de l’autoriser, ce qui pourrait se produire dans quelques jours.

Le vaccin est déjà utilisé en Afrique du Sud et la société a demandé une autorisation à l’Union européenne et à l’Organisation mondiale de la santé.

J&J a accepté de fournir 100 millions de doses de son vaccin aux États-Unis d’ici juin, dont 20 millions d’ici la fin mars. Ces doses s’ajouteront aux 300 millions de doses que Pfizer-BioNTech et Moderna ont chacune promis de fournir au gouvernement américain d’ici la fin du mois de juillet.

Le vaccin s’est avéré efficace à 72% dans un essai aux États-Unis, tous les groupes ethniques, raciaux et d’âge en bénéficiant à peu près de la même manière.

Les essais du vaccin dans d’autres pays ont montré une efficacité moindre – 66% en Amérique latine et 57% en Afrique du Sud, 28 jours après les vaccins – probablement en raison de variantes du virus circulant dans ces pays.

Les mêmes variantes circulent également aux États-Unis, mais pas encore en très grand nombre, de sorte que le vaccin devrait être utile ici, en particulier parce qu’il ne nécessite qu’une seule dose.

Bien que le vaccin J&J semble moins efficace que ceux de Pfizer-BioNTech et Moderna, il est difficile de faire des comparaisons directes, disent les experts, car ces essais ont été menés des mois plus tôt, à un moment différent de la pandémie et lorsqu’il y avait moins de variantes connues.

Le vaccin J&J s’est avéré efficace à 85% dans la prévention des maladies graves dans toutes les régions étudiées 28 jours après le tir et s’est avéré plus efficace au fil du temps, aucun cas de maladie grave n’ayant été signalé après le jour 49. La société a défini la maladie grave comme une insuffisance respiratoire, choc, défaillance d’un organe ou nécessité d’un traitement dans une unité de soins intensifs d’un hôpital.

L’essai, dans lequel la moitié des participants ont reçu un vaccin actif et l’autre un placebo, n’incluait ni les enfants ni les femmes enceintes.

En termes de démographie, 38% des participants avaient plus de 60 ans et 55% étaient des hommes. Sur près de 20 000 participants aux États-Unis, 74% étaient blancs, 15% hispaniques, 13% noirs, 6% asiatiques et 1% étaient amérindiens.

Plus de 40% des participants à l’essai dans le monde souffraient de problèmes de santé les exposant à un risque plus élevé de COVID-19 grave, y compris l’obésité, le diabète de type 2, l’hypertension ou le VIH.

Près de 10% ont été testés positifs au COVID-19 au début de l’étude.

Dans de nouvelles informations de sécurité publiées mercredi sur 6 736 participants à l’essai, près de 49% avaient des douleurs au site d’injection, 39% ont développé un mal de tête après le coup de feu, 38% étaient fatigués et 33% avaient des douleurs musculaires. Presque tous ces symptômes ont été considérés comme légers ou modérés et ont disparu en un ou deux jours. Les vaccinés de plus de 60 ans étaient moins susceptibles que les plus jeunes de souffrir d’effets secondaires, ce qui est cohérent avec les autres vaccins.

Les personnes ayant reçu le vaccin actif par rapport au placebo étaient légèrement plus susceptibles de souffrir d’urticaire (5 dans le groupe vacciné et 1 dans le groupe placebo), de caillots sanguins (15 contre 10) et de bourdonnements d’oreilles (6 contre aucun), bien que l’on ne sache pas si ces symptômes ont été causés par le vaccin ou simplement par coïncidence.

Il n’y a eu aucun événement plus grave pouvant être lié au vaccin, selon l’étude.

Le vaccin J&J peut être conservé dans un réfrigérateur pendant trois mois et dans un congélateur jusqu’à deux ans, ce qui le rend relativement facile à distribuer par le biais des systèmes d’approvisionnement médicaux typiques.

La FDA accorde des autorisations d’utilisation d’urgence des vaccins COVID-19 plutôt que des approbations complètes.

Bien que tous les tests à ce jour aient été comparables aux tests requis pour une approbation complète, les vaccins n’ont pas été tenus de présenter des données à plus long terme, ce qui retarderait leur distribution pendant la pandémie. Toutes les entreprises devraient éventuellement demander une approbation complète.

Deux autres entreprises sont susceptibles de demander une autorisation pour leurs vaccins dans les prochains mois. AstraZeneca, en collaboration avec l’Université d’Oxford, a développé un vaccin qui a fini de recruter des volontaires dans son essai à grande échelle en janvier, et Novavax a annoncé la semaine dernière qu’il avait terminé son inscription.

Les deux sociétés doivent attendre pour demander une autorisation jusqu’à ce qu’au moins la moitié de leurs participants soient à huit semaines de leur deuxième injection, et jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de participants des groupes placebo et des groupes vaccinaux actifs aient contracté le COVID-19 symptomatique pour déterminer l’efficacité de leur vaccin.

Le vaccin AstraZeneca-Oxford a déjà été autorisé à être utilisé par l’Organisation mondiale de la santé. L’Afrique du Sud a retardé l’utilisation du vaccin jusqu’à ce qu’il puisse être testé plus avant, car un essai antérieur a suggéré qu’il n’était pas très efficace contre la variante dominante dans ce pays.

