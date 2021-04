Les responsables fédéraux de la santé ont annoncé aujourd’hui qu’ils recommandaient une pause dans l’utilisation du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson en raison des caillots sanguins «par prudence».

« La sécurité des vaccins est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination COVID-19 », ont déclaré la Food and Drug Administration et les Centers for Disease Control and Prevention dans un communiqué.

Les recommandations ont suscité des réponses presque immédiates. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a tweeté: « Nous conseillons à tous les fournisseurs de vaccins de l’Ohio de suspendre temporairement l’utilisation du vaccin Johnson et Johnson (Janssen). »

Au 12 avril, plus de 6,8 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis.Le CDC et la FDA examinent les données concernant six cas américains signalés d’un type rare et grave de caillot sanguin chez des individus après avoir reçu le vaccin J&J, dit la déclaration. Les six cas sont survenus chez des femmes de 18 à 48 ans et les symptômes sont survenus six à 13 jours après la vaccination.

Le CDC convoquera mercredi une réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation pour examiner plus en détail les cas et évaluer leur importance potentielle.

Jeff Zients, Coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche, a déclaré que la pause aurait peu d’impact sur la disponibilité des vaccins.

« Le vaccin Johnson & Johnson représente moins de 5% des tirs d’armes enregistrés aux États-Unis à ce jour », a déclaré Zients. « Sur la base des mesures prises par le président plus tôt cette année, les États-Unis ont obtenu suffisamment de doses de Pfizer et de Moderna pour 300 millions d’Américains. »

La pause est un exemple d’une «arme à double tranchant dans les interventions de santé publique», a déclaré Ogbonnaya Omenka, professeur agrégé et spécialiste de la santé publique à l’Université Butler d’Indianapolis.

« La décision est révélatrice de la vigilance et de la rapidité d’action, qui sont toutes deux nécessaires pour faire face efficacement aux menaces pour la santé publique », a-t-il déclaré à USA TODAY. «En même temps, il y a un risque que la décision alimente l’hésitation déjà existante à l’égard des vaccins. (…) Néanmoins, cette étape est dans l’intérêt du public, car il est du devoir des autorités impliquées d’être en sécurité au lieu de Pardon.

Également dans l’actualité:

► Le créateur de «Hamilton» Lin-Manuel Miranda a rejoint le maire de New York, Bill de Blasio, lundi lors de l’inauguration d’un site de vaccination COVID-19 de Times Square destiné à relancer l’industrie du divertissement de la ville.

►Pour la première fois depuis des mois, des boutiques, des coiffeurs et des « jardins » de pub ont rouvert lundi en Angleterre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté les gens à «se comporter de manière responsable». L’ordre de « rester à la maison » de l’Irlande du Nord prend fin et certaines règles sont assouplies en Ecosse et au Pays de Galles.

►Les Cubs de Chicago sont préoccupés par une éventuelle épidémie de COVID-19 après que deux entraîneurs ont été testés positifs pour le virus et que trois relais ont été placés sur la liste des blessés liés au COVID-19.

► Haïti n’a pas reçu une seule dose du vaccin COVID-19 même si les pays ont commencé à recevoir une dose de l’Organisation mondiale de la santé il y a cinq semaines, a rapporté le Miami Herald.

►Toutes les écoles de la province la plus peuplée du Canada, l’Ontario, seront fermées et passeront à l’apprentissage en ligne en raison d’un nombre record d’infections à coronavirus alimentées par des variantes de virus plus contagieuses, a annoncé lundi le premier ministre de la province. Le premier ministre Doug Ford a déclaré que son gouvernement passait à Internet uniquement après les vacances d’avril de cette semaine.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,2 millions de cas confirmés de coronavirus et 562 500 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 136,7 millions de cas et 2,94 millions de décès. Plus de 237,79 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 189,96 millions ont été administrées, selon le CDC.

Les sports pour jeunes liés à la flambée du Michigan

Les hospitalisations au Michigan ont atteint 3 953 lundi, dépassant le pic de novembre / décembre de l’État. Parmi les principaux facteurs d’infection à coronavirus dans l’État, ont déclaré les responsables de la santé, il y a des épidémies chez les jeunes athlètes et ceux associés aux écoles K-12. Cette semaine, l’État a signalé 312 flambées scolaires en cours ou nouvelles, qui comprennent des infections liées aux salles de classe, aux activités parascolaires et aux sports.

«Bien qu’ils ne l’obtiennent peut-être pas directement de l’événement sportif, il y a beaucoup de choses qui vont de pair avec le sport», a déclaré le Dr Matthew Sims, directeur de la recherche sur les maladies infectieuses à Beaumont Health. « Beaucoup de gens viennent regarder. Il y a la fête après, où les gens se rassemblent. »

– Kristen Jordan Shamus et Christina Hall, Detroit Free Press

Obtenez un beignet avec un jab? Les cadeaux combattent l’hésitation à la vaccination

Vous hésitez à vous faire vacciner COVID? Un donut gratuit ou une carte-cadeau Amazon vous changerait-il d’avis? Lorsque Krispy Kreme a récemment offert des beignets gratuits aux Américains qui se font vacciner, il a résisté à la réaction des critiques qui ont déclaré que l’effort de marketing pourrait aider à atténuer la pandémie mais contribuerait également à l’épidémie d’obésité. Néanmoins, ne soyez pas surpris si d’autres entreprises et gouvernements locaux et étatiques commencent à offrir des incitations encore plus substantielles, telles que des cartes-cadeaux, aux personnes qui pourraient autrement résister aux coups.

«Cela dépendra de l’entreprise, mais d’une manière générale, cela peut être une chose positive», a déclaré Bunny Ellerin, directeur du programme de gestion des soins de santé et des produits pharmaceutiques à la Columbia Business School, à propos des cadeaux. «C’est un renforcement positif.»

– Nathan Bomey

L’Oregon inflige une amende de 18000 $ à Twisted River Saloon à Springfield pour avoir enfreint les règles du COVID-19

Un saloon de l’Oregon a été condamné lundi à une amende de plus de 18 000 dollars pour avoir «enfreint trois normes» visant à protéger les employés du COVID-19.

L’amende de 18430 $ a été infligée au Twisted River Saloon à Springfield, qui «a délibérément continué à exposer potentiellement les travailleurs au virus» en autorisant les repas à l’intérieur à partir du 4 janvier environ et jusqu’au 26 février, selon le communiqué d’Oregon Occupational Safety. et administration de la santé.

À cette époque, le comté de Lane était désigné comme un «risque extrême» de transmission du COVID-19, et les repas à l’intérieur étaient censés être à capacité nulle.

Lors d’une inspection, le propriétaire James Butt a déclaré qu’il avait choisi de rouvrir le salon même s’il était conscient que cela allait à l’encontre des exigences en matière de santé au travail, indique le communiqué.

– Louis Krauss, Register-Guard

Le CDC dit que le Michigan ne recevra probablement pas de vaccins supplémentaires pour lutter contre la flambée

Le gouvernement fédéral n’est pas enclin à expédier des fournitures de vaccins supplémentaires au Michigan pour lutter contre la forte augmentation des cas dans l’État, a déclaré lundi le directeur des Centers for Disease Control and Prevention.

Le Dr Rochelle Walensky a noté qu’il faut de deux à six semaines entre le moment où les vaccins sont injectés et jusqu’à ce que l’impact puisse être réalisé.

« Quand vous avez une situation aiguë, un nombre extraordinaire de cas comme nous en avons au Michigan, la réponse n’est pas nécessairement de donner un vaccin, la réponse est vraiment de fermer les choses », a déclaré Walensky lors d’un briefing de réponse COVID de la Maison Blanche. « Si nous essayions de vacciner pour échapper à ce qui se passe au Michigan, nous serions déçus qu’il ait fallu si longtemps pour que le vaccin fonctionne, pour avoir réellement un impact. »

Andy Slavitt, le conseiller principal COVID de la Maison Blanche, a déclaré que changer les stocks de vaccins « pour jouer à Whac-a-Mole n’est pas la stratégie que les dirigeants de la santé publique et les scientifiques ont élaborée ».

Ces collèges étaient plus susceptibles d’offrir un apprentissage en personne

Selon une étude de la College Crisis Initiative, un groupe du Davidson College qui a suivi comment les collèges ont réagi à la pandémie.

Les chercheurs ont constaté que les collèges qui acceptent moins de candidats et dont les étudiants sont mieux préparés sur le plan académique étaient plus susceptibles d’être en ligne pendant la pandémie. Et ceux qui acceptaient plus d’étudiants et se trouvaient dans des États contrôlés par les républicains étaient plus susceptibles d’être en personne que les collèges des États bleus.

Qu’est-ce qui n’a pas semblé influencer le projet d’un collège d’ouvrir en personne? Cas de coronavirus. Les chercheurs ont écrit qu’ils n’avaient pas trouvé d’association entre le taux d’infection à coronavirus d’un État pour 100000 habitants et les projets du collège d’offrir des cours en ligne ou en personne.

– Chris Quintana

Contribuer: The Associated Press