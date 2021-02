Le vaccin J&J est lancé après le coup de pouce des CDC; Le Dr Anthony Fauci dit que l’assouplissement des restrictions est «risqué»; 513K morts aux États-Unis: mises à jour en direct du COVID-19

Johnson & Johnson a commencé à distribuer son vaccin dimanche, ajoutant une troisième arme à l’arsenal COVID-19 du pays.

Ces doses commenceront à arriver sur les sites de distribution de vaccins dès mardi matin, selon des responsables de l’administration Biden. Près de 4 millions de doses seront également distribuées cette semaine entre tous les États et territoires, ainsi que les doses des deux autres vaccins, de Pfizer-BioNTech et Moderna.

Les États sont responsables de la distribution dans leur juridiction, mais le gouvernement fédéral les encourage à rendre chaque vaccin disponible à chaque communauté, ont déclaré les responsables, s’exprimant en arrière-plan, lors d’une conférence de presse dimanche soir.

J&J ne rendra plus de doses disponibles la semaine prochaine, ont déclaré les responsables, mais 16 millions supplémentaires devraient être disponibles d’ici la fin du mois et 80 millions supplémentaires d’ici la fin juin. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ont été livrés à un peu moins de 50 millions d’Américains à midi dimanche.

Dimanche également, un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a voté à l’unanimité pour recommander le vaccin Johnson & Johnson COVID-19. Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation a tenu une réunion d’urgence pour entendre les preuves de l’efficacité et des effets secondaires possibles du vaccin. Le vote était de 12-0 avec une récusation.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a approuvé la recommandation peu de temps après.

«Cette recommandation officielle du CDC – qui fait suite à la décision de la FDA de samedi d’autoriser l’utilisation d’urgence du vaccin – est une autre étape vers la fin de la pandémie», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le tir de Johnson & Johnson a été autorisé vendredi par la Food and Drug Administration pour les personnes de 18 ans et plus. Il ne nécessite qu’une seule dose et ne doit pas être congelé.

– Elizabeth Weise et Karen Weintraub

Également dans l’actualité:

►Israël a annoncé dimanche son intention de vacciner des dizaines de milliers de Palestiniens qui travaillent en Israël et dans ses colonies de Cisjordanie. Israël a été critiqué par la communauté internationale pour ne pas avoir partagé son stock de vaccins avec les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza occupées.

►La capitale du Brésil, Brasilia, est entrée dans un verrouillage de deux semaines, rejoignant plusieurs États pour adopter des mesures visant à réduire la propagation du coronavirus alors que les lits de soins intensifs commencent à se remplir dans certaines villes importantes. Jeudi a été le jour le plus meurtrier du pays de la pandémie, avec 1 541 morts sur près de 255 000 au total. Seuls les États-Unis en ont plus

►Le Sénat devient le centre d’intérêt du programme de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden après que la Chambre l’ait approuvé samedi. La mesure fournirait à des millions d’Américains 1 400 dollars de relance, accélérerait la distribution de vaccins et prolongerait l’aide au chômage tout au long de l’été.

►Le gouvernement fédéral a accepté d’acheter 100000 doses d’un traitement COVID-19 par Eli Lilly, a annoncé vendredi la société. Le médicament, le bamlanivimab, est un anticorps monoclonal, ce qui signifie qu’il imite l’un des anticorps naturels que le système immunitaire utilise pour combattre le virus. La FDA a autorisé le médicament à la fin de l’année dernière.

►Les États-Unis ont administré vendredi le plus de vaccins en une journée à ce jour: près de 2,4 millions de vaccins administrés, selon les données du CDC.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 513000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 113,9 millions de cas et 2,52 millions de décès. Plus de 96,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 75,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

Le Dr Anthony Fauci dit que l’assouplissement des restrictions du COVID-19 « est vraiment risqué »

La baisse constante et très controversée des nouvelles infections à coronavirus et des hospitalisations semble avoir stagné. Les experts tentent maintenant de déterminer si une nouvelle vague est en cours.

Au cours de la période de sept jours se terminant jeudi, 17 États ont enregistré une augmentation du nombre de cas au cours des sept jours précédents. Au cours de la période de sept jours se terminant vendredi, 21 États étaient en hausse au cours des sept jours précédents.

La semaine se terminant samedi a vu de nouveaux cas augmenter dans 23 États par rapport à la semaine précédente.

Pourtant, certains gouverneurs et maires, encouragés par le déclin constant et pressés par les propriétaires de petites entreprises qui luttent pour survivre, assouplissent les restrictions. La Nouvelle-Orléans permet des rassemblements jusqu’à 75 personnes à l’intérieur, 150 personnes à l’extérieur. Le Massachusetts lève lundi une commande obligeant toutes les entreprises, y compris les restaurants, à fermer à 21h30

Le Dr Anthony Fauci dit qu’il pense que l’assouplissement des restrictions pourrait être prématuré.

«C’est vraiment risqué de dire: ‘C’est fini. Nous sommes sur le point de sortir. Retournons », a déclaré Fauci dimanche sur CNN État de l’Union.

La plus grande ville de Nouvelle-Zélande fermée après la découverte d’une nouvelle infection

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, a commencé dimanche un verrouillage d’une semaine après la découverte d’un nouveau cas de coronavirus d’origine inconnue. Deux semaines plus tôt, la ville de 1,7 million d’habitants avait été placée en lock-out de trois jours après la découverte de nouveaux cas de la variante la plus contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne. Ils ont entraîné 12 nouvelles infections.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré samedi que le dernier patient avait présenté des symptômes depuis le début de la semaine et aurait pu en infecter d’autres. Le reste de la Nouvelle-Zélande aura également augmenté, bien que moindres, les restrictions.

La Nouvelle-Zélande, avec une population de 5 millions d’habitants, a été l’une des grandes réussites de la pandémie, adoptant une approche stricte et éliminant principalement le coronavirus. Le pays a enregistré moins de 2 400 infections et 26 décès.

Le pape François se dirige vers l’Irak malgré les inquiétudes des experts en maladies infectieuses

Le prochain voyage du pape François en Irak déclenche la sonnette d’alarme avec des experts en maladies infectieuses qui soulignent la forte augmentation des cas dans ce pays, le système de santé fragile et les foules que le pontife attirera. François, qui a été vacciné, sera le premier pape à visiter le lieu de naissance du patriarche biblique Abraham. Le voyage des 5 et 8 mars devrait donner un élan spirituel aux chrétiens irakiens, une petite minorité assiégée au sein de la population majoritairement musulmane.

«C’est une tempête parfaite pour générer de nombreux cas, auxquels vous ne pourrez pas faire face», a déclaré le Dr Bharat Pankhania, un expert en contrôle des maladies infectieuses à l’Université d’Exeter College of Medicine.

Le décompte du COVID-19 est flou pour les Arabes américains

Dans tout le pays, les Arabes américains et leurs partisans craignent des taux alarmants d’infection au COVID-19 et de décès dans leurs communautés. Mais il y a peu de données pour étayer ces préoccupations car la plupart sont classés comme «blancs» par le gouvernement fédéral.

Les 3,7 millions d’Arabes-Américains du pays sont incapables de s’identifier en tant que tels sur le recensement et d’autres formulaires gouvernementaux. En conséquence, les données officielles sur les soins de santé peuvent être difficiles à obtenir car les experts et les dirigeants communautaires sont obligés de s’appuyer sur des données disparates, souvent auto-compilées.

«On nous dit que nous sommes blancs alors qu’en réalité nous sommes privés de données statistiques appropriées et précises», a déclaré Hasibe Rashid, du département de planification de la ville de New York. «On s’attend à ce que nous nous conformions à quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d’accord, et pire encore, à quelque chose que la société ne nous considère pas comme. Nous ne vivons pas la vie de privilège blanc. »

– Marc Ramirez

La baisse de la demande de tests COVID-19 pourrait exposer les États-Unis

Après un an de lutte pour stimuler les tests, les communautés à travers le pays voient la demande s’effondrer, fermer les sites de test ou même essayer de retourner des fournitures. Les tests aux États-Unis ont atteint un sommet le 15 janvier, alors que le pays effectuait en moyenne plus de 2 millions de tests par jour. Depuis, le nombre moyen de tests quotidiens a baissé de plus de 28%. La baisse reflète la baisse de toutes les principales mesures virales depuis janvier, y compris les nouveaux cas, les hospitalisations et les décès.

Les responsables affirment que ces tendances encourageantes, associées à des conditions hivernales rigoureuses, à la fin de la saison des vacances, à la fatigue pandémique et à une concentration croissante sur les vaccinations sapent l’intérêt pour les tests. Mais les tests restent importants pour suivre et contenir l’épidémie.

« Nous devons utiliser les tests pour poursuivre la tendance à la baisse », a déclaré le Dr Jonathan Quick de la Fondation Rockefeller, qui a conseillé les responsables de Biden. « Nous devons l’avoir là pour capter les surtensions des variantes. »

Les écoles de la région de Las Vegas sont les dernières à rouvrir dans les grands districts américains

Les cloches des écoles sonnent lundi pour les plus jeunes élèves de Las Vegas, où le cinquième plus grand district scolaire du pays ramènera les enfants dans les salles de classe pendant la pandémie de coronavirus avec un calendrier «hybride» pour les enfants d’âge préscolaire jusqu’aux élèves de troisième année.

Le déménagement dans une région durement touchée à la fois physiquement et économiquement par COVID-19 fait du district scolaire tentaculaire du comté de Clark, avec 315000 étudiants, le dernier des plus grands des États-Unis à reprendre l’enseignement en face à face mais sans intervention.

Contribuant: Mike Stucka, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press