Le vaccin J&J protège contre la variante Delta ; Augmentation des cas aux États-Unis : mises à jour

Les inquiétudes concernant la variante delta COVID-19 hautement transmissible et sa propagation parmi les non vaccinés continuent de croître à mesure que les cas aux États-Unis augmentent, mais des nouvelles positives sur la capacité des vaccins à combattre le virus continuent d’affluer.

Jeudi, Johnson & Johnson a déclaré que son injection à dose unique protégeait contre la variante delta, citant des tests de laboratoire sur le sang des vaccinés. Et au milieu de la crainte que leur injection ne nécessite un rappel, la société a déclaré que sa réponse immunitaire dure huit mois et plus.

Mais les experts en santé publique affirment que la variante pose le plus de danger dans les régions où les vaccinations sont rares.

Les variantes « sont capables de trouver des lacunes dans notre protection », a déclaré le Dr Hilary Babcock de l’Université de Washington à St. Louis, soulignant comment les lits d’hôpitaux et les unités de soins intensifs dans les comtés du sud-ouest les moins vaccinés du Missouri se remplissent soudainement – ​​principalement avec des adultes moins de 40 ans qui n’ont jamais reçu les coups de feu.

« Toute souffrance ou décès dû au COVID-19 est tragique », a déclaré jeudi le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, en exhortant davantage d’Américains à retrousser leurs manches avant la propagation de la variante delta. « Avec des vaccins disponibles à travers le pays, les souffrances et les pertes que nous voyons maintenant sont presque entièrement évitables. »

Aussi dans l’actualité :

►Alors que les Californiens cherchent un retour à la normale, le spectre de la pandémie de coronavirus persiste. Les nouveaux cas de COVID-19 dans l’État et la Bay Area ont bondi de plus de 20% depuis la réouverture de la Californie le 15 juin, selon le San Francisco Chronicle.

►Les données préliminaires examinées par le CDC suggèrent que presque toutes les personnes décédées du COVID-19 au cours des six derniers mois n’étaient pas vaccinées, a déclaré Walensky lors d’un briefing jeudi à la Maison Blanche.

► Le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine a opposé son veto à une disposition budgétaire qui aurait remboursé les amendes aux entreprises d’État citées pour avoir violé les ordonnances de santé publique pendant la pandémie, affirmant que cela enverrait un message « horrible ».

►La Thaïlande a rouvert jeudi son île de villégiature populaire, Phuket, aux étrangers entièrement vaccinés des pays à faible risque, dans l’espoir que cette décision insufflera une nouvelle vie à une industrie du tourisme dévastée par la pandémie.

►Israël a repoussé la réouverture de ses frontières aux visiteurs vaccinés au 1er août, après que le pays a signalé son taux d’infection quotidien le plus élevé en trois mois.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis ont plus de 33,6 millions cas confirmés de COVID-19 et au moins 605 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 182 millions de cas et plus de 3,9 millions de décès. Plus de 155,8 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 47% de la population, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons : Les écoles de Floride ont perdu des élèves migrants à un taux près de cinq fois plus élevé que la population non migrante au cours de l’année scolaire 2020-2021. L’apprentissage virtuel, les essais économiques et les taux élevés de COVID-19 dans les communautés d’ouvriers agricoles ont amplifié les inégalités pour les étudiants déjà sujets à la perte d’apprentissage.

Le 4 juillet suscite des inquiétudes dans le Missouri

Les responsables de la santé qui s’efforcent d’augmenter les taux de vaccination retardés contre le COVID-19 dans le Missouri sont de plus en plus inquiets à l’approche du week-end du 4 juillet, créant des conditions propices à la variante delta à propagation rapide pour faire grimper le nombre d’hôpitaux.

« Nous surveillons simplement ce qui va se passer », a déclaré Lisa Marshall, directrice de la santé du comté de Taney, qui comprend la ville touristique de Branson. « Nous avons vu que ces chiffres peuvent augmenter assez rapidement. «

Les représentants de l’État ont demandé l’aide des « équipes d’intervention d’urgence » fédérales nouvellement formées. La poussée intervient alors que la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de l’État a augmenté au cours des deux dernières semaines, passant de 576,14 nouveaux cas par jour le 15 juin à 891,71 nouveaux cas par jour mardi, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Les responsables de la santé du comté de St. Louis ont modifié leurs directives jeudi, encourageant les personnes vaccinées à porter des couvre-visages lorsqu’elles sont à l’intérieur avec d’autres dont le statut vaccinal est inconnu.

« Cette pandémie n’est pas terminée », a déclaré le Dr Faisal Khan, directeur par intérim du département de la santé publique du comté de St. Louis, à l’Associated Press. « Le virus et ses variantes présentent un danger réel et imminent pour la santé des personnes de la région de Saint-Louis. Nous devons encourager la vaccination et les précautions continues. »

Cas quotidiens 10% plus élevés aux États-Unis cette semaine

Les nouveaux cas de COVID-19 sont en augmentation par rapport à la semaine dernière alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis, ont déclaré jeudi des responsables de la santé.

La moyenne hebdomadaire des nouveaux cas quotidiens était de 10% plus élevée, même si les cas étaient en baisse de 95% par rapport au pic du pays en janvier, a déclaré le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, lors d’un briefing.

La variante delta, qui serait plus contagieuse, est la deuxième variante la plus répandue aux États-Unis et devrait devenir la plus courante « dans les semaines à venir », a déclaré Walensky.

« Alors que nous nous préparons pour le Jour de l’Indépendance, je veux rappeler à ceux qui ne sont pas vaccinés de se protéger en portant un masque et d’éviter les foules pour éviter la transmission et la maladie », a-t-elle déclaré.

– Grâce Hauck

L’OMS pousse les pays occidentaux à accepter les voyageurs avec des vaccins chinois

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que tout vaccin COVID-19 qu’elle a autorisé pour une utilisation d’urgence devrait être reconnu par les pays à mesure qu’ils ouvrent leurs frontières aux voyageurs vaccinés.

Cette décision pourrait mettre les pays occidentaux au défi d’élargir leur acceptation de deux vaccins chinois apparemment moins efficaces fabriqués par Sinovac et Sinopharm, que l’agence de santé des Nations Unies a autorisé, mais pas la plupart des pays européens et nord-américains.

Dans ses examens des deux vaccins chinois, l’OMS a déclaré que les deux réduisaient considérablement le risque d’hospitalisation et de décès. Les deux vaccins chinois sont des vaccins « inactivés », fabriqués avec un coronavirus tué, tandis que les vaccins fabriqués en Occident sont fabriqués avec des technologies plus récentes qui ciblent plutôt la protéine « de pointe » qui recouvre la surface du coronavirus.

Bien que les pays occidentaux se soient largement appuyés sur des vaccins fabriqués aux États-Unis et en Europe, tels que Pfizer et AstraZeneca, de nombreux pays en développement ont utilisé les vaccins fabriqués en Chine.

Contribution: Associated Press