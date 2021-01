Un vaccin Covid-19 produit par l’institut de recherche gouvernemental indien Bharat Biotech devrait agir contre la souche extra-contagieuse du virus détectée pour la première fois au Royaume-Uni, suggère une nouvelle étude.

Les résultats sur Covaxin ont été publiés sur le site Web bioRxiv, qui se concentre sur des articles de recherche non encore certifiés par des pairs. L’étude à petite échelle, impliquant 26 participants, a été menée par le fabricant du vaccin lui-même.

«Nous avons réussi à isoler et à caractériser le SRAS-CoV-2 des rapatriés britanniques en Inde avec toutes les mutations de signature de la variante britannique,» la version pré-imprimée de l’étude se lit.

Aussi sur rt.com Modi fait l’éloge de « l’autonomie » de l’Inde dans la production de vaccins Covid-19 alors que le pays administre un millionième vaccin

Les résultats des tests suggèrent que le vaccin fonctionne contre la variante britannique du virus, considérée comme particulièrement dangereuse en raison de sa contagiosité particulièrement élevée.

« Les sérums des vaccinés pourraient neutraliser les souches de variantes britanniques en écartant l’incertitude entourant une fuite potentielle » l’étude lit. «Il est peu probable que la mutation 501Y puisse atténuer les avantages potentiels du vaccin en question.»

Alors que les essais de stade avancé du vaccin local sont en cours en Inde, il a été approuvé pour une utilisation d’urgence au début du mois. Le vaccin anti-coronavirus d’AstraZeneca, produit en Inde sous la marque Covishield, a également été approuvé pour une utilisation d’urgence.

La campagne de vaccination de masse de l’Inde a débuté à la mi-janvier. Il a déjà couvert plus de deux millions de personnes, se concentrant principalement sur les groupes à haut risque tels que les médecins, les infirmières et autres travailleurs de la santé.

Aussi sur rt.com Cinq morts alors qu’un incendie se déclare chez le plus grand fabricant de vaccins au monde en Inde (VIDEO)

Deuxième État le plus peuplé du monde, l’Inde a détecté le deuxième plus grand nombre de cas de coronavirus, un total éclipsé seulement par les chiffres américains. Jusqu’à présent, le pays a enregistré plus de 10,6 millions de cas de la maladie, dont plus de 150 000 ont succombé à la maladie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!