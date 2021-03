Le vaccin indien Covaxin Covid-19, déjà utilisé, semble prometteur dans les essais

NEW DELHI – La campagne ambitieuse mais troublée de l’Inde pour vacciner sa vaste population contre Covid-19 – et, ce faisant, pour améliorer sa propre réputation de fabricant et d’innovateur – vient de recevoir un coup de pouce.

Une société pharmaceutique indienne a déclaré mercredi soir que premiers résultats des essais cliniques portant sur près de 26 000 sujets ont montré qu’un vaccin indien d’origine locale était à la fois sûr et efficace. La société, Bharat Biotech, a déclaré que son vaccin Covaxin avait un taux d’efficacité initial de 81%.

Les résultats de l’analyse intermédiaire n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a déclaré la société. Il n’était pas clair dans quelle mesure Covaxin se révélerait efficace en dernière analyse.

Pourtant, les résultats ont été accueillis avec soulagement en Inde. Covaxin avait été approuvé par des représentants du gouvernement en janvier et administré à des millions de personnes avant qu’il n’ait été publiquement prouvé qu’il était sûr ou efficace. De nombreuses personnes en Inde, y compris des travailleurs de la santé de première ligne, avaient craint que Covaxin ne soit inefficace ou pire, ralentissant la campagne de New Delhi pour vacciner 1,3 milliard de personnes.