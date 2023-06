Le vaccin GSK contre le VRS pour les personnes âgées offre une protection à long terme

GlaxoSmithKline a déclaré mercredi que son vaccin pour protéger les adultes de 60 ans et plus contre le virus respiratoire syncytial, ou VRS, restait efficace pendant deux saisons de la maladie.

Selon le nouveaux résultats d’un essai clinique de phase trois. Cela est comparé à 82% après une saison virale, qui dure généralement d’octobre à mars dans l’hémisphère nord.

Le vaccin était également efficace à 78,8 % contre la maladie grave à VRS après deux saisons, contre 94 % après une saison. La maladie grave fait référence aux cas qui empêchent les activités quotidiennes normales.

La société basée à Londres a déclaré qu’une efficacité élevée était également maintenue chez les personnes âgées souffrant d’affections sous-jacentes, qui sont les plus à risque de VRS sévère.

GSK a également évalué l’efficacité d’un calendrier de vaccination annuel, qui consiste à administrer une deuxième dose de son vaccin après un an. La société a déclaré que l’efficacité cumulée de deux doses était de 67,1%, « suggérant qu’une revaccination après 12 mois ne semble pas conférer de bénéfice supplémentaire pour l’ensemble de la population ».

Cela signifie que le vaccin ne devra peut-être être administré que tous les deux ans, ce qui pourrait donner à GSK un avantage sur les rivaux du VRS comme Pfizer et permettre aux personnes âgées de se protéger plus facilement contre le virus.

Le VRS provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux du rhume. Chaque année, le virus tue entre 6 000 et 10 000 personnes âgées ainsi que quelques centaines d’enfants de moins de 5 ans, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

GSK a présenté les résultats à un comité consultatif du CDC mercredi. Le comité formulera une recommandation sur le moment et la fréquence d’injection du VRS de l’entreprise – et un vaccin de rival Pfizer – devrait être administré aux États-Unis

La Food and Drug Administration a approuvé le jab de GSK le mois dernier, ce qui en fait le premier vaccin autorisé au monde contre le VRS.

Le vaccin RSV de Pfizer est devenu le deuxième à être approuvé peu de temps après. La société a également présenté mercredi de nouvelles données d’essais cliniques sur son vaccin.

Ce vaccin était efficace à environ 49% contre les maladies des voies respiratoires inférieures avec deux symptômes ou plus après 18 mois, ce qui représente une forte baisse par rapport à l’efficacité du vaccin de 66,7% à un an.

Aucun des deux fabricants de médicaments n’a établi de prix catalogue pour son vaccin.