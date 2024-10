Le vaccin gratuit contre la grippe et les nouveaux vaccins contre la COVID-19 sont maintenant disponibles partout en Ontario

À compter d’aujourd’hui, les Ontariens peuvent recevoir gratuitement leur vaccin contre la grippe et le nouveau vaccin mis à jour contre la COVID-19 dans les pharmacies locales, les bureaux de santé publique et les prestataires de soins primaires de toute la province. Se tenir à jour en matière de vaccination continue d’être le meilleur moyen pour les gens de rester en sécurité et en bonne santé pendant cette saison des maladies respiratoires et d’éviter les visites inutiles à l’hôpital.

« Notre gouvernement prend des mesures pour garantir que les Ontariens de tous âges disposent des outils dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. « En augmentant le nombre d’enfants éligibles au programme RSV et en garantissant que les gens ont accès à des vaccins pratiques et financés par l’État contre la grippe et la COVID-19, notre gouvernement facilite l’accès des familles aux soins et à la protection pendant cette saison des maladies respiratoires.

Le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19 sont disponibles dans les pharmacies participantes, les bureaux de santé publique locaux et les prestataires de soins primaires, et il est sécuritaire et pratique de recevoir les deux vaccins en même temps. Tous les Ontariens de six mois et plus peuvent recevoir leur prochaine dose de COVID-19 si le délai recommandé s’est écoulé six mois depuis leur dernière dose ou une infection confirmée à la COVID-19. Les Ontariens sont encouragés à parler avec un professionnel de la santé pour les aider à déterminer leur calendrier de vaccination approprié.

À partir du 4 novembre, des doses de vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), Beyfortus®, seront également disponibles pour les nourrissons et les enfants à haut risque jusqu’à 24 mois. Le programme élargi de vaccination contre le VRS de la province, disponible pour tous les bébés nés en 2024, aidera plus de 200 000 familles à accéder gratuitement au vaccin Beyfortus® par l’intermédiaire de leur bureau de santé publique, de leur fournisseur de soins de santé, ainsi qu’en milieu hospitalier pour les nourrissons nés en 2024/ 25 saison des maladies respiratoires. Les femmes enceintes ont également la possibilité de recevoir une dose unique d’Abrysvo®, pour assurer la protection de leur nourrisson de la naissance à six mois.

La province a également élargi le programme de prévention du VRS pour les personnes âgées à haut risque et a déjà reçu des doses pour toutes les personnes de 60 ans et plus vivant dans des foyers de soins de longue durée, des pavillons de soins pour personnes âgées et toutes les maisons de retraite. L’Ontario est le premier au Canada à disposer d’un programme public de lutte contre le VRS pour les personnes âgées et l’un des premiers au monde.

« Les programmes ontariens contre le VRS joueront un rôle essentiel dans la protection des bébés, des jeunes enfants et des personnes âgées qui sont les plus susceptibles de subir des conséquences graves causées par le virus, notamment des infections pulmonaires graves et des hospitalisations », a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin-hygiéniste en chef. . « Pour être bien protégé pendant cette saison des maladies respiratoires, j’encourage également tout le monde à se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe, en particulier les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que celles qui présentent un risque plus élevé de conséquences graves.

À travers Votre santé : un plan pour des soins connectés et pratiquesle gouvernement de l’Ontario offre aux gens les outils dont ils ont besoin pour rester en sécurité et en bonne santé tout au long de la saison des maladies respiratoires.