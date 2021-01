La lettre d’une phrase ne disait pas grand-chose. Le vaccin contre le coronavirus a été «fabriqué sans matériel porcin», a écrit Sinovac, le fabricant chinois de vaccins, au fabricant de vaccins public indonésien en juillet.

Alors que la lettre était prometteuse, les religieux indonésiens avaient besoin de plus de détails. Un vaccin contenant la plus petite quantité d’ADN de porc pourrait dissuader certains adeptes de l’islam de se faire vacciner en Indonésie, le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde. Sinovac a mis des mois à fournir plus d’informations, qui ne sont arrivées que cette semaine.

La réponse tardive de la société chinoise a été un autre défi dans le déploiement déjà fragile du vaccin en Indonésie. Avec le plus grand nombre d’infections à coronavirus en Asie du Sud-Est, le pays est impatient de rallier son soutien à son objectif d’inoculer 181,5 millions d’adultes dans les 15 mois. Mais des questions imminentes sur la sécurité du vaccin Sinovac et s’il est halal ou autorisé par l’Islam compliquent les efforts du gouvernement.

«Il ne devrait y avoir aucune inquiétude quant à savoir si ce vaccin est halal ou non», a déclaré le président Joko Widodo. «Nous sommes dans une situation d’urgence à cause de la pandémie de Covid.»