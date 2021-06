Alors que le coronavirus continue de faire des ravages dans la nation indienne, une nouvelle variante est sortie de la dévastation.

La nouvelle variante indienne de Covid a rejoint la liste des autres mutations hautement contagieuses, notamment les variantes britannique, brésilienne et sud-africaine.

Le coronavirus fait des ravages en Inde Crédit : AFP

Le vaccin est-il efficace contre la variante indienne du Covid ?

La variante hautement transmissible du coronavirus qui a été identifiée pour la première fois en Inde représente désormais 6% des infections aux États-Unis, a déclaré l’administration de Joe Biden le 8 juin.

Malgré la propagation rapide, les vaccins semblent être très efficaces contre la version qui s’est rapidement propagée aux États-Unis.

Alors que de plus en plus d’Américains continuent de se faire vacciner, le nombre total de cas a diminué de 94% depuis janvier.

Le nombre de nouveaux cas de Covid est au plus bas depuis mars 2020.

La variante indienne hautement transmissible a émergé de la dévastation laissée par le virus en Inde Crédit : EPA

Qu’a dit le Dr Anthony Fauci à propos de la variante ?

La variante a fait sourciller en Grande-Bretagne alors qu’elle se propageait à travers le Royaume-Uni, causant des maladies plus graves et un risque accru d’hospitalisations.

Le Dr Anthony Fauci a averti que les États-Unis ne pouvaient pas laisser la variante se propager comme au Royaume-Uni.

« Nous ne pouvons pas laisser cela se produire aux États-Unis, ce qui est un argument si puissant pour souligner ce que le Dr (Rochelle) Walensky a dit, pour se faire vacciner, en particulier si vous avez reçu votre première dose, assurez-vous de recevoir cette deuxième dose, » a-t-il déclaré lors d’un point de presse le 7 juin.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que deux doses de vaccin se sont révélées efficaces contre la variante indienne Crédit : AFP

« Et pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, veuillez vous faire vacciner. C’est le mois national d’action. »

Fauci a déclaré que deux doses de vaccin se sont avérées efficaces contre la variante, mais les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n’ont reçu qu’une seule dose sont toujours plus à risque.

Le président Biden a tweeté sur le risque de la variante, en déclarant: « Si vous êtes jeune et que vous n’avez pas encore reçu votre vaccin, il est vraiment temps. C’est le meilleur moyen de vous protéger et de protéger ceux que vous aimez. »

Combien de personnes ont été vaccinées aux États-Unis ?

Depuis le début de la distribution du vaccin Covid-19 aux États-Unis à la mi-décembre 2020, plus de 300 millions de doses ont été administrées.

Aux États-Unis, plus de 140 millions d’Américains sont entièrement vaccinés Crédit : Reuters

Selon le centre de suivi des vaccins du Center for Diseases Control and Prevention, plus de 140 millions d’Américains sont entièrement vaccinés, soit 42,3% de la population totale des États-Unis.

L’administration Biden a administré 200 millions de vaccins avant ses 100 premiers jours au pouvoir.

Les taux d’administration ont culminé début avril – alors que les États-Unis distribuaient plus de trois millions de vaccins Covid-19 par jour.