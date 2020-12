Les vaccinations contre le coronavirus ont commencé dans les maisons de retraite au Royaume-Uni, a confirmé aujourd’hui Matt Hancock.

Les résidents des foyers de soins sont en tête de la liste des priorités pour les vaccins, car ils sont très exposés au Covid-19, mais des problèmes logistiques ont empêché les injections de pénétrer dans les foyers au début du déploiement.

Le secrétaire à la Santé a déclaré cet après-midi qu’il était «ravi» que cela soit désormais possible et se fasse au Royaume-Uni.

Aucun détail n’a encore été publié sur l’emplacement des maisons de soins ou sur le nombre de résidents vaccinés.

Cela intervient alors que Sir John Bell, professeur de médecine à l’Université d’Oxford et conseiller des ministres du gouvernement, a déclaré aujourd’hui que le coup fait par Oxford et AstraZeneca pourrait être approuvé «peu après» Noël.

Sir John a déclaré qu’il s’attendait à ce que les données des études cliniques en cours « soient meilleures que jamais » et que le vaccin obtiendrait le feu vert des régulateurs britanniques.

S’il est approuvé, le jab – qui peut, utilement, être conservé dans un réfrigérateur normal – pourrait commencer à être déployé quelques jours plus tard.

Plus d’un demi-million de personnes au Royaume-Uni ont déjà été vaccinées contre Covid-19, selon le Premier ministre Boris Johnson, et le programme prend rapidement de l’ampleur à l’approche de la nouvelle année.

Il y a déjà plus de quatre millions de doses du vaccin d’Oxford en attente, de sorte que le programme de vaccination pourrait exploser s’il obtient le feu vert.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré cet après-midi qu’il était « ravi » que des vaccins soient maintenant déployés dans les maisons de soins au Royaume-Uni.

S’exprimant lors d’une conférence de presse cet après-midi, M. Hancock a déclaré: « Le vaccin est notre moyen de sortir de tout cela et, aussi difficile que soit ce Noël et cet hiver, nous savons que la force transformatrice de la science aide à trouver un moyen. à travers.

«Je suis ravi de pouvoir vous dire que le vaccin Oxford / AstraZeneca développé ici au Royaume-Uni a soumis son ensemble de données complet à la MHRA pour approbation.

«C’est la prochaine étape vers une décision sur le déploiement du vaccin, qui est déjà en cours de fabrication, y compris ici au Royaume-Uni.

«Nous continuons, bien entendu, à déployer le vaccin Pfizer / BioNTech, qui est maintenant livré à partir de plus de 500 sites à travers le Royaume-Uni et nous en ajoutons constamment et accélérons le déploiement.

«Je suis également ravi de pouvoir annoncer que nous avons commencé la vaccination dans les maisons de retraite.

«Nous savons que les personnes qui vivent dans des maisons de retraite sont les plus vulnérables à cette maladie et je suis ravi que nous puissions le faire.

« Encore une fois, c’est un autre défi logistique énorme et je suis très, très reconnaissant envers les collègues du NHS et du secteur des services sociaux qui ont travaillé si dur pour y parvenir. »

Le professeur Sir John Bell, professeur de médecine à Oxford, a déclaré aujourd’hui qu’il s’attend à ce que le vaccin contre le coronavirus de l’université puisse être approuvé « peu de temps après » Noël

Alors qu’une décision sur le vaccin d’Oxford se profile, la MHRA délibère sur l’opportunité de donner le vaccin aux personnes en deux doses, comme prévu à l’origine, ou de leur donner 1,5 après qu’une petite partie de l’essai a révélé qu’il semblait fonctionnent mieux de cette façon.

Les dirigeants d’AstraZeneca disent qu’ils pensent que l’une ou l’autre des options de dosage – la différence est efficace à 62% ou 90% – est suffisamment bonne pour être utilisée et réduirait les décès.

Sir John a déclaré ce matin à l’émission Today de BBC Radio 4 qu’il s’attendait à l’approbation de la MHRA « sous peu ».

Il a déclaré: «Ils ont obtenu des données il y a assez longtemps, mais c’était le premier ensemble de données. Ils reçoivent plusieurs ensembles de données.

« Nous arrivons donc à être aux heures de grande écoute maintenant, je m’attendrais à des nouvelles assez prochainement. Je doute que nous fassions Noël maintenant, mais juste après Noël, je m’attendrais.

«Je n’ai aucune inquiétude quant au fait que les données semblent meilleures que jamais.