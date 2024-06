Le vaccin deux-en-un contre la grippe et le Covid de Moderna réussit un essai avancé

Une seule dose devrait protéger contre le Covid et la grippe

La société pharmaceutique Moderna affirme que son vaccin combiné contre la grippe et le Covid, qui cible les deux maladies en une seule injection, a passé avec succès une partie essentielle des contrôles scientifiques de la phase finale.

Et il le fait aussi efficacement que les vaccins séparés contre la grippe et le Covid, suggèrent les résultats.

Moins d’injections seraient plus pratiques et plus simples, dit Moderna.