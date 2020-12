«Je me sens privilégiée d’être la première personne vaccinée contre Covid-19», a déclaré Mme Keenan. «Cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.»

Le National Health Service britannique a commencé mardi à distribuer des injections du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19, ouvrant une campagne de santé publique avec peu de précédent en médecine moderne et faisant des Britanniques les premières personnes au monde à recevoir un vaccin autorisé et entièrement testé.

Les agents de santé ont commencé à administrer les vaccins six jours après que les régulateurs britanniques aient devancé les États-Unis pour devenir le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le coronavirus, dans le cadre d’un sprint mondial pour mettre fin à une pandémie qui a tué plus de 1,5 million de personnes dans le monde.

Dans son premier lot, la Grande-Bretagne a reçu 800 000 doses de vaccin, a indiqué le gouvernement. Emballé dans des plateaux de 975 doses à des températures ultra froides, le vaccin a été transporté ces derniers jours d’une usine de fabrication en Belgique vers des entrepôts gouvernementaux en Grande-Bretagne, puis vers des hôpitaux.

Cinquante hôpitaux administreront les vaccins jusqu’à ce que le gouvernement puisse affiner un plan pour les livrer dans les maisons de soins infirmiers et les cabinets médicaux également. Le vaccin doit être transporté à des températures semblables à celles du pôle Sud, bien que Pfizer ait déclaré qu’il pouvait être conservé pendant cinq jours dans un réfrigérateur normal avant d’être utilisé. Les premiers à recevoir le vaccin seront les médecins et les infirmières, certaines personnes de plus de 80 ans et les travailleurs des maisons de retraite.

Certains médecins et infirmières ont reçu ces derniers jours des invitations à s’inscrire à des rendez-vous, les premiers vaccins étant destinés aux personnes les plus à risque de maladie grave. Le gouvernement a indiqué que les personnes de plus de 80 ans qui ont déjà des visites chez les médecins prévues cette semaine, ou qui sortent de certains hôpitaux, seront également parmi les premières à se faire vacciner.

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a déclaré lundi que «toutes les régions du Royaume-Uni ont maintenant des doses».

Les résidents des foyers de soins, qui étaient censés être la priorité absolue du gouvernement, seront vaccinés dans les semaines à venir une fois que les responsables de la santé commenceront à distribuer des doses au-delà des hôpitaux.