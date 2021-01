Les livraisons de vaccins dans l’UE d’AstraZeneca seront retardées, a déclaré le commissaire européen à la santé, dans un autre obstacle au déploiement de la vaccination COVID-19 du bloc.

« La Commission européenne et les États membres ont exprimé un profond mécontentement à ce sujet », a tweeté Stella Kyriakides vendredi après que les États membres ont entendu les représentants d’AstraZeneca.

Le vaccin AstraZeneca / Oxford devrait recevoir l’approbation de l’Agence européenne des médicaments cette semaine, et tout retard ou pénurie de doses pourrait constituer un ralentissement important alors que les États membres se précipitent pour vacciner leurs populations dans un contexte d’aggravation de la crise du COVID-19.

L’émergence de variantes plus transmissibles du coronavirus a suscité des inquiétudes importantes en Europe, le Royaume-Uni signalant des hospitalisations et des décès quotidiens record dus aux mutations du virus.

Johnson a averti vendredi que les premières preuves montraient que la nouvelle variante pourrait également être plus meurtrière.

Les pays se battent contre la montre pour vacciner autant de personnes que possible avant que les variantes ne se propagent davantage.

Mais Pfizer a déclaré la semaine dernière que moins de doses seraient disponibles dans l’UE fin janvier et début février en raison de tests de qualité à l’usine de fabrication en Belgique.

Certains pays de l’UE ont depuis dû réduire les vaccinations au milieu des retards, ce qui a suscité des critiques contre les sociétés pharmaceutiques derrière les vaccins.

Domenico Arcuri, le commissaire italien aux coronavirus, a déclaré que les vaccinations avaient été réduites de 80000 par jour à 28000 par jour, ont rapporté les médias italiens. Il a déclaré que les autorités italiennes envisageaient d’intenter une action en justice contre Pfizer, a rapporté AP.

Les autorités de l’État le plus peuplé d’Allemagne ont déclaré qu’en raison de retards dans la livraison du vaccin Pfizer / BioNtech, elles arrêteraient les premières vaccinations. La Rhénanie du Nord-Westphalie a reçu 100 000 doses de vaccin de moins que prévu initialement, a indiqué l’État.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré que «nous sommes actuellement dans une phase où la demande mondiale de vaccins corona est très élevée».

Les États membres ont convenu jeudi que les livraisons de vaccins devraient être coordonnées et distribuées en même temps après la dernière réunion du comité de pilotage du bloc, où les vaccinations sont discutées.

« Nous sommes déterminés à offrir plus de prévisibilité et de stabilité au processus de livraison, et nous attendons avec impatience que plus de vaccins et plus de doses soient bientôt mis en service », a déclaré jeudi la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen.

Elle a également appelé à davantage de tests et à une augmentation du séquençage au milieu des mutations les plus transmissibles du virus.

Elle intervient alors que le bloc a exhorté les États membres à accélérer les vaccinations, fixant un objectif ambitieux de vacciner 70% de la population de l’UE d’ici l’été 2021. D’ici mars, la commission européenne déclare espérer que 80% des personnes vulnérables et des travailleurs de la santé pourront être vaccinés .

Afin d’accélérer les choses, les pays ont dans certains cas retardé autant que possible les secondes doses et commencé à retirer les sixièmes doses d’un cadran de vaccin au lieu de cinq, conformément à la recommandation du régulateur européen.

Certains États membres de l’UE sécurisent les vaccins en dehors du bloc

Cependant, certains États de l’UE semblaient également devenir voyous récemment en termes d’achat de vaccins, une décision que les responsables de l’UE ont jugée inutile car le bloc avait obtenu suffisamment de vaccins pour l’ensemble de la population de l’UE.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que le pays avait acheté deux millions de doses du vaccin russe contre le coronavirus.

Ils sont le seul pays de l’UE à approuver le vaccin Spoutnik V, qui n’a pas été approuvé par l’Agence européenne des médicaments.

Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto a déclaré que les vaccins arriveront en trois étapes, les premières doses étant livrées dans un délai d’un mois.

Un porte-parole de la Commission a déclaré à Euronews avant l’annonce de la Hongrie que « les Etats membres peuvent avoir une négociation séparée s’il s’agit d’un vaccin qui n’est pas couvert par le portefeuille si c’est avec une entreprise avec laquelle nous ne négocions pas ».

Le gouvernement allemand, quant à lui, a déclaré dans une déclaration à Euronews qu’il avait des négociations bilatérales avec certaines sociétés pharmaceutiques qui n’auraient pas d’impact sur l’accord de l’UE sur les vaccins.

Cependant, il reste difficile de savoir si les doses de vaccin sécurisées bilatéralement par le pays arriveraient avant ou après les doses dans le cadre des contrats de l’UE et si ces négociations étaient en dehors des négociations conjointes des États membres.