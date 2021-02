Le vaccin de Johnson & Johnson pourrait obtenir le feu vert de la FDA samedi

Les participants à la réunion sont équipés d’analyses publiées en ligne cette semaine par la FDA et la société qui détaillent le fonctionnement du vaccin – son succès dans la prévention des cas modérés et sévères de Covid-19, les hospitalisations et les décès, ainsi que les effets secondaires qu’il provoque et comment son efficacité variait dans différentes régions du monde et parmi différents groupes de personnes.

Composé d’experts indépendants en maladies infectieuses, de statisticiens et d’épidémiologistes, le panneau entendra les présentations des meilleurs scientifiques de Janssen Pharmaceuticals, la branche de développement de médicaments de Johnson & Johnson. Les membres du comité discuteront ensuite des composants techniques du vaccin avec eux et les régulateurs de la FDA

Selon les documents d’information, le vaccin avait un taux d’efficacité global de 72 pour cent aux États-Unis et de 64 pour cent en Afrique du Sud, où une variante inquiétante est apparue à l’automne et s’est étendue aux États-Unis. Le vaccin a montré une efficacité de 86% contre les formes sévères de Covid-19 aux États-Unis et de 82% contre les maladies graves en Afrique du Sud.

Aucune des près de 22 000 personnes vaccinées lors de l’essai n’est décédée du Covid-19.

Lorsque le groupe s’est réuni en décembre pour examiner les vaccins à deux doses contre le coronavirus fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, les taux d’efficacité vertigineux de ces injections ont conduit à un consensus et à des votes retentissants pour les approuver.

La discussion de vendredi pourrait être plus compliquée.

Le vaccin de Johnson & Johnson est une dose unique et utilise un type de technologie différent de celui des deux premiers vaccins autorisés. Et l’ampleur et la taille de l’essai Johnson & Johnson étaient vastes, couvrant huit pays, trois continents et 45 000 participants. Cela a abouti à un ensemble de données volumineux susceptible de susciter une discussion plus complexe – et potentiellement fragmentée.

L’analyse de la FDA a estimé que le vaccin a un taux d’efficacité de 74% contre les infections asymptomatiques, ce qui suggère qu’il peut aider à réduire la propagation du virus par les personnes vaccinées. Cela sera probablement un sujet de discussion lors de la réunion, alors que le public et les autorités sanitaires se demandent comment la vaccination devrait – ou ne devrait pas – changer le comportement lorsque les cas restent élevés.