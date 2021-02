Les développements, intervenus près d’une semaine après l’arrivée d’un million de doses du vaccin AstraZeneca-Oxford en Afrique du Sud, ont constitué un énorme revers pour le pays, où plus de 46000 personnes sont mortes du virus.

L’Afrique du Sud a arrêté l’utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca-Oxford dimanche après que des preuves aient émergé que le vaccin ne protégeait pas les volontaires des essais cliniques contre une maladie légère ou modérée causée par la variante du virus plus contagieuse qui y avait été vue pour la première fois.

Les scientifiques ont cependant déclaré qu’ils pensaient que le vaccin pourrait protéger contre des cas plus graves, sur la base des réponses immunitaires détectées dans les échantillons de sang des personnes qui l’ont reçu. Si d’autres études montrent que c’est le cas, les responsables de la santé sud-africains envisageront de reprendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca-Oxford, ont-ils déclaré.

Et comme les participants aux essais cliniques évalués étaient relativement jeunes et peu susceptibles de devenir gravement malades, il était impossible pour les scientifiques de déterminer si le variant interférait avec la capacité du vaccin AstraZeneca-Oxford à se protéger contre le Covid-19 grave, les hospitalisations ou les décès.

Le nombre de cas évalués dans le cadre des études décrites par des scientifiques sud-africains dimanche était faible, ce qui rend difficile de déterminer à quel point le vaccin pourrait être efficace ou non contre la variante.

Les nouveaux résultats de la recherche n’ont pas été publiés dans une revue scientifique. Mais la découverte que le produit AstraZeneca-Oxford a montré une efficacité minimale dans la prévention des cas légers et modérés de la nouvelle variante a ajouté à la preuve croissante que B.1.351 rend les vaccins actuels moins efficaces.

Pfizer et Moderna ont tous deux déclaré que des études préliminaires en laboratoire indiquent que leurs vaccins, tout en étant encore protecteurs, sont moins efficaces contre B.1.351. Novavax et Johnson & Johnson ont également séquencé des échantillons de test de leurs participants aux essais cliniques en Afrique du Sud, où B.1.351 a causé la grande majorité des cas, et tous deux ont rapporté une efficacité inférieure à celle des États-Unis.





« Ces résultats sont vraiment une vérification de la réalité », a déclaré Shabir Madhi, virologue à l’Université du Witwatersrand qui a dirigé l’essai de vaccin AstraZeneca-Oxford en Afrique du Sud, à propos des résultats publiés dimanche.

La pause dans le déploiement du vaccin AstraZeneca-Oxford dans le pays signifie que les premières expéditions seront désormais stockées dans des entrepôts.

Au lieu de cela, les responsables de la santé sud-africains ont déclaré qu’ils inoculeraient les agents de santé dans les semaines à venir avec le vaccin Johnson & Johnson, qui s’est révélé très efficace pour prévenir les cas graves et les hospitalisations causés par la nouvelle variante.

Johnson & Johnson a demandé une autorisation d’utilisation d’urgence en Afrique du Sud. Mais les responsables de la santé là-bas ont indiqué qu’avant même son autorisation, certains agents de santé pourraient recevoir le vaccin dans le cadre d’un essai en cours.

Dans l’essai AstraZeneca-Oxford en Afrique du Sud, environ 2000 participants ont reçu soit deux doses du vaccin, soit des injections placebo.