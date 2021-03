«Environ 17 millions de personnes dans l’UE et au Royaume-Uni ont maintenant reçu notre vaccin, et le nombre de cas de caillots sanguins signalés dans ce groupe est inférieur aux centaines de cas attendus», a déclaré le médecin-chef de la société, Ann Taylor. une déclaration publiée le 14 mars.

AstraZeneca a déclaré qu’il y avait eu un total de 37 cas signalés d’embolie pulmonaire et de thrombose veineuse profonde, les deux conditions causées par la coagulation sanguine, ce qui est moins que ce à quoi on pourrait s’attendre d’après le taux dans la population générale.

Les experts soulignent qu’il n’y a toujours aucune preuve claire que le vaccin est à l’origine de ces caillots signalés, et les cas sont en cours d’investigation par les régulateurs. Mais les dernières préoccupations font suite aux questions précédentes des scientifiques sur la manière dont la société a communiqué ses problèmes concernant la sécurité et l’efficacité de son vaccin. Il intervient également peu de temps avant qu’AstraZeneca ne publie les résultats d’un essai clinique à grande échelle qui déterminera si la FDA autorise l’utilisation du vaccin aux États-Unis.

Ces initiatives des quatre plus grands pays de l’Union européenne font suite à des pauses dans plusieurs petits pays membres – et marquent une nouvelle crise de confiance pour un vaccin abordable considéré comme le meilleur espoir d’accélérer la vaccination contre le COVID-19 dans les pays en développement.

Cependant, quelques incidents font réfléchir certains pays. Selon le ministre allemand de la Santé Jens Spahn, il y a eu sept cas signalés d’une maladie rare, la thrombose veineuse des sinus cérébraux (CSVT), sur les 1,6 million de personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca en Allemagne. L’Institut Paul Ehrlich, qui fait partie du ministère allemand de la Santé, a déclaré lundi qu’il était préoccupé par le fait que la maladie soit signalée parallèlement à des saignements inhabituels et à un faible nombre de plaquettes sanguines, qui forment des caillots et empêchent les saignements.

La poignée de cas observés jusqu’à présent en Allemagne serait plus que prévu, mais pourrait être un hasard statistique. « [T]La probabilité d’un tel regroupement statistique pour un résultat est en fait assez élevée même en l’absence de cause et d’effet », a déclaré Paul Hunter, spécialiste en santé publique à l’Université d’East Anglia, dans un commentaire diffusé par le Science Media Center du Royaume-Uni.

L’EMA se réunit mardi pour discuter des préoccupations concernant la coagulation sanguine et devrait publier ses conclusions jeudi. Une interruption prolongée de la vaccination serait une perspective inquiétante, étant donné que les cas de COVID-19 augmentent à nouveau dans plusieurs pays de l’UE – l’Italie connaissant une poussée particulièrement alarmante – alors que des variantes plus contagieuses se propagent.

Les experts contactés par BuzzFeed News ont déclaré que, sans en savoir plus sur les cas des patients, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour tirer des conclusions claires sur le fait que le vaccin provoquait la coagulation. «Nous voudrions connaître l’âge des cas, leurs antécédents médicaux et les conditions qui pourraient prédisposer leur risque de caillot ou de saignement», a déclaré Orly Vardeny de l’Université du Minnesota, un pharmacien spécialisé en santé cardiaque.

«Cela peut ou non être lié au vaccin. S’il s’agit d’un vaccin, et s’il n’est pas vu partout, l’explication la plus probable serait un problème de lot de production », a déclaré à BuzzFeed News John Moore, virologue au Weill Cornell Medical College à New York qui travaille sur le développement de vaccins. (Certains pays, dont l’Autriche, ont spécifiquement arrêté la vaccination de certains lots de vaccin AstraZeneca.)

Les nouvelles préoccupations sont les dernières d’une série de trébuchements pour le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca, qui a été développé à l’Université d’Oxford. En novembre, AstraZeneca a affirmé dans un communiqué de presse que son vaccin était globalement efficace à 70% et pouvait être efficace jusqu’à 90% s’il était administré en une demi-dose pour le premier des deux injections. Mais de nombreux scientifiques étaient sceptiques, surtout après que la société pharmaceutique a admis que ce régime était le résultat d’une erreur de dosage. AstraZeneca a ajouté plus tard à la confusion en changer son explication pour l’efficacité revendiquée de 90% depuis le dosage lui-même jusqu’au décalage entre les deux doses.

Un coup plus grave a été porté en février, lorsque des essais en Afrique du Sud ont montré que le vaccin n’était pas efficace contre la variante la plus contagieuse du coronavirus qui y circulait. L’Afrique du Sud a brusquement interrompu son intention d’utiliser le vaccin d’AstraZeneca et est passée à la place des vaccins fabriqués par Johnson & Johnson et Pfizer / BioNTech.

Désormais, les scientifiques attendent les résultats d’un vaste essai du vaccin AstraZeneca mené aux États-Unis et dans d’autres pays qui sera la pierre angulaire de la demande de la société visant à faire autoriser l’utilisation du vaccin par la FDA. Mais certains experts se demandent si l’ajout d’AstraZeneca à l’arsenal de vaccins utilisés aux États-Unis créera plus de problèmes, les anti-vaxxers étant susceptibles de profiter de la publicité négative qui l’entoure pour saper la campagne de vaccination plus large.

«At-il vraiment un créneau à combler? Serait-il assez fiable? Ou est-ce que ça va être juste un autre mal de tête? dit Moore.

Children’s Health Defence, une organisation qui colporte la désinformation et les théories du complot sur les vaccins depuis des années, a déjà souligné la nouvelle selon laquelle plusieurs pays européens suspendent leur utilisation du vaccin.

Là où le vaccin pourrait faire une énorme différence, c’est dans les pays en développement, en particulier en Afrique, où le déploiement du vaccin est loin derrière. L’administration Biden est déjà sous pression pour donner des doses déjà fabriquées du vaccin AstraZeneca aux pays les plus pauvres, a rapporté le New York Times le 11 mars. Pendant ce temps, COVAX – la collaboration formée par l’OMS, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et Gavi, l’Alliance du Vaccin, pour fournir des vaccins abordables aux pays les plus pauvres, compte sur l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour administrer des centaines de millions de doses à travers le monde en développement.

«La sécurité est notre principale préoccupation: nous savons que les autorités nationales et l’OMS surveillent de près la situation et que l’installation COVAX suivra leurs conseils et recommandations», a déclaré un porte-parole de Gavi en réponse aux questions de BuzzFeed News. «Actuellement, aucun lien de causalité n’a été établi entre le vaccin et les événements thromboemboliques chez les individus, et le vaccin reste un outil de santé publique important et efficace dans la lutte contre cette pandémie.»