Le vaccin Covid sera probablement encouragé mais pas obligatoire pour l’école

Une fois que les enfants de plus de 12 ans seront éligibles au vaccin Covid de Pfizer, la question de savoir s’ils devront le recevoir avant de retourner à l’école à l’automne restera. «Comme tout avec Covid, ce sera un district scolaire par décision du district scolaire», a déclaré Sharon Masling, un associé du cabinet d’avocats Morgan Lewis, basé à Washington, DC. Masling a conseillé les lycées et les collèges sur la façon de gérer le désir de faire vacciner les élèves avant de retourner en classe. «Certains districts scolaires vont vouloir être agressifs et considérer la nécessité de vaccins comme le retour à la normale, tandis que d’autres districts scolaires voudront peut-être agir plus lentement, en particulier dans les zones où il y a beaucoup d’hésitation aux vaccins», a-t-elle déclaré. En savoir plus sur Personal Finance:

Ces collèges disent que les vaccins Covid seront obligatoires

Biden propose un déjeuner scolaire gratuit cet été

Étude: L’école virtuelle a entraîné une perte d’apprentissage « significative » Le district scolaire d’Eatonville, dans l’État de Washington, a déjà accueilli sa propre clinique de vaccination pour les élèves du secondaire peu de temps après l’élargissement de l’admissibilité à toutes les personnes de plus de 16 ans. Avant la journée de vaccination sur place, des informations ont été envoyées à 350 familles du district. Sur les 100 parents qui ont suivi, 50 seulement ont déclaré qu’ils autoriseraient leur enfant à se faire vacciner. Le jour de la clinique, seuls 27 de ces étudiants se sont présentés. Bien que le district encouragera fortement tous les étudiants à se faire vacciner dès qu’ils seront éligibles, l’hésitation à la vaccination reste un obstacle important, selon le surintendant d’Eatonville, Krestin Bahr. C’est en partie la raison pour laquelle le district scolaire cesserait de rendre obligatoire les vaccinations avant de retourner à l’école à l’automne, a déclaré Bahr.

Le district scolaire d’Eatonville, dans l’État de Washington, a accueilli une clinique de vaccination pour les étudiants peu de temps après l’élargissement de l’admissibilité à toutes les personnes de plus de 16 ans. Source: Le district scolaire d’Eatonville

Depuis que les élèves sont de retour en classe, «nous constatons de nombreux besoins en matière de santé mentale», a-t-elle déclaré. Leur priorité est de garder ces élèves à l’école et il y a une réelle crainte qu’une exigence en chasse certains, a-t-elle ajouté. Le district scolaire public de New Canaan, dans le Connecticut, a également récemment organisé une clinique de vaccination pour les étudiants de plus de 16 ans et est sur le point d’en offrir une autre pour les 12 ans et plus immédiatement après l’annonce de l’approbation de la Food and Drug Administration, selon Bryan Luizzi, surintendant des écoles publiques de New Canaan. «Se faire vacciner est une stratégie d’atténuation extrêmement efficace, et je suis optimiste que la grande majorité des étudiants et du personnel éligibles seront vaccinés d’ici l’automne», a-t-il déclaré. Pourtant, « je ne prévois pas d’exiger des étudiants qu’ils se font vacciner avant le début de la nouvelle année », a ajouté Luizzi. Les surintendants d’autres régions du pays disent également que les écoliers seront encouragés plutôt que tenus de se faire vacciner contre Covid-19 une fois que la FDA autorisera les injections de Pfizer pour les enfants de 12 à 15 ans – mais pour des raisons différentes.

«Dans l’état de l’Indiana, les vaccinations ont été hautement politisées», a déclaré le surintendant Jeffrey Butts du district scolaire métropolitain du canton de Wayne. Bien que les masques soient exigés à l’école, «les résidents et les parents sont réticents», a déclaré Butts. Une exigence de vaccin serait également rejetée, a-t-il ajouté. Pour les 16 500 enfants de son district, le vaccin Covid sera probablement sur la liste recommandée, tout comme le vaccin contre la grippe, a-t-il déclaré. Dans le sud-ouest de l’Idaho, il est encore moins probable qu’il y ait une exigence de vaccin, selon Jeff Dylan, surintendant du Wilder School District. La zone rurale avec un taux de pauvreté élevé a vu sa part de cas de coronavirus mais il n’y a pas de mandat de masque à l’école, malgré le fait d’être en personne depuis septembre et « je ne vois pas notre conseil en ce moment pencher vers le mandat des étudiants de être vacciné. « Il est peu probable que le vaccin soit même encouragé, a déclaré Dylan. « Je pense qu’ils laisseront ça tranquille et que ça dépendra des parents. »

Il est toujours préférable de renforcer un comportement positif plutôt que de mandater. Bob Bollinger professeur de maladies infectieuses à la Johns Hopkins University School of Medicine

«Il est toujours préférable de renforcer un comportement positif plutôt que de mandater», a déclaré Bob Bollinger, professeur de maladies infectieuses à la Johns Hopkins University School of Medicine. « Mais nous avons un précédent d’exiger des vaccinations pour aller à l’école. » En fait, pour les élèves inscrits à l’école, de nombreuses exigences en matière de vaccination sont en place pour prévenir la propagation de maladies telles que la polio, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Les 50 États ont au moins quelques mandats de vaccination pour les enfants qui fréquentent les écoles publiques et même ceux qui fréquentent les écoles privées et les garderies. Dans tous les cas, il existe des exemptions médicales et, dans certains cas, des exemptions religieuses ou philosophiques. Une fois qu’il est approuvé pour les élèves plus jeunes, certains États peuvent ajouter Covid-19 à leur liste de vaccins requis pour aller à l’école. Dans la plupart des cas, ces lois sur la vaccination s’appliqueraient aux écoles publiques et privées et seraient soumises aux mêmes exemptions, selon l’État. Pour l’instant, les écoles privées se réservent le droit d’exiger des vaccinations pour les étudiants mais attendent de formaliser une politique d’une manière ou d’une autre, selon Myra McGovern, porte-parole de l’Association nationale des écoles indépendantes. Déjà, plus de 200 collèges et universités ont annoncé que les vaccins Covid seraient ajoutés à la liste des vaccins obligatoires pour les étudiants qui reviennent sur le campus à l’automne 2021.

La différence est que les étudiants sont techniquement des adultes, a déclaré Masling. « Ils vivent dans des dortoirs, ils vont à des fêtes bondées et ils ont 18 ans et plus. » Pour les parents d’enfants plus jeunes, l’hésitation à la vaccination reste un obstacle majeur. Selon un sondage réalisé en mars par ParentsTogether, un groupe de défense national, seuls 58% des parents ou des tuteurs ont déclaré qu’ils vaccineraient leurs enfants contre Covid, alors que 70% des parents ont déclaré qu’ils se vaccineraient eux-mêmes. Les ménages à faible revenu et minoritaires étaient encore moins susceptibles de vacciner leurs enfants, a constaté ParentsTogether.