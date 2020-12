Les décideurs européens ont décrit le déploiement comme une opportunité de montrer l’unité du continent face aux menaces du virus. Les doses seront attribuées aux 27 pays de l’UE en fonction de la population et non de la richesse, et chaque pays paie le même prix. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé l’espoir que les pays commenceraient à l’unanimité la vaccination dans les jours suivant Noël.

« Maintenant que nous avons traversé cette pandémie dans l’unité, commençons à éradiquer ce terrible virus ensemble et unis », a-t-elle déclaré au Parlement européen la semaine dernière.

Mais la pression est immense, plus de 3000 personnes sur le continent meurent chaque jour du virus, et les pays seront obligés de fractionner des doses limitées au début. Les pays européens ont établi leurs propres listes de priorités – généralement les agents de santé primaires, mais aussi les résidents et les travailleurs des maisons de retraite. Mais pour l’instant, une campagne de vaccination à grande échelle est encore plus loin.

Certains responsables de la santé se plaignent que l’Europe a déjà pris du retard sur d’autres pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ayant approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech plus tôt ce mois-ci. Les États-Unis ont également approuvé un vaccin développé par Moderna, que le régulateur européen examinera pour autorisation le 6 janvier.

Lors d’un sommet de l’UE au début du mois, certains dirigeants ont exhorté l’Agence européenne des médicaments à accélérer la prise de décision, et le régulateur a organisé sa réunion du 29 au 21 décembre, affirmant avoir reçu de nouvelles informations des fabricants de vaccins. Les décideurs européens qui ont défendu le rythme affirment que la meilleure façon de garantir la confiance du public dans la sécurité des vaccins ne semble pas être de réduire les études de sécurité et d’efficacité.

L’Agence européenne des médicaments utilise un lac processus élaboré pour l’approbation du vaccin par rapport aux États-Unis, qui ont approuvé le vaccin d’urgence Pfizer-BioNTech. Suite à l’approbation réglementaire largement attendue, l’exécutif européen devra approuver l’accord, probablement mercredi.

Cela ouvrira la porte à la phase suivante – les premières vaccinations sur le continent. De nombreux pays, dont l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, disent qu’ils commenceront les premiers injections le 27 décembre, car les doses – qui nécessitent un stockage au congélateur – seront expédiées à travers le continent. L’Allemagne a déjà construit des centres de vaccination massifs sur des terrains de football et d’anciens dépôts de bus.

«Le principal objectif de notre campagne de vaccination est de protéger les plus faibles», a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn, ceux des maisons de retraite médicalisés âgés de 80 ans ou plus. m’a dit.

En fin de compte, cependant, le lancement peut être un peu divisé, les vaccins étant livrés en vague au cours des prochaines semaines. Par exemple, le Danemark a déclaré que les premiers clichés ne seraient réalisables que début janvier.

Certains pays ont du mal à obtenir les congélateurs ultra-froids nécessaires pour stocker le vaccin Pfizer-BioNTech. D’autres ajustent encore leurs plans en fonction de la manière dont ils décideront qui recevra les premiers vaccins. Et les expéditions initiales peuvent être modestes: les médias estoniens ont rapporté la semaine dernière qu’une entreprise souhaitait envoyer 10 000 doses lors de la première vague, suffisamment pour seulement 5 000 personnes dans le pays de 1,3 million d’habitants.

Scientifiquement, les progrès pour arrêter le pathogène sont sans précédent; Jamais auparavant les fabricants de médicaments n’étaient passés aussi rapidement du développement aux tests, en créant des vaccins qui – dans le cas de Pfizer-BioNTech et Moderna – sont efficaces à environ 95% contre le virus. Mais la distribution s’avère plus difficile que le développement. Les États-Unis sont déjà en retard, les gouverneurs se plaignant d’avoir reçu moins de doses que ce qui avait été initialement promis.

L’achat de vaccins en Europe est une question centralisée, largement gérée par la Commission européenne, qui a déjà contracté 1,3 milliard de doses de six vaccins différents à différents stades de développement. L’UE recevra 200 millions de doses du vaccin Pfizer BioNTech, avec une option d’achat de 100 millions de plus. Il a acheté 80 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna, avec une option pour demander 80 millions supplémentaires.

Mais les autres vaccins sur lesquels l’UE a beaucoup misé sont encore plus en retard dans leur développement et rencontrent des problèmes. Après un revers, un vaccin développé par la société française Sanofi ne sera probablement pas prêt avant la fin de 2021.

Si vous ne comptez que les vaccins moderna et Pfizer achetés au premier tour, l’UE dispose de doses suffisantes pour 60% de la population. Von der Leyen a déclaré que le seuil de personnes vaccinées devra atteindre 70% pour mettre fin à la pandémie.

On ne sait pas à quelle vitesse le bloc pourrait obtenir des doses supplémentaires de ces sociétés pharmaceutiques s’il exerce ses options pour acheter davantage. Le magazine d’information allemand Der Spiegel a déclaré que l’Europe avait commis une erreur en achetant trop peu et en pariant sur les mauvais producteurs, tout en rejetant un premier tour beaucoup plus important de Pfizer-BioNTech.

Au moins deux pays de l’UE, l’Allemagne et la Hongrie, ont tenté d’acheter des vaccins supplémentaires, une mesure qui pourrait à terme également saper l’unité européenne, car l’offre limitée signifie que toutes les doses destinées exclusivement à un pays entraînent une diminution l’UE dans son ensemble à court terme.

L’Allemagne énumère des doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech, une décision que Spahn a justifiée en notant que le pays avait fourni un financement de recherche crucial au début du développement du vaccin. La Hongrie a acheté le vaccin russe Spoutnik V pour une utilisation à l’intérieur de ses frontières.