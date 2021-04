Le vaccin Covid-19 de Moderna peut rester stable à des températures trouvées dans les réfrigérateurs pendant 3 mois, a déclaré la société jeudi, citant de nouvelles données.

Le vaccin à ARNm est actuellement approuvé pour être conservé au réfrigérateur entre 36 et 46 degrés Fahrenheit jusqu’à 30 jours et jusqu’à sept mois au congélateur à moins 4 degrés Fahrenheit, selon la société.

Mais Moderna a déclaré jeudi qu’il disposait désormais de données qui pourraient soutenir une durée de conservation réfrigérée de trois mois pour le vaccin.

Si elle est autorisée par la Food and Drug Administration, la nouvelle température de stockage pourrait « faciliter une distribution plus facile vers les cabinets médicaux et autres établissements plus petits », a écrit la société dans un communiqué de presse.

Il a également déclaré qu’il travaillait sur de nouvelles formulations de son vaccin qui pourraient prolonger encore plus la durée de conservation des injections réfrigérées.

Le vaccin Covid de Moderna est l’un des trois vaccins autorisés aux États-Unis.Le vaccin de Pfizer et BioNTech peut être conservé à des températures réfrigérées jusqu’à cinq jours, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Le vaccin de Johnson & Johnson peut être conservé dans un réfrigérateur ordinaire jusqu’à trois mois.

Pour les fonctionnaires, l’autorisation du tir de J & J était une bénédiction car il pouvait être utilisé dans des endroits difficiles à atteindre qui peuvent ne pas avoir une réfrigération fiable, tels que terres tribales, les quartiers les plus pauvres ainsi que les communautés rurales et frontalières.

La mise à jour de Moderna intervient des semaines après que la FDA a annoncé qu’elle avait donné à la société l’autorisation d’accélérer la production de son vaccin Covid en lui permettant de remplir un seul flacon avec jusqu’à 15 doses. Il était auparavant autorisé pour 10 doses, suffisamment pour inoculer cinq personnes puisque le vaccin nécessite deux injections administrées à un mois d’intervalle.

Par ailleurs, la société a annoncé jeudi qu’elle augmentait son objectif de production minimale de vaccins Covid pour 2021 à 800 millions de doses, contre 700 millions.