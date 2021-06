Le vaccin Covid peut-il provoquer une myocardite ? Pfizer et Moderna risque plus symptômes

LES EXPERTS sont de plus en plus convaincus qu’il existe un lien entre les conditions d’inflammation cardiaque et les jabs Pfizer et Moderna.

L’effet secondaire rare, s’il est prouvé, peut entraîner l’hospitalisation des personnes, mais aucun cas de maladie grave de longue durée n’a été signalé.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Des cas d’inflammation cardiaque ont été observés chez des personnes ayant reçu un vaccin Pfizer ou Moderna (photo). Mais c’est extrêmement rare Crédit : Reuters

Les premiers rapports des États-Unis suggèrent que le risque général de myocardite et de péricardite de maladies cardiaques est d’environ 1,2 personne sur 100 000.

Il augmente pour les jeunes et les hommes et après la deuxième dose par rapport à la première.

Une autre étude a également constaté un risque similaire d’environ un sur 100 000.

Parce que les chances sont si faibles, les experts disent toujours que les avantages d’obtenir un vaccin Covid l’emportent toujours sur les risques potentiels.

Cela vaut également pour les jeunes adultes et les enfants, qui aux États-Unis ont été autorisés à se faire vacciner.

De plus, les jeunes ne peuvent recevoir aucun autre vaccin Covid car celui d’AstraZeneca a été associé à un risque plus élevé de caillots sanguins.

Les responsables américains de la santé affirment que les risques d’inflammation cardiaque (à droite) sont contrebalancés par les avantages du jab (à gauche – les admissions à l’hôpital Covid ont été évitées)

Par conséquent, leur meilleure chance de se protéger contre le coronavirus est d’obtenir le jab Pfizer ou Moderna.

Nous décrivons ici les symptômes d’inflammation cardiaque à surveiller et le faible risque pour vous.

Quel est le risque d’inflammation cardiaque après un vaccin Covid ?

Le groupe de travail Covid-19 Vaccine Safety Technical (VaST) a confirmé que « les données disponibles à ce jour suggèrent une association probable » de myocardite et de péricardite chez les personnes qui reçoivent les injections Pfizer et Moderna.

La myocardite est une inflammation du muscle cardiaque tandis que la péricardite est une inflammation de la muqueuse à l’extérieur du cœur.

Après des réunions pour examiner les données en juin, le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination au CDC, a déclaré qu’il y avait eu 1 226 cas de myocardite après des vaccins à ARNm.

Il s’agit d’environ 12,6 cas d’inflammation cardiaque par million de doses administrées aux États-Unis, sur la base d’environ 300 millions de coups administrés au 11 juin, selon le CDC.

Il y a eu plus de diagnostics après Pfizer (791 contre 435 dans Moderna), ce qui peut être dû au fait qu’il a été davantage utilisé aux États-Unis.

Mais les cas par dose étaient plus fréquents parmi les vaccinés de Moderna à 19,8 cas par million contre huit cas par million pour Pfizer.

Il y a eu 1 226 cas de myocardite/péricadite chez des personnes aux États-Unis. Il y en a peut-être plus après Pfizer car ce jab a été plus utilisé aux États-Unis

« C’est encore un événement rare », a déclaré le Dr Shimabukuro lors de la réunion.

La répartition du risque par tranche d’âge est la suivante :

12-17 ans : 18,1 par million

18-24 ans : 15,9

25-29 ans : 6,7

30-39 ans : 4,2

40-49 ans : 2,7

50-64 ans : 1,7

65 ans et plus : 1.1

Les chances sont beaucoup plus élevées avec les deuxièmes doses dans tous les groupes d’âge, selon le rapport du CDC du 23 juin.

La plupart des cas ont été observés chez des personnes plus jeunes et après une deuxième dose Crédit : Groupe de travail sur les vaccins du CDC COVID-19

Ce tableau montre combien de personnes ont eu une inflammation cardiaque après un vaccin Pfizer ou Moderna par rapport à ce à quoi on aurait pu s’attendre. Les chiffres rouges sont ceux qui sont plus élevés que prévu Crédit : Groupe de travail sur les vaccins du CDC COVID-19

Par exemple, un enfant de 12 à 17 ans aurait 5,3 par million de chances d’avoir une inflammation cardiaque après sa première dose, ce qui monte à 37 par million après une deuxième dose.

Et les risques sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, les adolescents ayant 66,7 par million de risques de myocardite/péricardite après leur deuxième injection.

Le Dr Shimabukuro a déclaré qu’il semble « y avoir un effet de dose deux assez fort ».

Cependant, les chances du problème sont encore faibles par rapport à la probabilité qu’ils attrapent Covid, et même soient hospitalisés avec.

Au 22 mai, 5 700 cas de Covid avaient été prévenus par des piqûres chez des hommes âgés de 12 à 17 ans, 215 hospitalisations et deux décès.

Environ 59 à 69 cas de myocardite ont été diagnostiqués au cours de la même période.

Cela montre combien de cas d’inflammation cardiaque seraient prédits pour chaque million de secondes de doses administrées par rapport à la prévention du fardeau de Covid Crédit : Groupe de travail sur les vaccins du CDC COVID-19

Cela montre combien de cas d’inflammation cardiaque seraient prédits pour chaque million de secondes de doses administrées par rapport à la prévention du fardeau de Covid Crédit : Groupe de travail sur les vaccins du CDC COVID-19

Cela montre combien de cas d’inflammation cardiaque seraient prédits pour chaque million de secondes de doses administrées par rapport à la prévention du fardeau de Covid Crédit : Groupe de travail sur les vaccins du CDC COVID-19

Ailleurs dans le monde

Une ventilation officielle des chiffres pour le Royaume-Uni n’est pas disponible et les régulateurs n’ont pas encore donné d’avertissement officiel sur l’effet secondaire.

La MHRA a déclaré qu’elle enquêtait toujours sur les cas mais a cessé de dire que les cas sont à un niveau similaire à celui de la population générale, suggérant qu’elle considère désormais l’inflammation cardiaque comme un risque potentiel des vaccins mNRA.

Dans son dernier rapport sur les effets secondaires au 16 juin, il a déclaré qu’il y avait eu 88 cas de problèmes cardiaques parmi 27,7 millions de coups de Pfizer – un risque de trois sur un million.

Il y a eu trois cas après 73 000 tirs de Moderna, soit environ 41 sur un million.

Il y a également eu 119 sur 44,1 millions de vaccins à Oxford/Astrazeneca, ou 2,7 sur un million.

Pendant ce temps, il y a eu 148 cas de myocardite en Israël – le premier pays à repérer des cas plus élevés que prévu dans sa population en janvier.

Le ministère israélien de la Santé indique qu’il y a eu 27 cas de 5,4 millions de premières doses, et 121 après 5 millions de secondes doses.

Quels sont les symptômes?

Les principaux symptômes à surveiller, selon la British Heart Foundation et la Mayo Clinic, sont :

une douleur lancinante et/ou une oppression thoracique pouvant s’étendre à tout le corps (myocardite et péricardite) symptômes pseudo-grippaux tels qu’une température élevée, de la fatigue et de la fatigue (myocardite et péricardite) rétention d’eau avec gonflement des jambes, des chevilles et des pieds (myocardite et péricardite) essoufflement lors d’exercices légers ou de marche (myocardite) difficulté à respirer au repos (myocardite) palpitations ou rythme cardiaque anormal (myocardite) un essoufflement soudain – si vous ressentez cela, consultez un médecin d’urgence (péricardite) douleur dans la nuque pouvant s’étendre aux épaules et/ou aux bras (péricardite) nausées ou sensation d’étourdissement (péricardite)

Les autorités ont suggéré que les symptômes de l’inflammation cardiaque liés aux vaccins à ARNm pourraient être différents.

Symptômes d’inflammation cardiaque causés soit par une myocardite, soit par une péricardite

Le Dr Matthew Oster, du groupe de travail sur les vaccins COVID-19 du CDC, a déclaré: « Les vaccins à ARNm peuvent être un nouveau déclencheur de la myocardite, mais ils ont des caractéristiques différentes. »

Les symptômes les plus courants signalés par les patients étaient des douleurs thoraciques, un essoufflement et des difficultés à dormir, selon le Center for Infectious Disease Research and Policy.

Le Dr Shimabukuro a déclaré que les symptômes surviennent généralement vers le quatrième jour après le premier coup et le troisième jour après le second.

Comment est-il traité ?

Jusqu’à présent, les données ont montré que personne n’est tombé gravement malade avec une inflammation cardiaque à la suite de son injection.

Mais la plupart ont dû être hospitalisés pour surveiller leur cœur et se faire soigner.

Sur 323 patients analysés par le CDC, 309 ont été hospitalisés. Au moment de leur rapport, seulement neuf étaient encore à l’hôpital.

La majorité des patients semblent avoir bien répondu au traitement – qui n’a pas été décrit.

Habituellement, les personnes atteintes de myocardite n’ont pas besoin de traitement car leurs symptômes disparaissent d’eux-mêmes, bien que les patients doivent souvent éviter de faire de l’exercice pendant quelques mois.

La Mayo Clinic déclare : « Bien que des médicaments antiviraux soient disponibles, ils ne se sont pas révélés efficaces dans le traitement de la plupart des cas de myocardite.

Si la myocardite provoque une insuffisance cardiaque ou des arythmies, des médicaments peuvent être administrés pour réduire la pression sur le cœur ou arrêter la formation de caillots sanguins.

Des traitements agressifs utilisant l’assistance d’une machine peuvent être utilisés dans des cas très graves, comme une machine ECMO qui prend en charge le travail du cœur.

Dans les cas graves, le cœur peut être endommagé de façon permanente, provoquant des crises cardiaques mortelles, des accidents vasculaires cérébraux ou un arrêt cardiaque.