Le vaccin Covid peut désormais être réservé pour 40 ans et plus en Angleterre, selon le NHS

Tous les plus de 40 ans en Angleterre sont maintenant invités par le NHS à réserver leur première dose d’un vaccin Covid-19, alors que l’éligibilité au déploiement est élargie.

Dans le dernier changement du système de réservation – plus tôt cette semaine, invitant plus de 42 ans à prendre rendez-vous – le site Web du NHS indique désormais que les personnes de plus de 40 ans, y compris celles qui auront 40 ans avant le 1er juillet, peuvent désormais utiliser le service.

Le service de santé a déclaré que des SMS seraient également envoyés à partir de vendredi à 40 et 41 ans pour leur demander d’organiser leurs rendez-vous de vaccination.

L’expansion du déploiement intervient alors que les derniers chiffres du gouvernement montrent que 34 millions de personnes ont maintenant reçu une première dose d’un vaccin, et plus de 14 millions ont maintenant reçu les deux injections.

Selon le je journal, les personnes dans la trentaine pourraient être invitées à prendre des rendez-vous pour un vaccin Covid-19 dans les quinze prochains jours, le nombre de premières doses administrées devant augmenter.

S’exprimant plus tôt cette semaine, le directeur général sortant du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré: «Avec neuf dixièmes de personnes âgées de 45 ans et plus ayant été piégées, près de trois quarts de million de nouveaux rendez-vous ont été pris en seulement deux jours après notre réservation service ouvert aux personnes âgées de 42 à 44 ans ».

Parmi les bénéficiaires du déploiement élargi en Angleterre, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a reçu mercredi matin sa première dose d’un vaccin Covid-19 – administrée par le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam.

M. Hancock a reçu son vaccin au Science Museum de Londres, où une équipe documente la réponse à la pandémie et préserve des éléments tels que le premier flacon de vaccin Covid-19 à être utilisé en Grande-Bretagne en 2020.

Dans un communiqué, le ministre du Cabinet a déclaré que plus de 47 millions de doses avaient maintenant été administrées à travers le pays, ajoutant: «Le déploiement se poursuit à un rythme soutenu et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif d’offrir à tous les adultes une première dose du vaccin d’ici la fin. de juillet.

«J’étais très excité lorsque mon appel est arrivé, et j’exhorte tout le monde à accepter l’offre quand elle se présente et à faire partie de l’histoire du plus grand programme de vaccination jamais organisé au Royaume-Uni.