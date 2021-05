Le vaccin COVID parmi les raisons pour lesquelles

Quand Alana Swaringen a découvert les vaccins COVID-19, elle a voulu fêter ça. Elle s’est fait tatouer un pansement souriant, là où elle allait bientôt se faire vacciner.

«Pour moi, c’est le reflet de l’année folle que nous avons eue et une célébration de ma force et de ce que j’ai vécu cette année», a déclaré l’étudiant de 22 ans à l’Université de Syracuse.

Lorsque l’agent de santé lui a donné le vaccin au milieu de son pansement souriant, elle a pleuré.

«C’était comme le début de quelque chose de nouveau, enfin de surmonter quelque chose», dit-elle. « Et le tatouage est un rappel constant de cela. »

Malgré les fermetures permanentes d’innombrables magasins de tatouage au début de la pandémie, beaucoup de ceux qui ont survécu ont déclaré à USA TODAY qu’ils avaient constaté un intérêt accru au cours des derniers mois. L’augmentation de la demande n’est peut-être pas liée au vaccin, ont-ils déclaré. Au lieu de cela, ils ont souligné plusieurs facteurs, y compris les contrôles de relance, le temps plus chaud et l’ennui pandémique.

L’augmentation des affaires n’est pas rare aux États-Unis avec l’arrivée du printemps, a déclaré Pat Sinatra, vice-président de l’Alliance of Professional Tattooists Inc., une ligue professionnelle internationale de tatoueurs, de studios et d’apprentis.

«Dans de nombreuses régions du monde et en particulier aux États-Unis, le temps plus chaud augmente l’intérêt de se faire tatouer», a-t-il déclaré.

Sinatra a ajouté: « De plus, avec la réception des remboursements d’impôts et des chèques de relance et, assurément, du vaccin, nous espérons tous retourner aux affaires comme d’habitude. »

Duffy Foster, propriétaire de Spokane’s Tiger Tattoo, l’un des plus anciens magasins de tatouage de l’État de Washington, a déclaré que l’intérêt croissant qu’il ressentait depuis sa réouverture en juin était probablement dû au fait que les gens s’ennuient.

«Sans que personne ne se rende dans les restaurants, les bars, les événements sportifs ou les salles de concert, je crois que les tatouages ​​sont devenus la nouvelle« bonne nourriture »», a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il entend de plus en plus de clients vaccinés qui craignent moins de se faire tatouer. Mais la demande était constante bien avant que les vaccins ne soient disponibles, a-t-il déclaré.

Collin Jordan, propriétaire de l’Enclave Tattoo Studio à Gainesville, en Floride, a déclaré que sa clientèle avait au moins doublé au cours de l’année dernière. Pendant un certain temps, il a dû éteindre son téléphone professionnel car il recevait trop de demandes.

«Les gens pensent que s’ils sortent et se font tatouer maintenant, peu de gens le feront maintenant», a-t-il déclaré. « Mais ils ne réalisent pas à quel point le volume est fou de gens qui pensent la même chose. »

La Jordanie a souligné une autre raison de l’augmentation de la demande: les paiements de relance. Chaque fois que l’argent de relance a frappé les comptes bancaires des gens, il a immédiatement constaté «d’énormes pics» dans les affaires.

«Avec le tatouage, c’est un article de luxe, donc les gens peuvent ne pas se faire tatouer à moins d’avoir cet argent supplémentaire», a-t-il déclaré. «Ainsi, une fois les vérifications de relance terminées, les gens vont obtenir des choses pour lesquelles ils n’ont peut-être pas leur budget, comme des tatouages.»

L’afflux d’affaires survient après une période angoissante pour les studios de tatouage contraints de fermer leurs portes lors des fermetures imposées par le gouvernement au début de la pandémie.

Le studio de Jordan a fermé pendant trois mois et il a vu plusieurs autres magasins de sa région fermer définitivement.

«J’étais vraiment inquiet lorsque le verrouillage a commencé», a déclaré Jordan. «Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et je ne m’attendais certainement pas à cela de l’autre côté.

Pour Korie Pickett, copropriétaire du Playground à Bloomington, Indiana, la pandémie a obligé le studio à prendre des décisions difficiles.

«Nous devions décider si nous allions faire exploser nos deux économies ou permettre au studio de s’éteindre», a déclaré Pickett dans un e-mail.

Mais lorsque le magasin a rouvert en mai après avoir fermé pendant deux mois, il a vu un flot de soutien. Pickett a déclaré que de nombreux clients de la boutique utilisaient le tatouage comme forme de thérapie.faire face au traumatisme de la pandémie. Les tatouages ​​étaient quelque chose à espérer dans une année sombre.

«Tout cela semble parfois incroyable», a-t-elle déclaré dans un e-mail. «Pendant un moment, nous avons eu l’impression de retenir notre souffle.»

Adam Sky, propriétaire du salon de tatouage Morningstar à Belmont, en Californie, s’est demandé si son studio survivrait à la pandémie. Il a observé la fermeture des magasins de rue plus grands et de haut niveau. Mais une fois la poussière retombée, il a remarqué que de nombreux studios plus petits, privés et sur rendez-vous comme le sien prospéraient.

« Lorsque nous avons rouvert, nous venons d’être inondés de business », a-t-il déclaré. « Je fais du tatouage depuis 30 ans, et je n’ai jamais vu de business aussi fou. »

En avril, Sky avait réservé tout l’été et a dû trouver d’autres tatoueurs pour l’aider. Après les fermetures, Sky a déclaré: «Il y avait une véritable faim pour que les gens reviennent et se font tatouer.»

«Les gens se sont également vu refuser beaucoup d’activités de loisirs pendant la pandémie et ils recentrent donc leurs dépenses sur des choses qu’ils pensent pouvoir faire plus en toute sécurité plus près de chez eux, comme le tatouage», a-t-il déclaré.

«Si vous voulez vous faire tatouer, assurez-vous de réserver longtemps à l’avance car dans la plupart des endroits, il vous faudra un certain temps pour vous asseoir», a-t-il ajouté.

