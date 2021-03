Le vaccin Covid nouvellement approuvé de Johnson & Johnson a rencontré un échec alors que le diocèse catholique le condamne pour «  liens avec les cellules d’avortement  »

Alors que Johnson & Johnson déploie son vaccin Covid-19 fraîchement approuvé aux États-Unis, il fait face à une controverse religieuse car l’archidiocèse catholique de la Nouvelle-Orléans l’a qualifié de «moralement compromis» en raison de ses liens avec les cellules d’avortement.

Il est conseillé aux catholiques de ne pas recevoir le vaccin car Johnson & Johnson a utilisé des lignées cellulaires dérivées d’avortements vieux de plusieurs décennies à la fois pour les tests et la production du nouveau produit, a déclaré l’archidiocèse dans un communiqué.

Pfizer-BioNTech et Moderna ont utilisé des lignées cellulaires d’avortements pour tester leurs vaccins précédemment approuvés, mais pas dans leurs processus de fabrication, ils sont donc pris en compte «Moralement acceptable» à cause de leur«Extrêmement éloigné» connexion à l’avortement, a fait valoir la deuxième plus ancienne province catholique des États-Unis.

«Nous soutenons que la décision de recevoir le vaccin Covid-19 reste une décision de conscience individuelle, en consultation avec son fournisseur de soins de santé,» ajouta l’archidiocèse. «Nous soutenons également que la position de l’église ne diminue en aucun cas les méfaits de ceux qui ont décidé d’utiliser des lignées cellulaires issues d’avortements pour fabriquer des vaccins. Ce faisant, nous conseillons que si le vaccin Moderna ou Pfizer est disponible, les catholiques devraient choisir de recevoir l’un de ces vaccins plutôt que le nouveau vaccin Johnson & Johnson en raison de son utilisation intensive de lignées cellulaires dérivées de l’avortement. «

Aussi sur rt.com Les régulateurs américains approuvent le vaccin à injection unique contre le coronavirus Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence

L’Église catholique romaine soutient les vaccins Covid-19 en général. En fait, le pape François a affirmé en janvier que les gens ont « obligation morale » recevoir l’une des nouvelles vaccinations dès que possible.

«C’est le choix moral car il s’agit de votre vie mais aussi de la vie des autres», il a dit.

Cependant, l’église reste également fermement opposée à l’avortement et à toute exploitation des tissus des bébés avortés. Les cellules en cause avec les nouveaux vaccins contre les coronavirus remontent au tissu fœtal des avortements pratiqués dans les années 1970 et 1980. Ces cellules ont été répliquées des milliards de fois et manipulées dans la recherche pharmaceutique, comme le traitement des cellules cancéreuses du col utérin d’une femme nommée Henrietta Lacks, patiente de l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore.

Les cellules cancéreuses de Lacks avaient une capacité extraordinaire de doubler toutes les 20 à 24 heures, plutôt que de mourir rapidement comme les autres cellules cancéreuses, ce qui leur permettait d’étudier les effets des radiations, des poisons, des médicaments, des hormones et des virus sur la croissance des cellules cancéreuses. sans expérimenter sur les humains. Bien que Lacks soit décédée en 1951, ses lignées cellulaires vivent encore aujourd’hui.

Aussi sur rt.com Les cas de Covid-19 augmentent dans le monde pour la première fois en 7 semaines, au milieu de la propagation de variantes et de l’assouplissement des mesures de santé – Chef de l’OMS

Johnson & Johnson vise à expédier 100 millions de doses de son nouveau vaccin d’ici la fin juin, dont 3,9 millions qui devraient sortir cette semaine, après avoir reçu samedi l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA. Contrairement aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, il ne nécessite qu’une seule dose pour qu’une personne soit inoculée.

Comme le vaccin russe Spoutnik V, le produit Johnson & Johnson est un vaccin à base de vecteur adénovirus humain, qui ne peut pas se répliquer dans les cellules humaines mais les incite à fabriquer « pic » protéines. Le système immunitaire reconnaît ces protéines comme étrangères et fabrique des anticorps contre elles, qui protègent contre le virus ciblé. Les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna utilisent ce que l’on appelle l’ARN messager (ARNm) pour inciter les cellules de la personne à fabriquer les protéines.

Les tests effectués aux États-Unis ont montré que le jab Johnson & Johnson était efficace à 72% pour prévenir l’infection à Covid-19 et à 86% pour prévenir les maladies graves ou la mort. Le Spoutnik V à deux doses a été testé à plus de 95% d’efficacité, juste au-dessus des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Les vaccins adénoviraux – y compris les vaccins Johnson & Johnson’s, Sputnik V et AstraZeneca-Oxford en Europe – peuvent être stockés dans des réfrigérateurs, tandis que les doses d’ARNm doivent être conservées profondément congelées.

Aussi sur rt.com Fauci écarte les critiques après que le gouverneur du Dakota du Sud, Noem, a déclaré que le tsar Covid de Biden « FAIT BEAUCOUP » à une ovation à CPAC

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!