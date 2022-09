Le vaccin COVID lié à un cycle menstruel temporairement plus long : étude

Les chercheurs ont observé les divers effets du vaccin COVID-19 sur les cycles menstruels depuis que de nombreuses personnes menstruées ont commencé à signaler des changements après la vaccination. Maintenant, une nouvelle étude mondiale confirme le lien entre une augmentation temporaire des cycles menstruels de certaines personnes à la suite du vaccin COVID-19.

L’étude, menée par le National Institute of Health basé aux États-Unis, a révélé que l’augmentation de la durée du cycle s’est résolue pour la plupart des près de 20 000 participants à l’étude après la vaccination.

L’étude internationale comprenait des participants du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Europe et d’autres régions du monde qui ont reçu l’un des neuf vaccins COVID-19 différents.

L’étude a examiné au moins trois cycles menstruels consécutifs avant la vaccination et au moins un cycle après. Sur les 19 622 participants, 14 936 ont été vaccinés et 4 686 ne l’ont pas été. Pour les participants non vaccinés, les chercheurs ont examiné au moins quatre cycles consécutifs d’un intervalle similaire.

L’étude a rapporté que ceux qui ont été vaccinés ont connu une augmentation de moins d’un jour dans chaque cycle au cours duquel ils ont été vaccinés, citant en moyenne une augmentation de 0,71 jour après la première dose et une augmentation moyenne de 0,56 jour après la deuxième dose.

Pendant ce temps, les participants qui ont reçu deux doses de vaccin au cours d’un même cycle ont connu une augmentation plus longue à 3,91 jours d’augmentation moyenne de la durée du cycle.

Par rapport à ceux qui n’ont pas été vaccinés, ceux qui ont reçu une dose par cycle n’ont connu une augmentation que de 0,02 jours, tandis qu’une augmentation supplémentaire a été signalée pour ceux qui ont reçu deux doses en un cycle à une augmentation de 0,85 jours, dans le temps période étudiée après la vaccination.

Alors qu’un changement de la durée du cycle menstruel de moins de huit jours est considéré comme normal et peut être de peu d’intérêt pour les professionnels de la santé et les chercheurs, l’étude indique que “les changements perçus dans une fonction corporelle liée à la fertilité peuvent être alarmants pour ceux qui en souffrent et pourraient contribuent à la réticence à la vaccination.

Notamment, des études distinctes n’ont trouvé aucun lien entre les vaccinations COVID-19 et le risque d’infertilité.

En août, une étude différente a révélé que certaines personnes qui avaient reçu le vaccin COVID-19 avaient temporairement des saignements plus abondants que d’habitude.