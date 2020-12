CHICAGO: Plus de la moitié des vaccins sont gaspillés dans le monde chaque année en raison de problèmes de contrôle de la température, de logistique et d’expédition.

Les obstacles logistiques constituent un risque important pour les efforts de distribution rapide COVID-19[feminine vaccins, mais ils ont donné lieu à une activité florissante pour des entreprises telles que Cloudleaf, une société privée basée en Californie, SAP SE en Allemagne et d’autres qui vendent une technologie de surveillance des expéditions depuis le congélateur d’usine jusqu’à la balle dans le bras.

Cloudleaf, soutenu par Intel Capital, la branche de capital-risque du fabricant de puces Intel Corp, utilise des capteurs attachés à des conteneurs de matériaux pour suivre l’emplacement, la température, l’humidité, les vibrations et l’accélération.

Les capteurs envoient des données dans le cloud, où un algorithme d’intelligence artificielle peut prédire si une action est nécessaire pour empêcher un produit d’être exposé à des températures en dehors de la plage recommandée, appelées excursions.

Le directeur général de Cloudleaf, Mahesh Veerina, a déclaré que les commandes avaient bondi de 500% cette année. Pour suivre le rythme, l’entreprise a dû élargir ses effectifs et augmenter ses dépenses en capital jusqu’à 80%. Il s’attend à une croissance similaire des dépenses en capital en 2021.

«Des PDG m’appellent et me disent: » Hé, pouvons-nous régler ce problème dans les 4 à 5 prochaines semaines « ?» Dit Veerina.

L’activité en plein essor a également accru le besoin de capitaux frais. Cloudleaf a levé des millions de dollars cette année et prévoit de lever des capitaux «très importants» l’année prochaine également, a déclaré Veerina.

Les vaccins de Pfizer Inc. et de son partenaire allemand BioNTech doivent être expédiés et stockés à des températures ultra-froides ou sur de la glace sèche et ne peuvent durer que jusqu’à cinq jours à des températures de réfrigérateur standard.

En revanche, le vaccin de Moderna Inc, qui devrait recevoir une autorisation réglementaire américaine dès vendredi, peut être conservé dans un réfrigérateur ordinaire jusqu’à un mois.

Ces exigences variables ont augmenté les risques d’accidents logistiques.

Un quart de tous les vaccins sont dégradés au moment où ils arrivent à destination en raison de procédures d’expédition incorrectes, selon l’Association du transport aérien international. Les pertes associées aux variations de température dans le secteur de la santé sont estimées à environ 35 milliards de dollars par an.

Compte tenu de l’échelle et de l’ampleur du COVID-19[feminine déploiement des vaccins, les pertes pourraient être nettement plus élevées en 2021, selon les analystes.

Au moins deux plateaux de COVID-19[feminine Les doses de vaccin livrées en Californie devaient être remplacées après que leurs températures de stockage soient tombées en dessous de moins 80 degrés Celsius (moins 112 degrés Fahrenheit), a déclaré mercredi le général de l’armée américaine Gustave Perna.

La blockchain et les outils de surveillance de la chaîne du froid activés par des capteurs peuvent aider à réduire les pertes ainsi qu’à atténuer les risques de vol ou de contrefaçon des vaccins.

Moderna utilise les solutions numériques de SAP pour sérialiser et distribuer son vaccin. Les applications sont conçues pour empêcher la contrefaçon de médicaments et permettre la collaboration avec les fabricants et les grossistes sous contrat.

DEMANDE EN ÉVOLUTION

De même, la start-up israélienne Varcode, qui fabrique des balises intelligentes qui mesurent le temps et la température, et peut suivre et tracer les produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, a vu ses commandes augmenter de plusieurs fois.

Avant la pandémie, les commandes de tags Varcode allaient de 100 000 à 1 million d’unités. Depuis le milieu de cette année, le directeur général Joe Battoe a déclaré que certaines des entreprises impliquées dans la distribution de vaccins demandaient des milliards d’étiquettes. Ceci, à son tour, a conduit à une augmentation de 200% des dépenses en capital de Varcode cette année.

Battoe a déclaré que la pandémie avait «été bonne pour nos affaires».

La technologie à faible coût basée sur le cloud et activée par la blockchain de Varcode envoie non seulement des alertes lorsqu’un produit sort de sa plage de température prescrite, mais capture également le temps cumulé pendant lequel le produit a été en dehors de la plage de température.

Ses balises actives sont sérialisées et n’ont besoin que d’un téléphone intelligent pour les scanner. Chaque scan laisse une trace numérique, réduisant les risques de vol ou de contrefaçon.

Les étiquettes peuvent suivre les flacons individuels, ce qui les rend mieux adaptés à la distribution des vaccins dans les petites zones rurales qui peuvent nécessiter moins que la commande minimale de doses.

Les étiquettes de Varcode sont produites en Israël. La demande croissante, cependant, a incité Varcode à investir dans une imprimante unique et un applicateur qui généreraient les étiquettes sur le site où les vaccins sont fabriqués et les appliqueraient aux chariots descendant le tapis roulant en temps réel.

Battoe estime que le marché mondial de la technologie de surveillance de la chaîne du froid de 5 milliards de dollars pourrait croître de 50% l’année prochaine, grâce au déploiement du vaccin.

«Je ne pense pas que nous attirerions l’attention… sans l’ampleur et la sensibilité de ces vaccins», a déclaré Battoe.