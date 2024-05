Le vaccin Covid est-il à l’origine des migraines de mon frère ? DR ELLIE CANNON répond

Mon frère, 57 ans, souffre régulièrement de migraines d’aura depuis qu’il a reçu son premier vaccin Covid, ce qui le rend aveugle des deux yeux pendant 20 minutes à la fois. Cependant, personne n’a jamais officiellement enregistré ses symptômes comme un effet secondaire du vaccin. Pensez-vous qu’il est possible qu’il y ait beaucoup plus de personnes qui ont souffert d’effets secondaires du vaccin dont nous ignorons l’existence parce que leurs symptômes n’ont pas été enregistrés ?

Le Dr Ellie Cannon répond : Tout médicament, de la chimiothérapie aux antidépresseurs, peut provoquer des effets secondaires. Pour quelques petits malchanceux, cela pourrait être catastrophique.

Plus tôt ce mois-ci, j’ai écrit que, malgré les inquiétudes en matière de sécurité concernant le vaccin AstraZeneca, je pense que le vaccin a été un succès car il nous a aidé à sortir de la pandémie.

Cependant, je suis conscient du fait qu’un très petit nombre – mais non négligeable – de personnes ont souffert d’effets secondaires débilitants après en avoir pris.

Je connais des personnes personnellement et professionnellement qui ont eu des effets secondaires des vaccins Covid.

Mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de particulièrement dangereux dans ce vaccin – chaque médicament comporte des risques.

Les médicaments ne sont considérés comme sûrs pour une utilisation massive que si le nombre de personnes subissant des effets secondaires est suffisamment faible pour être contrebalancé par les bénéfices pour tous.

Je m’occupe chaque mois de personnes qui souffrent des effets secondaires de médicaments qui ont sauvé la vie d’autres personnes.

Pour cette raison, il est important que tous les symptômes apparaissant après la prise d’un médicament soient signalés aux autorités sanitaires.

Si des effets secondaires suffisamment graves sont liés à un médicament, une enquête pourrait être lancée et le médicament pourrait être retiré du marché.

Au Royaume-Uni, cela se fait généralement via le système Yellow Card, un système en ligne permettant aux patients et aux médecins de signaler les effets secondaires des médicaments. Le programme est géré par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé. Cependant, je reconnais que nous sous-estimons probablement les effets secondaires des vaccins et d’autres médicaments, car de nombreuses personnes – et cliniciens – n’enregistrent pas leurs symptômes via le système.

Pour garantir la sécurité des patients, il est essentiel que nous signalions tous les effets secondaires des médicaments en temps opportun.

Depuis qu’on m’a retiré ma vésicule biliaire il y a quelques années, je constate que lorsque je veux uriner, j’ai aussi besoin de faire caca. En général, je suis en bonne santé et j’ai 77 ans. Est-ce une conséquence normale ou dois-je demander conseil ?

Le Dr Ellie répond : L’ablation de la vésicule biliaire peut provoquer des problèmes intestinaux.

On estime que près d’un cinquième des personnes ayant subi une ablation de la vésicule biliaire développent ensuite une diarrhée.

Dans la plupart des cas, il ne s’agit que d’un symptôme temporaire, mais pour certains, cela peut devenir un problème à long terme.

La vésicule biliaire est un sac qui transporte la bile, une substance qui décompose les graisses contenues dans les aliments. Sans vésicule biliaire, la bile est libérée directement dans l’intestin. La bile peut alors agir comme un laxatif, ramollissant les selles.

Pour les personnes souffrant de diarrhée persistante après une opération de la vésicule biliaire, il existe des médicaments appelés cholestyramine qui éliminent les acides biliaires et atténuent les symptômes.

Même si les symptômes sont légers, il peut être utile de prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste, car un changement dans les habitudes intestinales peut parfois être le signe d’un cancer de l’intestin. Ceci est peu probable si le changement s’est produit au moment d’une opération ou est présent depuis de nombreuses années. Mais cela vaut peut-être la peine de demander à un médecin généraliste des analyses de selles permettant de dépister le cancer de l’intestin.

Je me réveille régulièrement avec de fortes douleurs aux jambes qui durent plusieurs heures. Cette douleur est toujours en dessous de mes genoux. Je fais au moins 10 000 pas par jour et le seul médicament que je prends est le Viagra. Quelle pourrait être la cause de mes douleurs ?

Le Dr Ellie répond : Les douleurs musculaires sont un effet secondaire relativement courant du Viagra, une pilule contre la dysfonction érectile.

Cet effet secondaire – également appelé myalgie – pourrait être à l’origine de vos souffrances, car le bas des jambes est doté de gros muscles.

Cependant, d’autres causes possibles incluent des problèmes de circulation. Les veines et les artères fonctionnent moins bien avec l’âge et en raison de problèmes de santé comme le tabagisme. Les douleurs aux jambes dues à des problèmes de circulation surviennent généralement la nuit, mais peuvent également survenir pendant la marche. Les douleurs aux jambes peuvent être le signe de problèmes de colonne vertébrale, en particulier de sténose de la colonne vertébrale. Cela peut provoquer une irritation ou un écrasement des nerfs qui descendent jusqu’aux jambes, provoquant des douleurs, des picotements et une lourdeur. Cependant, la situation est généralement pire en marchant et en position debout, plutôt qu’en position couchée.

En fin de compte, la seule façon de savoir si un médicament provoque un symptôme est d’arrêter de le prendre. Vous pouvez faire cela à titre d’essai pour voir si les choses s’améliorent. Si vous devez changer, une alternative au Viagra est le Levitra, qui ne compte pas la myalgie parmi les effets secondaires répertoriés.

Votre rhume des foins se détraque cette année ? Souffrez-vous du rhume des foins ou en souffrez-vous habituellement gravement mais n’en avez pas encore souffert ? J’ai entendu ces deux histoires de la part de patients et d’amis la semaine dernière. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que tous les pollens ne sont pas égaux. De nombreuses personnes souffrant du rhume des foins sont allergiques à certains types mais pas à d’autres. La saison du pollen des arbres – le bouleau est l’un des principaux responsables – commence tôt dans l’année, donc si vos yeux coulent depuis quelques semaines, c’est probablement vous. Mais d’autres types de pollen apparaissent vers mai et juin, comme ceux du quai, du colza et du pin, et les pollens de graminées atteindront bientôt leur apogée. Cela vaut la peine de suivre quand votre rhume des foins est le plus grave afin qu’à l’avenir vous puissiez commencer le traitement quelques semaines avant d’en avoir besoin. En attendant, écrivez-moi et dites-moi si vous souffrez ou, étonnamment, non.

Le TDAH n’est pas réservé aux jeunes

Les diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ont explosé au cours de la dernière décennie, avec une multiplication par sept des prescriptions de médicaments.

Bien que cela soit dû en partie à une plus grande sensibilisation à la maladie, cela signifie que nous, médecins généralistes, voyons un flux de jeunes adultes à la recherche d’aide. Cependant, j’ai été intéressé d’entendre la semaine dernière l’histoire d’une collègue qui a découvert qu’elle souffrait de TDAH à la fin de la soixantaine, et que ce traitement avait été une révélation.

Bien qu’on parle beaucoup des jeunes atteints de cette maladie, cela m’a amené à m’interroger sur les personnes âgées et sur la manière dont elles en sont affectées.

Avez-vous souffert de symptômes de TDAH, tels qu’un manque de concentration, de l’impulsivité, de l’agitation et une sensation de distraction au volant d’une voiture ?

Après avoir beaucoup entendu parler de cette maladie, pensez-vous en être atteint ou avez-vous reçu un diagnostic plus tard dans votre vie ? J’aimerais avoir de vos nouvelles, alors écrivez-moi à l’adresse indiquée sur cette page.

