Le vaccin Covid cause-t-il des problèmes de règles ?

Des VACCINS qui protègent contre le coronavirus sont déployés à travers le pays à une vitesse vertigineuse.

Bien que des effets secondaires puissent survenir avec la plupart des médicaments, certaines femmes ont déclaré avoir des problèmes de règles après avoir reçu leur jab.

Des milliers de femmes ont signalé des saignements plus abondants que d’habitude après avoir reçu leur vaccin contre le coronavirus Crédit : Getty – Contributeur

Mais un changement de cycle menstruel ne figure pas sur la liste des symptômes potentiels suite aux vaccins Covid-19.

Des milliers de femmes ont signalé « des saignements plus abondants que la normale » après avoir reçu leur injection.

Mais les experts ont déclaré qu’il n’y avait pas de « risque accru » de problèmes de règles après le vaccin, il n’y a donc aucune raison de l’ajouter à la liste des effets secondaires possibles.

Début juin, il a été révélé que 2 734 rapports de problèmes de règles liés au vaccin Oxford/AstraZeneca avaient été transmis à la Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) jusqu’au 17 mai.

1 158 autres ont été faites concernant le vaccin Pfizer/BioNTech, et 66 étaient liées à ceux qui avaient le vaccin Moderna.

De nouvelles données, publiées dans des rapports datant jusqu’au 16 juin, montrent que le nombre de personnes signalant des problèmes de période a considérablement augmenté, avec plus de 5 000 femmes déclarant maintenant des problèmes de période.

Il s’agit d’une combinaison de saignements abondants, d’une augmentation des saignements et d’une diminution des saignements.

Les rapports montrent que plus de 3 000 femmes ont signalé des problèmes avec le jab d’Oxford, 1 500 avec le Pfizer et plus de 300 avec le Moderna.

L’effet secondaire potentiel n’a pas semblé être signalé lors des essais cliniques sur des milliers de personnes.

Le jab cause-t-il des problèmes de règles ?

Alors que des milliers de rapports ont été déposés qui montrent un lien possible entre le jab et les changements de périodes, aucun lien clair entre les deux n’a été établi.

Victoria Male, immunologiste de la reproduction à l’Imperial College de Londres, a déclaré que de nombreuses femmes ont déclaré que leurs règles étaient plus abondantes et plus tardives que d’habitude.

Après avoir examiné les rapports, Sarah Branch, directrice de la vigilance et de la gestion des risques des médicaments de la MHRA, a déclaré que les preuves « ne suggèrent pas un risque accru, après la vaccination, avec les trois vaccins Covid-19 du Royaume-Uni ».

Que dit le régulateur au sujet des jabs et des problèmes de règles ? L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) examine les rapports selon lesquels certaines femmes ont eu des problèmes avec leurs règles après la vaccination contre le coronavirus. Voici la déclaration de la MHRA dans son intégralité : « La MHRA surveille de près les rapports de troubles menstruels (problèmes de règles) et de saignements vaginaux inattendus suite à la vaccination contre Covid-19 au Royaume-Uni. « Ces rapports ont également été examinés par les experts indépendants du groupe de travail d’experts sur les avantages et les risques des vaccins Covid-19 de la Commission on Human Medicines et par les membres du groupe consultatif d’experts sur les médicaments pour la santé des femmes. « Les preuves actuelles ne suggèrent pas un risque accru de troubles menstruels ou de saignements vaginaux inattendus après les vaccins. « Une série de troubles menstruels ont été signalés après les trois vaccins Covid-19, notamment des règles plus abondantes que d’habitude, des règles retardées et des saignements vaginaux inattendus. « Le nombre de rapports de troubles menstruels et de saignements vaginaux est faible par rapport au nombre de femmes qui ont reçu des vaccins Covid-19 à ce jour et à la fréquence des troubles menstruels en général. « La MHRA continuera de surveiller de près les rapports de troubles menstruels et de saignements vaginaux avec les vaccins Covid-19. »

Des millions de vaccins contre le coronavirus ont été déployés à travers le Royaume-Uni Crédit : PA

Elle a ajouté : « Le nombre de rapports est faible par rapport au nombre de femmes qui ont été vaccinées à ce jour et au taux de fond de troubles menstruels en général.

« Nous continuons de surveiller de près ces rapports pour détecter des signaux potentiels. »

Le Dr Sue Ward, vice-présidente du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, a déclaré que les événements de la vie peuvent modifier les symptômes du syndrome prémenstruel.

Elle a expliqué : « Le degré auquel la modification des niveaux d’hormones affectera une personne est souvent influencé par son bien-être psychologique à ce moment-là.

« Nous savons que les événements de la vie peuvent aggraver les symptômes du syndrome prémenstruel et que quelque chose d’aussi dévorant et bouleversant qu’une pandémie mondiale pourrait faire en sorte que les femmes vivent leurs règles différemment.

« Pour l’anecdote, certaines femmes semblent signaler des règles plus abondantes après avoir reçu le vaccin Covid-19 et nous soutiendrons davantage de collecte de données dans ce domaine pour comprendre pourquoi cela pourrait être le cas. »

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également eu plusieurs dizaines de rapports selon lesquels des femmes ont eu des crampes douloureuses et des saignements plus abondants après le vaccin – mais les preuves ici sont également anecdotiques – sans lien clair avec le vaccin.

Amesh A. Adalja, MD, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security dans le Maryland, a déclaré qu’une explication pourrait être liée aux douleurs que certaines personnes ont ressenties après le jab.

Certains effets secondaires du vaccin Covid incluent la douleur au site d’injection, la fatigue, ainsi que les courbatures – qui peuvent tous être exacerbées par le cycle menstruel d’une femme, a déclaré Amesh.

Un autre expert a expliqué que le stress pouvait également être l’une des raisons pour lesquelles certaines femmes avaient des périodes plus inconfortables que leur cycle habituel.

Gloria A. Bachmann, MD, doyenne associée pour la santé des femmes à la Rutgers Robert Wood Johnson Medical School dans le New Jersey a déclaré à Health : « Les cycles menstruels peuvent être altérés ou influencés par de nombreux facteurs, notamment le stress, un mauvais sommeil, l’exercice et certains médicaments.

« Par conséquent, il ne serait pas inhabituel que certaines femmes remarquent, après avoir reçu le vaccin, des changements dans leurs règles, comme des règles plus précoces, un flux plus abondant ou des crampes plus fréquentes que d’habitude. »

Quand consulter un médecin généraliste ?

Le Dr Pat O’Brien, vice-président du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, a déclaré qu’il était important de se rappeler que les effets secondaires des femmes ne devraient pas dissuader les gens d’avoir leur injection.

Elle a expliqué: « Beaucoup de femmes connaîtront un changement temporaire de leurs règles de temps en temps au cours de leur vie.

« Et en ce moment, de nombreuses femmes dans la vingtaine et la trentaine reçoivent le vaccin Covid.

« Il semble donc inévitable que chez certaines femmes, ces deux événements coïncident par hasard. »

Elle a dit qu’il y a certains signes que vous devriez surveiller avec votre cycle.

« Si ces changements persistent ou si vous avez de nouveaux saignements vaginaux après la ménopause, vous devriez consulter votre médecin.

« Nous voulons également souligner que ces changements perçus dans le cycle menstruel après avoir reçu le vaccin Covid-19 ne doivent pas être confondus avec un impact sur la fertilité et la capacité d’avoir des enfants.

« Il n’y a aucune preuve suggérant que les vaccins Covid-19 affecteront la fertilité. »