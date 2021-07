Le vaccin COVID à dose unique de Johnson & Johnson est-il suffisant ?

Lorsque l’utilisation du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson a été autorisée fin février, les responsables de la santé publique ont souligné qu’il était tout aussi bon que les autres. C’était moins efficace, mais parce qu’il ne nécessite qu’un seul coup pour une protection complète et qu’il est plus facile à distribuer, c’était un premier choix pour de nombreuses personnes.

Depuis lors, le vaccin J&J a été administré beaucoup moins souvent que les deux autres vaccins autorisés, représentant un dixième du nombre de vaccins que le vaccin de Moderna, qui est administré moins souvent que celui de Pfizer-BioNTech.

Récemment, trois éléments d’information ont été révélés, ce qui a amené les personnes qui ont reçu le vaccin J&J à se demander si leur vaccin pourrait également être un tiers éloigné à d’autres égards.

Des études suggèrent que le vaccin J&J pourrait fournir un peu moins de protection, en particulier contre la variante delta, qui représente désormais plus de 80% des cas de COVID-19 aux États-Unis. Le vaccin J&J a été associé à de très rares cas de caillots sanguins dangereux dans le cerveau. Et il peut être lié à environ 100 cas d’une maladie neurologique appelée syndrome de Guillain-Barré.

« Johnson & Johnson n’est pas un mauvais vaccin – c’est bien mieux que de ne rien recevoir », a déclaré le Dr Otto Yang, spécialiste des maladies infectieuses à UCLA Health. « Mais ce n’est pas aussi bon que les autres options. »

Tout bien considéré, c’est une position chanceuse dans laquelle être.

Le vaccin J&J n’a l’air de seconde classe que parce que les deux autres vaccins sont si bons, selon les experts.

L’essai pivot à grande échelle de J&J a montré qu’il était efficace contre le COVID-19, prévenant plus de 70 % des infections symptomatiques et environ 86 % des infections graves. De nouvelles données que la société a présentées jeudi à un comité consultatif fédéral montrent que la protection dure contre toutes les variantes circulant maintenant pendant au moins huit mois.

Pfizer-BioNTech et Moderna, qui sont basés sur une technologie appelée ARNm, ont montré une efficacité encore plus élevée dans leurs essais, prévenant plus de 94% des cas symptomatiques et presque tous les cas de COVID-19 sévère.

Lors d’une réunion jeudi, les membres du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination ont convenu que les avantages des trois vaccins l’emportent largement sur leurs risques. Le vaccin J&J, bien qu’il ait plus de potentiel d’effets secondaires graves et puisse être moins efficace que les autres, devrait continuer à être une option pour les personnes qui préfèrent avoir un vaccin à dose unique et sont conscientes de ces risques, ont déclaré plusieurs membres du comité. .

« Nous voulons maximiser notre capacité à prévenir autant de maladies que possible, tout en maximisant la sécurité de ces vaccins », a déclaré le Dr Matthew Daley, chercheur principal au Kaiser Permanente Colorado à Aurora, lors de la réunion.

Tous les vaccins COVID-19 comportent un faible risque de réaction allergique – deux à cinq personnes par million – et les vaccins à ARNm présentent un léger risque de myocardite, un gonflement du cœur, en particulier chez les hommes plus jeunes et les adolescents, bien que la plupart d’entre eux les cas ont été bénins.

Dans le monde réel, les trois coups se sont avérés extrêmement efficaces. Seulement 3% des personnes hospitalisées aux États-Unis avec COVID-19 ont été vaccinées ; 97% ne l’ont pas fait, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le vaccin J&J entraîne-t-il davantage d’infections révolutionnaires ?

Il n’est pas clair, cependant, si l’un des vaccins représente plus de cas révolutionnaires que les autres, a déclaré le Dr Paul Offit. qui dirige le Vaccine Education Center à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

Offit a déclaré qu’il était plus préoccupé par le fait que le CDC ne produise ou ne publie pas ces informations qu’il ne l’est au sujet du vaccin J&J lui-même. « Le CDC devrait le savoir », a-t-il déclaré.

Sans cette information, les personnes qui ont reçu le vaccin J&J se demandent si elles sont sûres.

Infections révolutionnaires :Les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 peuvent être infectées, mais les maladies graves sont rares : « Rien dans ce monde n’est à 100 % »

« Je veux faire plus de choses en plus de toutes mes activités de plein air, mais je suistrop peur! » a déclaré Jill Oliver, une récipiendaire J&J de Boulder, Colorado.

Tous les autres membres de sa famille ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna et se sentent en sécurité, mais parce qu’Oliver craint qu’elle ne soit moins protégée, elle a continué à porter un masque, même à la maison.

« La comparaison des vaccins est délicate », a déclaré par e-mail Hannah Sally, épidémiologiste principale chez Informa Pharma Intelligence, un fournisseur d’informations commerciales. Les essais sont menés à des moments différents lorsque différentes variantes prédominent.

Selon le CDC, près de 340 millions de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées à travers le pays depuis décembre : 187 millions de doses de Pfizer-BioNTecn, 137 millions de doses de Moderna et 13 millions de doses de J&J.

Le vaccin J&J apporte-t-il plus d’effets secondaires et moins de protection contre les variantes ?

Plusieurs effets secondaires sont apparus avec le vaccin J&J qui ne semblent pas se produire avec les deux autres.

Au 19 juillet, 39 cas de personnes atteintes d’une maladie rare de la coagulation du sang appelée thrombose avec syndrome de thrombocytopénie, ou TTS, ont été signalées, la plupart d’entre elles dans les une à deux semaines suivant la réception du vaccin J&J. La maladie implique de graves caillots sanguins, souvent dans le cerveau, ainsi que de faibles taux de plaquettes, qui aident le sang à coaguler et peuvent entraîner une hémorragie interne. La plupart des cas concernaient des femmes dans la trentaine et la quarantaine.

En outre, environ 100 personnes, pour la plupart des hommes de plus de 50 ans, ont reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré dans les 42 jours suivant l’injection de J&J, bien qu’une relation de cause à effet n’ait pas été prouvée. Guillain-Barré s’est également produit après d’autres vaccins et – à des taux plus élevés – en relation avec des infections virales telles que COVID-19. Avec la maladie, le système immunitaire endommage les cellules nerveuses, provoquant une faiblesse musculaire et parfois une paralysie. La plupart des gens se rétablissent complètement, bien que les cas puissent être mortels.

Bien que les études de J&J montrent que leur vaccin offre une protection continue contre la plupart des variantes connues, une étude publiée en ligne cette semaine mais pas encore évaluée par des pairs a suggéré qu’il était moins efficace contre la variante delta. Des chercheurs de l’Université de New York, qui ont refusé d’être interviewés, ont découvert que les échantillons de sang de personnes ayant reçu le vaccin J&J étaient moins capables de neutraliser la variante delta que le sang de personnes ayant reçu les injections Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Cette forme de test en laboratoire offre des indices de protection mais n’est pas aussi fiable que de montrer si le vaccin fonctionne chez l’homme, ont déclaré les experts.

De plus, bien qu’il y ait moins d’anticorps avec le vaccin J&J que les autres, on ne sait pas combien est suffisant pour protéger les gens contre l’infection, a déclaré le Dr Timothy Brewer, professeur de médecine et d’épidémiologie à l’Université de Californie, Los Angeles.

Dans le monde réel, « pour autant que je sache, J&J offre toujours une protection contre les maladies graves », a déclaré Theodora Hatziioannou, une virologue qui n’a pas participé à l’étude mais qui effectue des recherches similaires à l’Université Rockefeller de New York. « Dans l’état actuel des choses, la grande majorité des admissions à l’hôpital dues au COVID-19 sont dues à des infections dans la population non vaccinée. Donc (le vaccin J&J) vaut toujours la peine d’être pris. »

Peut-être, a-t-elle dit, la différence de performance est due aux différents nombres de coups requis.

Deux doses sont nécessaires pour être complètement vacciné avec Moderna ou Pfizer-BioNTech. La recherche a montré qu’une seule dose de l’un ou l’autre n’est pas très protectrice contre les variantes, telles que le delta.

Jusqu’à présent, une seule dose du vaccin J&J a été recommandée, bien que la société étudie également un schéma à deux doses.

« Il est possible que cette différence de performance soit due au fait qu’il s’agit d’un seul coup et qu’un booster l’améliorera », a déclaré Hatziioannou.

Est-ce que les gens qui ont reçu le coup de J&J devraient avoir un rappel ?

Ali Ellebedy, immunologiste à la Washington University School of Medicine à St. Louis, a déclaré que s’il avait reçu le vaccin J&J, il voudrait une deuxième injection.

« Je recevrais une vaccination de rappel si je n’avais reçu qu’une seule dose de J&J, de préférence l’un des vaccins à ARN », a-t-il déclaré. « Ce rappel n’est peut-être pas absolument nécessaire pour me protéger d’une maladie grave, mais fondamentalement une assurance supplémentaire. »

D’autres se méfient des coups de J&J.

Le Dr Leana Wen, médecin urgentiste et ancienne commissaire à la santé de Baltimore, a déclaré qu’elle avait encouragé quelques-uns de ses patients à haut risque à suivre leur injection de J&J avec une seule dose de Pfizer-BioNTech ou de Moderna.

Mais il n’y a aucune recherche pour confirmer que le mélange des coups est sûr, a déclaré Wen. Chez certaines personnes, le risque d’infection grave peut l’emporter sur tout risque de mélange de vaccins, a-t-elle déclaré.

Chez ceux qui sont plus jeunes et en meilleure santé, Wen recommande des mesures telles que la distanciation sociale et le port du masque. Elle a elle-même reçu le vaccin J&J et évite désormais les foules et porte un masque dans les espaces publics intérieurs.

Certains pensent que les boosters ne sont pas du tout conseillés jusqu’à ce qu’il y ait plus de données.

Les données publiées en Europe suggèrent que les effets secondaires tels que la fièvre, les douleurs au bras et la fatigue sont plus élevés lorsque les gens mélangent les vaccins. « Il n’y a aucune donnée pour dire qu’il serait préférable de faire un rappel avec un vaccin à ARNm », a déclaré Brewer de l’UCLA.

Le gouvernement américain ne recommande à personne les injections de rappel pour le moment.

Offit a déclaré qu’il ne suggérerait pas encore de rappel pour les bénéficiaires de J&J en raison d’un manque d’informations sur la sécurité et les besoins. « J’aimerais voir ces données », a-t-il déclaré.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com et Elizabeth Weise à eweise@usatoday.com.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.