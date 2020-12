Le vaccin COVID-19 de la société pharmaceutique américaine Pfizer et de la société allemande BioNTech était chargé dimanche dans des camions dans une usine du Michigan.

Le vaccin a été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis vendredi.

Une chaîne de montage de travailleurs a sorti des doses de vaccin d’un congélateur pour les emballer et les mettre sur des camions qui seront distribués dans tout le pays à partir de lundi.

De la glace sèche, des étiquettes d’expédition et du ruban d’emballage étaient à portée de main pendant que les travailleurs portant des masques faciaux et des gants préparaient les colis.

Environ trois millions de doses du vaccin sont initialement envoyées aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de retraite.

Les infections, les hospitalisations et les décès ont récemment augmenté aux États-Unis et on s’attend à ce que la situation s’aggrave pendant les vacances.