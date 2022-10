Le vaccin COVID-19 peut changer et allonger les cycles menstruels

6 octobre 2022 – Paméla Jock a toujours eu des règles régulières, alors même qu’elle avait environ 50 ans et qu’elle savait que la périménopause était à l’horizon. Mais peu de temps après avoir reçu le deuxième d’un vaccin COVID-19 en deux séries en juin 2020, son cycle a commencé à changer. À 52 ans, il pourrait en effet s’agir de la périménopause, mais Jock devait se demander si le vaccin avait pu jouer un rôle. Il s’avère que la réponse à sa spéculation est “peut-être”.

Une nouvelle étude, récemment publiée dans Le BMJ, a approfondi le lien possible entre le vaccin COVID et les règles irrégulières. L’enquête, dirigée par Alison Edelman, MD, professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’Oregon Health & Science University, a été déclenchée par plus de 30 000 rapports de changements de cycle à l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) du Royaume-Uni.

En utilisant les données d’une application de suivi des règles appelée Natural Cycles, l’étude a rassemblé les chiffres de plus de 20 000 femmes du monde entier. Les chercheurs ont considéré les trois cycles menstruels avant la vaccination, et au moins un cycle après. Ils ont comparé cela à quatre cycles menstruels dans un groupe qui n’avait pas reçu le vaccin.