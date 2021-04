Le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, est à nouveau confronté à un refus après avoir conseillé à ceux qui ont été vaccinés contre Covid-19 d’éviter les activités normales, comme manger et boire à l’intérieur.

«Fauci continue d’ignorer 100 ans de science des vaccins», Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a écrit à propos de Fauci – avec qui il s’est déjà disputé – dans un tweet de lundi qualifiant l’expert en maladies infectieuses de «Petit tyran.»

Les commentaires sont venus en réponse à une interview dimanche soir dans laquelle Fauci a encouragé les personnes vaccinées à continuer à prendre des précautions et à ne pas reprendre les activités normales pour le moment.





Demandé si manger et boire dans les restaurants et les bars est « Ok maintenant, » Fauci a répondu par la négative.

«Pour la simple raison que le niveau d’infection, la dynamique de l’infection dans la communauté sont encore extrêmement élevés,» il a dit. «Comme hier, il y a eu près de 80 000 nouvelles infections et nous en avons suspendu 60, 75 000.»

Même s’ils sont vaccinés, les individus doivent « Rappelez-vous que vous devez toujours faire attention et ne pas vous impliquer dans des situations surpeuplées, en particulier à l’intérieur où les gens ne portent pas de masques, » selon Fauci.

«Son seul vrai thème est« fais ce que je dis »même si cela n’a aucun sens», Paul, médecin avant son entrée au Sénat, a écrit sur Fauci. «Si vous vous êtes rétabli ou avez été vacciné, menez votre vie. Manger, boire, travailler, ouvrir les écoles.

Fauci a fait face à des critiques similaires de la part d’autres personnes sur les réseaux sociaux.

«Je ne saurais trop insister sur le fait qu’il est nocif pour Fauci de dire que les personnes vaccinées ne devraient pas manger à l’intérieur parce que les taux d’infection sont élevés. Quelle que soit son intention, cette déclaration envoie le message explicite que les vaccins sont inefficaces ». Noam Blum, rédacteur en chef de Tablet Magazine tweeté.

«Fauci ne lâchera pas la peur. Il ne peut pas. C’est sa marque, » auteur conservateur Mike Cernovich ajoutée.

Dans son entretien de dimanche, Fauci a affirmé que ceux qui pensaient que le pays avait remporté la victoire sur Covid-19 faisaient la fête prématurément. C’est en dépit du fait qu’environ 40% des adultes du pays reçoivent au moins une dose d’un vaccin et que plusieurs États commencent à faire reculer leurs restrictions de l’époque de la pandémie sur les entreprises.

Le Fauci a continué de mettre en garde même les personnes vaccinées lors de son discours de lundi, affirmant que des centaines, voire des milliers de personnes entièrement vaccinées pourraient faire face «Infections révolutionnaires», c’est-à-dire être infecté par le virus même contre lequel vous avez été vacciné.

«Nous voyons cela avec tous les vaccins, dans les essais cliniques, dans le monde réel», Fauci a déclaré lors d’un briefing à la Maison Blanche. «Aucun vaccin n’est efficace à 100%, ce qui signifie que vous verrez toujours des infections par rupture, quelle que soit l’efficacité de votre vaccin.»

