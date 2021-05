Le vaccin COVID-19 fait exploser votre vie sociale: comment socialiser

Beaucoup de gens affichent des cartes de vaccins ou des autocollants sur les réseaux sociaux pour agiter un drapeau « traîner avec moi » – mais que faire si les invitations sociales deviennent écrasantes?

Plus de 246 millions de vaccins ont été administrés aux États-Unis et plus de 105 millions d’Américains sont entièrement vaccinés. À mesure que ce nombre augmente, votre boîte de réception peut commencer à se remplir d’invitations à des brunchs, des happy hours et des dîners. Et si la perspective de sortir après un an à la maison peut être excitante, pour certains, ces invitations peuvent également alimenter l’anxiété.

Les experts disent que l’un des moyens de maîtriser ces sentiments est de reconnaître vos limites lorsqu’il s’agit d’interactions en personne – et de savoir quand refuser une invitation.

« Il est important de se connaître. Qu’est-ce qui est assez socialiser? Qu’est-ce que c’est trop? » dit la coach de vie Marilyn Fettner. « Remarquez-vous; remarquez votre propre réaction et ce que vous ressentez à l’idée de retourner dans une vie sociale. »

Il est normal de se sentir stressé en étant à nouveau social

Près de la moitié des Américains disent qu’ils se sentent mal à l’aise de penser à l’interaction en personne une fois la pandémie terminée, selon le rapport 2021 Stress in America de l’American Psychological Association. Les experts disent que ces sentiments de malaise sont normaux et attendus en raison de la nature dans laquelle nous avons été isolés.

Fettner dit qu’il est important de prendre le temps d’établir quels sont vos besoins avant de s’engager à une obligation sociale. Au fur et à mesure que les gens commencent à socialiser, ils auront différents niveaux de confort avec les interactions en personne.

La Dre Debra O’Shea, une neuropsychologue qui travaille avec des adultes qui souffrent d’anxiété sociale, dit de «commencer à penser à votre niveau de confort». Faites des «pas de bébé», dit-elle, «plongez lentement votre pied dans l’étang».

Comment prioriser avec qui passer du temps en premier

Selon les directives publiées par le CDC le 27 avril, les Américains entièrement vaccinés n’ont pas besoin de porter de masque à l’extérieur, sauf dans des environnements surpeuplés.

Les directives énumèrent également plusieurs activités considérées comme sûres pour les personnes entièrement vaccinées à participer sans porter de masque:

Marcher, courir, rouler en fauteuil roulant ou faire du vélo à l’extérieur

Assistez à un petit rassemblement en plein air avec des personnes entièrement vaccinées et non vaccinées

Dînez dans un restaurant en plein air avec des amis de plusieurs ménages

C’est excitant d’augmenter enfin le nombre de personnes avec qui vous pouvez passer du temps en toute sécurité, mais il peut être difficile de partager votre temps et de décider qui voir en premier.

«Le fait de devoir être confiné à la maison vous a vraiment fait réfléchir au moment où vous aviez la chance de passer du temps, avec qui passeriez-vous ce temps», déclare Saunté Lowe, célèbre responsable du mode de vie.

Lowe organise le calendrier de l’actrice « Hidden Figures » et « Empire » Taraji P. Henson. Elle recommande, lors du tri des invitations quotidiennes, de donner la priorité au temps avec les personnes avec lesquelles vous n’avez pas pu passer autant de temps au cours de votre vie prépandémique plus mouvementée.

«Ce (sont) des gens qui comptent vraiment,» dit Lowe. « Commencez avec ces gens et travaillez votre chemin. »

O’Shea dit qu’il est utile de hiérarchiser les personnes en fonctionà quel point vous les connaissez.

«Trouvez votre groupe, les gens avec qui vous êtes à l’aise, et commencez à socialiser avec eux, puis diversifiez-vous», dit O’Shea. « Vous n’êtes pas obligé de voir tout le monde maintenant. »

Parfois, il est préférable de simplement refuser les invitations

Lorsque votre assiette devient trop pleine ou que vous vous sentez mal à l’aise du point de vue de la sécurité, les experts vous suggèrent de décliner poliment certaines invitations.

«Je pense que tout le monde a besoin de soins personnels», dit O’Shea. « Si vous vous sentez bombardé ou si vous êtes en plein essor d’invitations sociales, répartissez-les un peu pour que vous puissiez prendre soin de vous. »

La recherche montre que dire non peut être difficile à cause d’un comportement appris et qu’il est encore plus difficile pour les femmes de le dire.

«Pour beaucoup d’entre nous, ce qui peut ressembler à un comportement« plaisant aux gens »dans notre vie quotidienne était à un moment donné une stratégie que nous avons apprise à rester en sécurité d’une manière ou d’une autre», a déclaré Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center. «Même si dire« non »peut être une option sûre pour vous dans le moment présent, nous sommes nombreux à garder le souvenir de la façon dont cette étape s’est retournée contre d’autres dans le passé.»

Lowe dit qu’il est important de dire non pendant cette période. Elle dit que dire non apporte de la sérénité parce que la vie ne consiste pas à être partout tout le temps, mais plutôt à «choisir de manière sélective les choses qui vous apportent paix et joie».

Fettner dit qu’il existe de nombreuses techniques pour refuser une invitation à un rassemblement social auquel vous préférez ne pas assister. «Commencez par quelque chose de positif, remerciez la personne pour l’invitation», dit-elle. « Si vous sentez que vous avez besoin de dire non, voyez si vous pouvez également inclure la possibilité de peut-être vous réunir la semaine prochaine ou peut-être dans deux semaines. »

O’Shea dit que s’il y a des aspects du rassemblement qui vous mettent mal à l’aise, commesi le plan comprend trop de personnes, proposez une alternative. « Refusez l’événement plus important, mais peut-être faites un plan séparé pour vous deux. »

Lowe dit que le but d’une invitation est de prendre une décision.

«Ils savent déjà que vous ne pourrez peut-être pas venir», dit-elle. « En fin de compte, vous n’avez qu’une seule vie et vous ne pouvez être qu’à un seul endroit à la fois. »