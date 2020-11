Le vaccin Covid-19 d’Oxford et d’AstraZeneca sera de nouveau testé au milieu de questions croissantes sur les problèmes de dosage

Le vaccin Covid-19 développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca sera à nouveau testé, a déclaré jeudi le PDG du fabricant de médicaments, après des doutes croissants sur le vaccin, en raison d’erreurs de dosage et de traitement des données.

Le géant pharmaceutique anglo-suédois va lancer un nouvel essai de son candidat vaccin à un dosage plus faible, qui, selon la société, avait fait mieux qu’un dosage complet. “Maintenant que nous avons trouvé ce qui semble être une meilleure efficacité, nous devons valider cela, nous devons donc faire une étude supplémentaire,” Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, a déclaré à Bloomberg.

Il a ajouté que ce serait probablement un “étude internationale, mais celle-ci pourrait être plus rapide car nous savons que l’efficacité est élevée et nous avons donc besoin d’un plus petit nombre de patients.”

Un nouvel essai, a déclaré Soriot, ne retarderait probablement pas l’autorisation du vaccin par les régulateurs britanniques et européens, même s’il pourrait s’avérer un échec dans l’obtention de l’approbation de la Food and Drug Administration américaine, qui pourrait être plus prudente.

Cela vient après qu’AstraZeneca ait rapporté lundi que son vaccin AZD1222 avait montré une efficacité moyenne de 70% après la mise en commun des résultats de deux groupes de volontaires différents. Une efficacité de 90 pour cent a été rapportée lorsque le vaccin était administré en demi-dose, suivie d’une dose complète, contre seulement 62 pour cent d’efficacité pour deux doses complètes.

L’apparente disparité entre les différents régimes a confondu certains experts, car une dose plus élevée produit normalement une réponse immunitaire plus forte. Cependant, il est apparu plus tard que l’injection d’une demi-dose avait été administrée par erreur à un groupe plus jeune de 2 741 volontaires, âgés de 18 à 55 ans, tandis qu’un échantillon de 8 895 personnes a reçu soit les deux doses complètes, soit un placebo.

Puis, dans un communiqué mercredi, l’Université d’Oxford a admis qu’une erreur de fabrication signifiait que certains flacons n’avaient pas contenu le dosage correct du vaccin.

La gestion de la situation par AstraZeneca a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part de l’analyste d’investissement américain Geoffrey Porges de la banque SVB Leerink, qui a déclaré: “Nous pensons que ce produit ne sera jamais autorisé aux États-Unis.”

Mais les inquiétudes concernant le vaccin candidat ont été écartées jeudi par le professeur de médecine regius d’Oxford et le conseiller en sciences de la vie du gouvernement britannique, Sir John Bell. “Nous ne préparions pas ça au fur et à mesure,” a-t-il déclaré, ajoutant apparemment que les données relatives à l’essai d’AZD1222 devraient être publiées dans le journal médical The Lancet ce week-end.

Le vaccin potentiel d’AstraZeneca-Oxford est en lice pour être le premier vaccin Covid-19 autorisé au monde, aux côtés du candidat pionnier russe “ Sputnik V ”, qui a rapporté une efficacité de 95% de ses essais.

Le vaccin en attente du fabricant américain Moderna a montré une efficacité de 94,5% sur la base d’essais précoces, tandis que les efforts de Pfizer et BioNTech ont montré une efficacité de 95%.

