La sécurité et l’efficacité du premier vaccin COVID-19 du pays occupent une place centrale jeudi alors qu’un comité critique passe la journée à examiner puis à voter sur l’opportunité de recommander son utilisation générale par le public américain.

Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes, composé de 17 membres, examine et discute des données de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech sur leur vaccin, appelé BNT162b2.

La réunion d’une journée et diffusée en direct survient un jour après que le pays a établi un nouveau record quotidien de décès par COVID-19, dépassant 3000, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

De telles réunions sont toujours accessibles au public, mais celle de jeudi sera probablement l’une des plus regardées de tous les temps.

La Food and Drug Administration des États-Unis a publié des documents d’information à l’avance et le public a la possibilité de poser des questions. Une période de commentaires publics d’une heure aura également lieu pendant la réunion, a déclaré Norman Baylor, PDG de Biologics Consulting et ancien directeur du Bureau de recherche et d’examen des vaccins de la FDA.

«C’est un processus très transparent», a-t-il déclaré.

Ce processus se terminera vers 17h15 lorsque VRBPAC (prononcé verb-pack) devrait voter pour recommander à la FDA d’autoriser le vaccin Pfizer., qui pourrait survenir à tout moment après la décision de VRBPAC.

Il n’est pas possible de prédire avec certitude quel sera ce vote, a déclaré Baylor. Mais à en juger par l’aperçu de la FDA sur la sécurité et l’efficacité du vaccin publié mardi et le fait que Pfizer et BioNTech ont satisfait à tous les critères établis par la FDA pour un vaccin autorisé, les perspectives sont bonnes.

« Sur la base de ces informations, on pourrait prédire que s’il n’y a pas de scénarios fâcheux qui se présentent, l’autorisation pourrait être relativement rapide », a-t-il déclaré.

Les entreprises demandent une «autorisation d’utilisation d’urgence», un aperçu plus rapide juste avant une approbation complète du vaccin. Bien qu’ils aient compilé autant de données sur l’innocuité et l’efficacité à court terme que pour n’importe quel vaccin, le processus a été compressé et on ne sait pas combien de temps le vaccin continuera d’être efficace.

Si le comité recommande l’autorisation, la FDA devrait approuver le vaccin, peut-être dès jeudi soir, préparant le terrain pour les premières doses à distribuer et à administrer dans les 50 États.

Surveillance des problèmes post-vaccination

Surveiller les réactions indésirables chez les personnes qui ont reçu le vaccin est une préoccupation majeure. Au cours de la matinée de la réunion, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le Dr Nancy Messonnier, ont décrit les multiples systèmes qui surveilleront les problèmes éventuels.

V-SAFE est nouveau dans le monde des vaccins, un vérificateur de santé après vaccination basé sur un smartphone auquel les personnes qui reçoivent le vaccin COVID-19 peuvent s’inscrire si elles le souhaitent.

Il enverra des messages texte et des enquêtes en ligne à ceux qui le font, et fournira des informations sur tout problème de santé directement au CDC. Quiconque signale un événement indésirable médicalement significatif recevra un appel téléphonique d’un membre du personnel du CDC pour en savoir plus.

Un autre système de surveillance est VAERS, le Vaccine Adverse Event Reporting System. Il s’agit d’un système commun des CDC et de la FDA établi en 1990. Il recueille des rapports sur les événements indésirables des vaccins auprès des professionnels de la santé, des fabricants de vaccins et du public.

Tout événement indésirable inattendu, qui semble survenir plus souvent que prévu ou qui présente des tendances inhabituelles est suivi par des études spécifiques.

Le ministère de la Défense dispose également de son propre système de suivi des événements indésirables parmi son personnel, tout comme le Service de santé indien.

Enfin, il y a le Vaccine Safety Datalink, un réseau de neuf grandes organisations de soins de santé intégrées aux États-Unis qui mènent une surveillance active et des recherches sur les effets secondaires des vaccins. Parce que ces systèmes de santé ont accès aux dossiers médicaux de leurs membres, ils peuvent souvent voir des modèles qui pourraient ne pas être immédiatement visibles par d’autres réseaux.

Considérations éthiques

Le groupe a passé la dernière séance avant le déjeuner à discuter de l’éthique de la façon de traiter les participants à l’essai qui ont reçu un placebo plutôt qu’un vaccin actif.

Jusqu’à présent, tous les essais de vaccins COVID-19 ont fourni à la moitié de leurs participants un vaccin actif et l’autre moitié un placebo ou un vaccin contre une autre maladie.

Lorsque les personnes se sont inscrites à l’essai Pfizer, elles ont accepté de rester «aveugles» pendant deux ans, ne sachant pas si elles avaient reçu le vaccin actif ou le placebo.

Mais une fois qu’un vaccin sûr et efficace parvient au public, les experts s’inquiètent de l’éthique de laisser la moitié des volontaires sans protection. Ils craignent également que de nombreux participants, qui pensent avoir reçu le placebo parce qu’ils n’ont pas réagi à leurs injections, abandonnent l’essai, compromettant ses résultats à long terme.

Pour éviter cela, le Dr Steven Goodman, doyen associé et professeur de médecine à la Stanford University School of Medicine, a exhorté le groupe à envisager de modifier la conception de l’essai.

Il a suggéré que les entreprises ne disent pas aux participants à l’essai s’ils ont reçu un vaccin ou un placebo plus tôt dans l’essai, mais leur donnent ce qu’elles n’ont pas reçu avant de devenir normalement éligibles au vaccin.

De cette façon, ils resteraient «aveugles» à quel bras de l’étude ils se trouvaient, en maintenant l’intégrité de l’étude scientifique, a déclaré Goodman.

Il a également suggéré de les placer en tête de liste parmi leurs pairs, afin qu’un jeune en bonne santé, qui ne serait généralement pas éligible pour se faire vacciner avant avril ou mai, ne devance pas une personne âgée à haut risque de maladie grave. Maladie COVID-19. Au lieu de cela, ils seraient parmi les premiers des jeunes gens en bonne santé à se voir offrir un vaccin.

Cela supprimerait l’incitation qu’ils auraient autrement à abandonner l’essai, a déclaré Goodman, et leur fournirait une sorte de récompense pour leur bénévolat pour aider à la recherche.

Cette conception de «randomisation différée», a-t-il soutenu, exige un compromis éthique et scientifique, mais elle est juste et justifiable.

À un certain moment, a-t-il déclaré, peut-être dans environ un an, lorsque les vaccins seront largement disponibles, les essais ne pourront plus justifier éthiquement l’inclusion d’un groupe placebo, mais devront comparer les vaccins les uns par rapport aux autres.

Programme de l’après-midi

Après une pause déjeuner et une période de commentaires publics, Pfizer / BioNTech présentera son vaccin BNT162b2. La FDA suivra avec ses conclusions.

Le New England Journal of Medicine a publié jeudi une version révisée par des pairs des données de l’essai Pfizer / BioNTech de stade avancé. L’étude a confirmé les chiffres que les entreprises et la FDA ont déjà rendus publics et ont constaté que le vaccin était sûr et très efficace.

«Les résultats démontrent que Covid-19 peut être évité par la vaccination, fournissent la preuve du concept que les vaccins à base d’ARN sont une nouvelle approche prometteuse pour protéger les humains contre les maladies infectieuses, et démontrent la rapidité avec laquelle un vaccin à base d’ARN peut être développé avec un investissement de ressources suffisant », conclut l’étude.

Une fois les présentations terminées, le comité dispose de deux heures de discussion avant de voter.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.