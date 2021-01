Le premier vaccin contre le nouveau coronavirus approuvé pour une utilisation d’urgence par l’Organisation mondiale de la santé est l’ARNm Comirnaty COVID-19 produit par Pfizer / BioNTech, a annoncé l’OMS.

L’organisme mondial de la santé a annoncé jeudi l’approbation d’urgence, alors que 2020 touchait à sa fin. Sa liste d’utilisation d’urgence (EUL) permettra aux pays d’accélérer leur propre approbation réglementaire du vaccin et permettra à l’UNICEF et à l’Organisation panaméricaine de la santé de l’acheter pour distribution, a déclaré l’OMS.

Le Pfizer / BioNTech #COVID-19[FEMININE Le vaccin est devenu aujourd’hui le premier vaccin à recevoir la validation de l’OMS pour une utilisation d’urgence depuis le début de l’épidémie. Un accès mondial équitable aux vaccins est essentiel pour lutter contre la pandémie. 👉 https://t.co/7WNcHhc3z8 pic.twitter.com/Kyjv5RNzjB – Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 31 décembre 2020

«Il s’agit d’une étape très positive pour garantir un accès mondial à [Covid]-19 vaccins, » Le Dr Mariângela Simão, Sous-Directeur général de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé, a déclaré dans un communiqué. Elle a ajouté que «Un effort mondial encore plus grand» est nécessaire pour fournir un approvisionnement suffisant pour répondre aux besoins «Des populations prioritaires partout», toutefois.

L’OMS est «Travailler nuit et jour pour évaluer d’autres vaccins qui ont atteint les normes de sécurité et d’efficacité», a déclaré Simão, exhortant les autres développeurs à «Se présenter pour examen et évaluation.»

