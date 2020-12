Un comité crucial pour éliminer un vaccin COVID-19 tiendra une réunion d’une journée entière jeudi et, selon la manière dont il vote, les premières doses du pays pourraient être expédiées dès vendredi.

Le comité d’experts externe examinera les données de Pfizer et de la start-up allemande BioNTech sur leur vaccin, appelé BNT162b2, et, à la fin de la journée, votera si la Food and Drug Administration américaine devrait autoriser le premier vaccin COVID-19 du pays.

Les entreprises demandent une «autorisation d’utilisation d’urgence», sous réserve d’une approbation complète. Bien qu’ils aient compilé autant de données sur l’innocuité et l’efficacité à court terme que pour n’importe quel vaccin, le processus a été compressé. Mais les coins, selon la FDA, n’ont pas été coupés.

Si le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes recommande cette autorisation, la FDA devrait approuver le vaccin, peut-être dès jeudi soir.

«Très incohérent»:2 réactions allergiques au Royaume-Uni aux chercheurs sur le puzzle du vaccin COVID-19

Un autre comité, convoqué par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, se réunira vendredi et dimanche pour déterminer officiellement qui devrait recevoir les premières doses. Selon le moment choisi, les premiers Américains pourraient commencer à être vaccinés d’ici le week-end, bien que plus probablement lundi.

La réunion VRBPAC (prononcé verb-pack), est l’une des dernières pièces d’un processus qui a commencé en janvier lorsque les travaux ont commencé sur un vaccin pour aider à mettre fin à la pandémie mondiale de coronavirus. À peine 10 mois plus tard, le 20 novembre, Pfizer et BioNTech sont devenus les premiers à soumettre leur demande à la FDA pour une utilisation générale aux États-Unis.

Un autre vaccin COVID-19, développé par Moderna, basé à Cambridge, Massachusetts, passera par le même processus d’approbation la semaine prochaine. Son candidat se présente devant le comité de la FDA le 17 décembre.

Aucun vaccin n’a jamais été développé plus rapidement. Le record précédent était de quatre ans pour un contre les oreillons. Les développeurs de vaccins ont gagné du temps en effectuant des étapes en même temps qui sont généralement effectuées en séquence.

Malgré le rythme rapide, les experts soulignent que le processus a été minutieux et méthodique, et les experts scientifiques de la FDA passeront au peigne fin les données soumises par les entreprises. Tout est vérifié et rien n’est pris pour acquis.

«Ils le parcourent même ligne par ligne et vérifient tous les calculs, refont toutes les analyses statistiques», a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du Mayo Vaccine Research Group et rédacteur en chef de la revue Vaccine.

«Ils veillent vraiment à ce qu’aucune pierre ne reste en suspens en termes d’évaluation de la sécurité et de l’efficacité de ces vaccins», a déclaré le Dr William Moss, épidémiologiste au Centre international d’accès aux vaccins.

La vitesse sans précédent à laquelle les vaccins COVID-19 ont été mis sur le marché dément la vérité sur le développement des vaccins: la plupart des efforts échouent.

Seulement environ un sur six parvient à l’approbation. Des décennies de travail fastidieux peuvent être bouleversées par des échecs spectaculaires et les voies les plus prometteuses peuvent se transformer en impasses.

«La nature abandonne ses secrets lentement et à contrecœur. C’est une lutte constante pour prouver qu’un produit qui, selon vous, sauve des vies le fait réellement », a déclaré le Dr Paul Offit, directeur du Vaccine Education Center du Children’s Hospital of Philadelphia et professeur de vaccinologie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie. .

Les vaccins mettent des années et parfois des décennies à se développer pour une raison. Il y a tellement de cerceaux à sauter qu’il est difficile de compter les centaines de points où quelque chose pourrait mal tourner et exclure un candidat de la course.

Obtenir un vaccin a été une énorme entreprise.Comment les 50 États se bousculent pour les distribuer est le prochain défi de taille.

Tous ceux qui travaillent sur le terrain savent qu’ils ne doivent jamais espérer.

«La nature du développement de vaccins est qu’il y a toujours des surprises», a déclaré la Pologne. Après quatre décennies de travail sur le terrain, son conseil est «d’attendre l’inattendu».

Les vaccins sont d’abord testés sur cellules puis sur animaux. Si les choses se passent bien chez les animaux, la société ou les chercheurs travaillant sur le vaccin demandent à la FDA de le tester sur un très petit nombre d’humains pour s’assurer qu’il ne fait pas de mal aux gens.

Ces premiers tests sur l’homme sont la fin des espoirs et des rêves de la plupart des créateurs de vaccins. Ce qui fonctionne chez les animaux, ils l’ont appris à la dure, ne fonctionne généralement pas chez les humains.

«L’essai de phase 1 est l’endroit où 90% des vaccins meurent», a déclaré le Dr Corey Casper, PDG de l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de Seattle et professeur de santé mondiale à l’Université de Washington.

Si un vaccin efface la phase 1, il peut toujours être rejeté dans les essais humains de phase 2 et de phase 3 beaucoup plus importants, qui sont guidés par des comités d’experts externes ayant le pouvoir de la vie et de la mort sur le processus.

Près de 15% des vaccins candidats reçoivent de mauvaises nouvelles lorsque les essais se développent, selon une étude du Massachusetts Institute of Technology.

«C’est l’un des sentiments les plus abattus. C’est comme recevoir un cadeau de Noël et il n’y a rien dans la boîte », a déclaré Casper. «Vous vous sentez horrible. Vous avez fait tout ce travail, vous avez dépensé tout cela et vous avez amené des gens à donner de leur temps et de leur corps et ils n’en ont pas bénéficié. «

Les vaccins COVID-19 de premier plan ont eu de la chance.

Les données de l’essai de phase 3 de Pfizer / BioNTech ont montré qu’il empêchait 95% des personnes de tomber malades. Le vaccin de Moderna, basé sur la même technologie d’ARN messager, a montré une efficacité similaire. Les résultats sont de bon augure pour leur bénédiction de la FDA.

Phil Dormitzer, directeur scientifique de la division Recherche et développement de vaccins viraux de Pfizer, a reçu la bonne nouvelle le 9 novembre.

Il était chez lui à Nyack, New York, lorsqu’il a ouvert son e-mail à 6 h 15 et a vu la ligne d’objet.

«Je vais être honnête avec vous, c’était quelque peu accablant. J’ai été arrêté dans mon élan, c’était une véritable vague d’émotion », a-t-il déclaré.

Plus tard dans la journée, son équipe a tenu une brève «téléconférence de célébration», puis ils sont retournés au travail.

«Pour que ce vaccin soit autorisé, fabriqué et distribué», a-t-il dit, «il reste encore beaucoup à faire».

Contactez Elizabeth Weise à eweise@usatoday.com

Réponses à vos questions sur les vaccins:Y a-t-il des effets secondaires à un vaccin COVID-19? Quels sont les ingrédients’? Le coût?

Plus:Moderna devient la deuxième société à demander une autorisation d’urgence de la FDA pour un candidat vaccin COVID-19