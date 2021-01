Un autre vaccin candidat COVID-19 semble être sûr et efficace à environ 90% contre le virus responsable de la maladie. Il protège également contre au moins quelques-unes des variantes apparues ces derniers mois.

Jeudi, Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland, a publié les résultats intermédiaires de deux essais cliniques de son candidat vaccin, l’un au Royaume-Uni et l’autre en Afrique du Sud. Un troisième essai, aux États-Unis, a recruté environ 13 000 participants sur 30 000 prévus et ne publiera pas de résultats avant plusieurs mois.

Le vaccin à deux doses, temporairement appelé NVX-CoV2373, a été testé chez près de 20000 personnes au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, et les deux études ont montré qu’il était efficace à près de 90% contre le COVID-19 symptomatique au Royaume-Uni, bien que seulement 50 % efficace dans le plus petit essai sud-africain.

Les deux pays où les essais ont été menés sont également ceux où deux variantes virales sont apparues ces derniers mois.

Selon une analyse intermédiaire de l’essai britannique, qui comprenait 15000 participants, 62 personnes sont tombées malades du COVID-19, dont 56 avaient reçu un placebo au lieu d’un vaccin actif. La seule personne avec un cas grave avait reçu le placebo.

Environ la moitié des personnes qui sont tombées malades étaient infectées par la variante du virus connue sous le nom de B.1.1.7, et le vaccin a semblé être presque aussi efficace dans ce groupe – 95,6% contre le virus d’origine et 85,6% contre la variante, pour une efficacité globale de 89,3%.

Les données définitives sont attendues dans quelques semaines, a déclaré Stanley Erck, président-directeur général de Novavax, lors d’une conférence de presse jeudi.

« Ce sont des résultats spectaculaires et nous sommes très heureux d’avoir aidé Novavax dans le développement de ce vaccin », a déclaré Clive Dix, président du UK Vaccine Taskforce dans un communiqué préparé. Le gouvernement britannique a soutenu la recherche.

« L’efficacité démontrée contre les variantes émergentes est également extrêmement encourageante », a poursuivi Dix. « C’est une réalisation incroyable qui garantira que nous pouvons protéger les individus au Royaume-Uni et dans le reste du monde contre ce virus. »

Dans le plus petit essai sud-africain, où 4400 personnes ont reçu le vaccin, 29 dans le groupe placebo ont développé un COVID-19 symptomatique contre 15 dans le groupe qui a reçu le vaccin actif, pour une efficacité combinée de 50%. Il y a eu un cas grave de maladie dans le groupe placebo et aucun dans le groupe vacciné.

Le vaccin était efficace à 60% chez les personnes séronégatives, selon l’étude.

Alors que les participants à l’essai tombaient malades du COVID-19, de septembre à la mi-janvier, une variante du virus SARS-CoV-2 initial, B.1.351, déchirait le pays. Sur les 27 personnes atteintes de COVID-19 dont le virus a été séquencé, 93% avaient la variante, avec un pourcentage croissant au cours de l’étude.

Certaines des personnes participant à l’essai sud-africain avaient déjà été infectées par le COVID-19 et ont été réinfectées avec le variant B.1.351, ce qui suggère que l’infection précédente pourrait ne pas protéger contre le variant ainsi que la vaccination avec le vaccin Novavax, a déclaré la société.

«Le risque réduit de 60% contre la maladie COVID-19 chez les personnes vaccinées en Afrique du Sud souligne la valeur de ce vaccin pour prévenir la maladie de la variante très inquiétante qui circule actuellement en Afrique du Sud, et qui se propage dans le monde», professeur Shabir Maddi, directeur exécutif de l’Unité de recherche sur l’analyse des vaccins et des maladies infectieuses (VIDA) à Wits, et chercheur principal de l’essai sud-africain, a déclaré dans un communiqué préparé.

« C’est le premier vaccin COVID-19 pour lequel nous avons maintenant des preuves objectives qu’il protège contre la variante dominante en Afrique du Sud », a-t-il déclaré.

La société a déjà commencé à développer une nouvelle version de son vaccin pour répondre aux variantes émergentes et prévoit de sélectionner des candidats pour un rappel ou un vaccin combiné et de commencer les tests chez l’homme dans quelques mois.

Le gouvernement américain a dépensé 1,6 milliard de dollars pour acheter 100 millions de doses du vaccin Novavax, qui devrait être prêt plus tard cette année.

NVX-CoV2373 contient la protéine de pointe, une protéine qui se trouve à l’extérieur du virus SARS-CoV-2 et est responsable de permettre au virus d’entrer dans une cellule humaine. En exposant le système immunitaire à la protéine inoffensive, il apprend à attaquer le virus en cas d’infection.

La protéine, fabriquée dans des cellules d’insectes, est emballée dans une particule ultra-minuscule avec un booster qui améliore la réponse immunitaire.

Novavax utilise une technologie similaire dans un vaccin contre la grippe que dans les essais cliniques et a également développé des vaccins candidats contre le RSV, Ebola, MERS et SRAS. L’entreprise vieille de dix ans n’a pas encore de produits sur le marché, mais est passée d’un effectif d’environ 150 personnes il y a un an à 700 aujourd’hui, principalement pour développer la fabrication, a déclaré Erck.

Le vaccin NVX-CoV2373 doit être conservé au réfrigérateur, mais pas congelé, il devrait donc être plus facile à distribuer que les deux vaccins autorisés, qui doivent tous deux être conservés à des températures plus froides la plupart du temps.

Deux vaccins ont été autorisés aux États-Unis, l’un de Pfizer-BioNTech et l’autre de Moderna, et ont été administrés à 26 millions d’Américains au cours des cinq dernières semaines et demie.

Deux autres vaccins candidats, l’un de Johnson & Johnson et l’autre d’AstraZeneca-Oxford, ont terminé des essais cliniques de stade avancé aux États-Unis, mais n’ont pas encore publié leurs résultats. J & J’s sont attendus dans la semaine prochaine, avec AstraZeneca le mois prochain.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale