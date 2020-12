Un comité consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le deuxième vaccin COVID-19 du pays.

Le comité consultatif indépendant sur les vaccins et les produits biologiques connexes a voté 20-0 avec une abstention en faveur de l’ARNm-1273, un vaccin fabriqué en collaboration avec le gouvernement américain par Moderna, une société de biotechnologie basée à Cambridge, dans le Massachusetts.

« Il n’y a aucun doute dans mon esprit – il semble que les avantages l’emportent sur les risques de ce que j’ai vu », a déclaré le Dr Steven Pergam, membre du comité et spécialiste des maladies infectieuses et des vaccins au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle, Washington. , exprimant le consensus du groupe.

«C’est une réalisation scientifique remarquable», a ajouté le Dr James Hildreth, membre du comité, immunologiste et président-directeur général du Meharry Medical College à Nashville, Tennessee. « Passer de la séquence d’un virus en janvier à la disponibilité de deux vaccins en décembre est une réalisation remarquable. »

Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, pourrait officiellement autoriser le vaccin dès jeudi soir, la livraison devant commencer dans tout le pays lundi.

Contrairement au vaccin que la FDA a autorisé la semaine dernière, fabriqué par Pfizer et son collaborateur allemand BioNTech, celui de Moderna sera approuvé pour une utilisation uniquement chez les adultes. Moderna a récemment étendu son essai de recherche aux adolescents, mais ils n’ont pas été recrutés assez longtemps pour tirer des conclusions.

Les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les personnes gravement immunodéprimées par des conditions telles que le VIH, n’ont pas non plus été incluses en nombre suffisamment important pour fournir des orientations claires, bien qu’elles ne soient pas spécifiquement exclues du vaccin.

Un essai de stade avancé avec plus de 30 000 participants, dont la moitié a reçu le vaccin actif et l’autre un placebo d’eau salée, a montré que le vaccin était sûr et efficace à plus de 94%.

La plupart des participants ont subi des effets secondaires comme des douleurs au bras, de la fatigue et des douleurs musculaires, surtout après la deuxième des deux doses recommandées. Mais il y a eu très peu d’événements de santé graves parmi les vaccinés et tous auraient pu se produire par hasard, selon la société et la FDA.

Comme elle l’a fait avec le vaccin Pfizer-BioNTech, la FDA s’arrêtera avant d’approuver entièrement Moderna, mais émettra à la place une «autorisation d’utilisation d’urgence» pour accélérer le processus de fourniture du vaccin au public. La FDA s’attend à ce que les entreprises soient prêtes à demander une approbation complète dès le printemps prochain, une fois qu’elles auront suivi les participants à l’essai plus longtemps et qu’elles auront satisfait à quelques autres exigences.

Les deux vaccins sont tous deux fabriqués avec une technologie appelée ARN messager, qui utilise le propre système de fabrication de protéines du corps pour fabriquer une protéine trouvée à la surface du virus qui cause le COVID-19. Une fois prêt à voir cette protéine virale, le système immunitaire l’attaque lorsqu’il est à nouveau exposé.

Le comité VRBPAC a passé la première moitié de vendredi à examiner les données de l’entreprise, à entendre des membres du public et à discuter de l’éthique du moment de fournir le vaccin aux participants à l’essai qui ont reçu le placebo. Ils ont passé plusieurs heures à poser des questions sur les données.

Moderna propose d’autoriser les receveurs du placebo à recevoir le vaccin peu de temps après avoir reçu l’autorisation.

La société souhaite garder autant de personnes que possible dans l’essai pour mieux comprendre les avantages et les effets à long terme du vaccin, mais donner aux receveurs actifs du vaccin un placebo et aux receveurs du placebo le vaccin, dans le cadre d’un essai dit «croisé». conception. Les deux seraient informés de ce qu’ils ont obtenu.

La société fournirait le vaccin qui a été fabriqué pour les essais cliniques et expirerait donc s’il n’était pas utilisé rapidement, de sorte qu’elle ne réduirait pas l’approvisionnement destiné aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de retraite.

Bien que l’essai ait montré que le vaccin était efficace à plus de 94% pour prévenir le COVID-19 symptomatique, il n’était pas clair si le vaccin empêcherait également la transmission de la maladie.

Les données préliminaires présentées jeudi par Moderna suggèrent que ce sera le cas. Selon les données de Moderna, 38 personnes dans le groupe placebo et 14 dans le groupe vaccin actif ont contracté le virus mais n’ont jamais développé de symptômes de COVID-19.

La prévention d’une infection asymptomatique aidera à ralentir la propagation du virus et, si elle est confirmée, permettra aux personnes vaccinées de cesser en toute confiance de porter des masques et de garder leurs distances.

Environ 2% seulement des participants à l’essai avaient déjà eu COVID-19 au début de l’étude, a déclaré la vice-présidente principale de Moderna, le Dr Jacqueline Miller, mais les données suggéraient que le vaccin était tout aussi sûr pour eux. «Nous pensons que le vaccin peut être administré à des personnes qui ont déjà été exposées», a-t-elle déclaré.

Bien que plusieurs personnes aient eu des réactions allergiques sévères au vaccin Pfizer-BioNTech – avec au moins deux réactions signalées au Royaume-Uni et deux en Alaska -, Moderna n’a pas vu de réactions graves à son vaccin.

Bien que davantage de données soient nécessaires pour comprendre ces réactions, le Dr Tal Zaks, médecin-chef de Moderna, a déclaré qu’il était possible que des différences chimiques entre les deux vaccins puissent expliquer la différence.

Les deux groupes de fabricants de vaccins devront suivre les membres du public pendant qu’ils reçoivent le vaccin pour s’assurer qu’aucun nouveau problème de sécurité n’apparaît.

