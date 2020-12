Vendredi, le vaccin contre le coronavirus de Moderna est devenu le deuxième à recevoir une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration des États-Unis, une bonne nouvelle pour un pays avec un nombre impressionnant de décès de Covid-19 de plus de 307000.

La FDA a annoncé l’autorisation le lendemain du jour où le panel d’experts externes de l’agence a approuvé son utilisation et une semaine après que la FDA a autorisé un vaccin de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech.

Le vaccin Pfizer, basé sur une technologie similaire, a été mis dans les bras de milliers de travailleurs de la santé américains cette semaine dans le cadre d’un déploiement massif à l’échelle nationale. Les injections de Moderna devraient commencer dans les prochains jours.

«Avec la disponibilité de deux vaccins maintenant pour la prévention du Covid-19, la FDA a franchi une nouvelle étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie mondiale qui cause chaque jour un grand nombre d’hospitalisations et de décès aux États-Unis», a déclaré Stephen, commissaire de la FDA. M. Hahn a déclaré dans un communiqué.

Moderna a déclaré son intention de demander une licence américaine complète en 2021.

La décision de la FDA marque la première autorisation réglementaire au monde pour le vaccin de Moderna et la validation de sa technologie d’ARN messager. Il est survenu moins d’un an après que le premier cas de Covid-19 a été identifié aux États-Unis.

La société de biotechnologie a travaillé avec le gouvernement américain pour préparer la distribution de 5,9 millions de clichés dès ce week-end.

La décision de la FDA est basée sur les résultats d’une étude de stade avancé de 30 000 volontaires qui a trouvé que le vaccin était efficace à près de 95% pour prévenir la maladie de Covid-19 sans aucun problème de sécurité sérieux.

« L’autorisation du vaccin de Moderna signifie que nous pouvons accélérer la vaccination des agents de santé de première ligne et des Américains dans les établissements de soins de longue durée, et, en fin de compte, mettre un terme plus rapidement à cette pandémie », a déclaré le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, soulignant le partenariat. des scientifiques des National Institutes of Health avec Moderna sur le vaccin.

Le tir de Moderna devrait être utilisé dans des endroits plus difficiles à atteindre, tels que les hôpitaux ruraux. Le vaccin doit être conservé et expédié congelé, mais ne nécessite pas les températures ultra-froides du vaccin Pfizer / BioNTech.

Une fois décongelé, le vaccin Moderna peut être conservé à des températures de réfrigérateur typiques. Il est administré en deux injections à 28 jours d’intervalle.

Entre les deux vaccins, les États-Unis s’attendent à 40 millions de doses avant la fin de l’année, suffisamment pour à terme vacciner 20 millions de personnes, les deux nécessitant deux injections.

Le président américain Donald Trump a salué cette autorisation sur Twitter. « Félicitations, le vaccin Moderna est maintenant disponible! » il a écrit. Le vaccin doit être transporté vers les hôpitaux et autres centres avant le début des injections.

Moderna a déclaré qu’il fournirait environ 20 millions de doses au gouvernement américain cette année et qu’il s’attend à en avoir entre 100 et 125 millions au premier trimestre de l’année prochaine, dont 85 à 100 millions pour les États-Unis.

Moderna a conclu des accords avec le gouvernement américain pour fournir un total de 200 millions de doses d’ici la fin juin 2021.

Les hospitalisations et les décès aux États-Unis ont augmenté, en raison des rassemblements de vacances de Thanksgiving du mois dernier. Les autorités ont renouvelé les restrictions et les fermetures à travers le pays.

Les responsables de la santé publique ont mis en garde contre les célébrations de Noël et du Nouvel An, craignant qu’une autre poussée de virus ne suive celle actuelle qui menace déjà de submerger les systèmes de santé à l’échelle nationale.

Même avec deux vaccins très efficaces, des pratiques telles que la distanciation sociale et la couverture du visage seront nécessaires pendant des mois avant que suffisamment de personnes soient vaccinées pour freiner la transmission du virus et mettre fin à la pandémie.