Vaccin à dose unique 100pc efficace pour éviter la mort

C’est comme le dicton sur les bus de Londres – vous attendez des années de bonnes nouvelles, puis deux bribes viennent à la fois. Un vaccin à dose unique, fabriqué par la société américaine Johnson & Johnson, est efficace à 100% pour prévenir les hospitalisations et les décès dus à Covid-19. Cela signifie qu’un mois après la vaccination, personne qui a reçu le vaccin n’a été admis à l’hôpital ou n’est décédé, quelle que soit la souche rencontrée. Lors du procès de 44000 personnes par la filiale de la société Janssen, basée aux Pays-Bas, ils ont également constaté que le coup avait empêché 66% des cas modérés à graves. Fondamentalement, il ne nécessite qu’une seule dose, ce qui est important après les critiques du gouvernement pour avoir autorisé jusqu’à 12 semaines entre les doses des vaccins Pfizer et AstraZeneca (bien qu’un expert ait suggéré que la décision de retarder la deuxième dose pourrait signifier que les Britanniques reçoivent un rappel plus capable de combattre la nouvelle variante). Cela vient avec la Grande-Bretagne déjà sur le point d’approuver un quatrième vaccin contre le coronavirus par Novavax. Vous pouvez suivre la progression du déploiement du vaccin au Royaume-Uni là où vous vivez.

Pendant ce temps, le régulateur des médicaments de l’Union européenne a approuvé le vaccin AstraZeneca après que le géant pharmaceutique a publié son contrat avec l’UE, alors que la dispute se poursuit pour savoir s’il a rompu ses engagements en matière de vaccins. Il est apparu que le contrat d’AstraZeneca avec l’UE incluait deux usines britanniques dans le bloc, malgré le Brexit, ajoutant du poids à la position de l’UE. À présent, le Conseil européen se prépare à invoquer des pouvoirs d’urgence contre AstraZeneca et Big Pharma d’ici quelques jours, ouvrant la voie à la saisie de la propriété intellectuelle et des données. Ambrose Evans-Pritchard analyse la folie. Alors que les pénuries de jab devraient entraver la reprise des principales économies européennes, la colère grandit en Allemagne face à la gestion de la débâcle par Ursula von der Leyen.

La plupart des pays de la « liste rouge » ont des taux de cas inférieurs à ceux du Royaume-Uni

Seuls deux des 33 pays figurant sur la « liste rouge » des voyages du Royaume-Uni ont un taux de cas Covid plus élevé que le Royaume-Uni, Le télégraphe l’analyse l’a montré, alors que plusieurs voient plus de 10 fois moins d’infections que la Grande-Bretagne. En vertu de nouvelles règles strictes aux frontières, les citoyens des pays de la liste rouge sont interdits de se rendre au Royaume-Uni, tandis que les résidents britanniques revenant de ces destinations seront bientôt obligés de passer 10 jours sous surveillance dans un hôtel de quarantaine. Cependant, les dernières données suggèrent que le risque qu’un voyageur infecté arrive au Royaume-Uni en provenance de plusieurs de ces pays est faible. Cela intervient alors que l’Allemagne impose des restrictions plus strictes sur les voyages en provenance de Grande-Bretagne en raison de la variante britannique Covid-19. Lisez la dernière.

La pandémie double un million de livres pour les premiers acheteurs

La pandémie de coronavirus a frappé de manière disproportionnée les jeunes propriétaires en herbe – mais elle a également accéléré une flambée de millions de livres pour la première fois. La part de ces acheteurs a doublé en 2020 – malgré de sombres perspectives économiques et la menace d’un chômage élevé. Les faibles taux hypothécaires et un nouveau désir d’espace après le verrouillage, combinés à des parents inquiets, un allégement fiscal temporaire et une tendance à déménager moins souvent pour éviter les coûts, ont fait que ceux qui peuvent encore se permettre d’acheter ont payé plus.

Manifestations aéroportuaires | Les manifestants du «Stansted 15», qui ont arrêté un vol d’expulsion au départ de l’aéroport de Stansted, ont vu leur condamnation annulée par la Cour d’appel. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: deux homosexuels cannés publiquement

Deux hommes de la province conservatrice d’Aceh en Indonésie ont été publiquement fouettés 77 fois chacun après que des vigiles de quartier ont fait irruption dans leur appartement en novembre dernier et les ont dénoncés à la police religieuse islamique pour avoir prétendument eu des relations sexuelles entre eux. La bastonnade est la troisième fois que des personnes sont punies pour avoir pratiqué l’homosexualité depuis qu’Aceh l’a interdite en vertu de la charia en 2015. La fouille avec un bâton de rotin devant des dizaines de personnes a été effectuée par une équipe de cinq agents de la force publique.

