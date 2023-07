Le vaccin contre les streptocoques du groupe B de Pfizer pour les nourrissons donne de solides résultats d’essai

Bactérie Streptococcus agalactiae, responsable d’infections vaginales et urinaires et d’infections du nouveau-né dont la méningite et la septicémie. Vue en microscopie optique.

La Fondation Bill & Melinda Gates, qui a soutenu l’essai de phase deux, a fourni une aide supplémentaire Subvention de 100 millions de dollars à Pfizer l’année dernière qui financera des essais de stade avancé et aidera à faciliter la livraison de vaccins aux pays à faible revenu après une éventuelle approbation.

La Food and Drug Administration en septembre a obtenu la désignation de thérapie révolutionnaire au vaccin de Pfizer, qui vise à accélérer le développement et l’examen du vaccin.

La maladie à SGB est causée par une bactéries courantes et généralement inoffensives que beaucoup d’adultes portent dans leur corps.

Mais une femme enceinte peut transmettre cette bactérie à un nouveau-né pendant le travail et l’accouchement, ce qui peut provoquer des infections graves au cours des premières semaines ou des premiers mois de vie du bébé.

À propos 1 sur 4 les femmes sont porteuses de bactéries GBS, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les nourrissons infectés par le SGB peuvent présenter des symptômes tels que de la fièvre et des difficultés respiratoires.

Certains nourrissons peuvent souffrir d’infections invasives à SGB, qui entraînent des complications plus graves telles que la pneumonie, les infections du sang et la méningite, ou l’inflammation des tissus entourant le cerveau et la moelle épinière.

Il existe 10 GBS différents sérotypes, ce qui signifie des variations distinctes de la bactérie qui cause la maladie. Le vaccin de Pfizer cible six des sérotypes les plus importants, qui représentent collectivement 98 % des cas de maladie à SGB dans le monde.