Le vaccin contre le VRS sera largement offert en Ontario et au Québec, mais pas dans les provinces de l’Ouest

Ouvrir cette photo dans la galerie : Un travailleur de la santé enfile une blouse alors qu’il se prépare à voir un patient dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital pour enfants malades de Toronto, le 30 novembre 2022. Un nouveau vaccin contre le VRS aidera à protéger les bébés contre les maladies graves causées par le virus respiratoire syncytial, ou VRS, cet automne.Chris Young/La Presse Canadienne

Cet automne, tous les nouveau-nés de l’Ontario et du Québec se verront offrir pour la première fois une injection qui peut réduire leur risque de devenir gravement malades à cause du virus respiratoire syncytial, un pathogène qui est la principale raison pour laquelle les nourrissons sont admis à l’hôpital au Canada.

Le lancement de programmes universels couvrant le nirsevimab, un anticorps à action prolongée qui confère une immunité passive aux nourrissons, dans les deux plus grandes provinces du pays, fait partie d’une expansion significative des outils de lutte contre le VRS.

De nouveaux vaccins pour les personnes âgées et les femmes enceintes, qui peuvent désormais recevoir une injection en fin de grossesse pour transmettre des anticorps à leur bébé, devraient également réduire le fardeau d’un virus qui envoie des milliers de bébés et de personnes âgées à l’hôpital chaque année.

« L’anticorps monoclonal et le vaccin contre le VRS pour les patientes enceintes changent la donne », a déclaré Yenge Diambomba, néonatologiste et coprésident du groupe de travail sur la prévention du VRS à l’hôpital Mount Sinai de Toronto.

Mais le coût et la disponibilité des nouveaux vaccins contre le VRS constituent un défi et aucune des provinces de l’Ouest ne fournira de nirsevimab cette saison.

Les porte-parole de la santé de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et du Manitoba ont tous confirmé au Globe que leurs provinces maintiendraient leurs programmes actuels. Cela signifie que le palivizumab – un anticorps plus ancien et plus coûteux administré mensuellement pendant la saison du VRS – ne sera offert qu’aux nourrissons à haut risque, y compris les bébés nés prématurément ou atteints de maladies pulmonaires et cardiaques chroniques.

Alberta Health a refusé de commenter, mais une source du programme de prophylaxie contre le VRS de cette province a déclaré que l’Alberta adoptait la même approche que ses voisins de l’Ouest.

« C’est malheureux », a déclaré Darryl Adamko, pneumologue pédiatrique et directeur du programme de prévention du VRS en Saskatchewan. Il a ajouté qu’il s’attendait à ce que l’Ontario et le Québec tirent de « grands avantages » de l’offre du nirsevimab, vendu sous la marque Beyfortus, à tous les nourrissons. « C’est dommage que le reste du Canada n’ait pas pu y participer en même temps. Nous sommes censés être un seul pays. »

Le VRS est un virus respiratoire saisonnier hautement contagieux qui est particulièrement dangereux pour les personnes très âgées et les très jeunes enfants, en particulier les enfants de moins de six mois qui développent une bronchiolite ou une pneumonie à cause du VRS.

Le VRS a fait la une des journaux à l’automne et à l’hiver 2022-2023, lorsqu’il a été l’un des trois virus qui ont rebondi lorsque les restrictions de l’ère pandémique ont été assouplies, submergeant les hôpitaux pour enfants.

Mais contrairement à la grippe et à la COVID-19, il n’existait à l’époque aucune option de vaccination contre le VRS approuvée par Santé Canada, à l’exception du palivizumab, plus coûteux et fréquemment injecté. Pour cette raison, les provinces et les territoires ne couvraient le palivizumab que pour les bébés les plus vulnérables. Santé Canada a approuvé le nirsevimab l’année dernière.

Trois sources impliquées dans les programmes de mise en œuvre du VRS ont déclaré que les provinces qui n’offrent pas de nirsevimab pour la saison 2024-2025 ont eu du mal à obtenir des doses en partie parce que Sanofi, la société pharmaceutique française qui fabrique l’anticorps, a donné la priorité à son approvisionnement mondial limité pour les juridictions qui ont accepté de le couvrir pour tous les bébés, comme l’ont fait l’Ontario et le Québec.

D’autres provinces ont hésité à administrer à chaque bébé un vaccin dont le prix courant au Canada est de 952 $ la dose. Elles ont préféré commencer par des programmes plus modestes ciblant les nourrissons à risque élevé et ceux qui vivent dans des communautés éloignées où les infections graves au VRS obligent parfois les bébés à être transportés par avion vers des hôpitaux urbains.

Les sources ont déclaré que leurs provinces estimaient que si Sanofi ne leur promettait pas des doses de nirsevimab pour un programme plus petit, elles n’auraient d’autre choix que de passer des commandes de palivizumab pour s’assurer d’avoir quelque chose à offrir aux bébés à haut risque pendant cette saison du VRS.

Le Globe and Mail ne nomme pas les sources parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement des politiques provinciales de vaccination.

Delphine Lansac, directrice générale des vaccins de Sanofi pour le Canada, a déclaré que cela n’était « pas exact », bien qu’elle ait également souligné que l’objectif de l’entreprise a toujours été de s’assurer que le nirsevimab soit couvert par le gouvernement pour tous les nourrissons.

« Je pense qu’au cours de cette première année de mise en œuvre, nous avons tous travaillé dans des délais serrés », a déclaré Mme Lansac. « Certaines provinces s’attendaient à avoir une confirmation rapide des doses et des programmes. Je pense que c’est aussi la raison pour laquelle certaines d’entre elles ont probablement décidé d’opter pour d’autres options. Mais notre objectif, en tant que Sanofi, est de nous assurer que tous les nouveau-nés, tous les nourrissons canadiens, puissent avoir accès à la protection, à Beyfortus. »

Mme Lansac a déclaré qu’elle ne pouvait pas parler des provinces qui n’avaient pas annoncé publiquement de programmes de lutte contre le VRS pour cette saison.

Les responsables du Nunavut ont déclaré au Globe and Mail qu’ils prévoyaient un programme universel de nirsevimab, tandis que les porte-parole des ministères de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-Édouard ont déclaré qu’ils prévoyaient offrir le nirsevimab aux bébés à haut risque. La Nouvelle-Écosse ne prévoit pas de programme universel de nirsevimab cette saison, mais est toujours en pourparlers avec Sanofi pour obtenir du nirsevimab pour les nourrissons à haut risque.

Le Nouveau-Brunswick, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas répondu au Globe.

En mai, le Comité consultatif national de l’immunisation a publié nouvelles directives recommander le nirsevimab plutôt que le palivizumab ou le vaccin maternel parce que les résultats des essais cliniques suggéraient que le nirsevimab permettrait d’éviter que davantage de bébés soient hospitalisés.

Toutefois, le CCNI a également commandé une étude Selon cette étude, l’administration du nirsevimab à tous les nourrissons ne serait pas rentable à moins que Sanofi ne réduise le prix entre 110 et 190 dollars la dose, contre 952 dollars au Canada. Les rabais confidentiels sur le prix catalogue sont courants, mais Mme Lansac de Sanofi a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter le prix réel que les provinces paient pour le nirsevimab.

La Dre Diambomba, de l’hôpital Mount Sinai, a déclaré qu’elle et ses collègues ont travaillé d’arrache-pied pour informer les futurs parents dès le début de leur grossesse des nouvelles options de protection des bébés contre le VRS. L’hôpital Mount Sinai et d’autres hôpitaux de l’Ontario et du Québec offriront des injections de nirsevimab à tous les nouveau-nés avant leur sortie de l’hôpital dès le mois prochain.