Le vaccin contre le VPH prévient les cancers de la tête et du cou chez les hommes, selon une étude

Le vaccin contre le VPH est associé à une réduction drastique des cancers de la tête et du cou chez les adolescents et les hommes, selon une nouvelle recherche.

Le VPH, ou virus du papillome humain, est une infection sexuellement transmissible responsable de pratiquement tous les cas de cancer du col de l’utérus. Mais le virus est également lié à un certain nombre d’autres cancers, notamment les cancers du pénis, de l’anus et du vagin.

Cela représente également le majorité — jusqu’à 70 % — des cancers de la tête et du cou, qui affectent la gorge et la bouche. Les hommes sont sur le point deux fois plus probable plus susceptibles de développer ces cancers que les femmes, selon le National Cancer Institute.

Le vaccin contre le VPH, initialement approuvé pour les adolescentes, protège contre les souches du virus liées au cancer du col de l’utérus et s’est avéré réduire considérablement les taux de cancer. Mais il existe de plus en plus de preuves que le vaccin protège également contre d’autres cancers liés au VPH.

« Nous voulons que les hommes considèrent la vaccination contre le VPH non seulement comme quelque chose qui protège les patientes, mais aussi les patients de sexe masculin », a déclaré Jefferson DeKloe, chercheur au département d’oto-rhino-laryngologie de l’Université Thomas Jefferson, spécialisé dans la chirurgie de la tête et du cou et qui a co-écrit la recherche.

Les résultats seront présentés la semaine prochaine lors de la conférence de l’American Society of Clinical Oncology et n’ont pas encore été publiés dans une revue à comité de lecture.

Des recherches antérieures ont montré une tendance à la baisse des infections buccales causées par des souches de VPH connues pour causer le cancer. C’était un signe prometteur, a déclaré le Dr Glenn J. Hanna, oncologue médical au Centre d’oncologie de la tête et du cou du Dana-Farber Cancer Institute, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche.

« Si nous parvenons à réduire le taux d’infection, nous espérons voir ce que nous constatons actuellement, une baisse des taux de cancer », a déclaré Hanna. « C’est une évolution importante de l’histoire. »

La nouvelle étude a analysé les dossiers de santé d’une base de données nationale comprenant près de 3,5 millions de personnes aux États-Unis âgées de 9 à 39 ans qui avaient reçu une vaccination – contre le VPH ou autre – de 2010 à 2023. Environ 1,5 million étaient des hommes, dont la moitié avaient été vaccinés. vaccinés contre les souches cancérigènes du VPH. Près d’un million de personnes étaient des femmes vaccinées contre le VPH.

Les chercheurs ont comparé les taux de cancers liés au VPH – notamment les cancers de la tête et du cou, de l’anus, du pénis et du col de l’utérus – chez les personnes ayant reçu le vaccin contre le VPH à celles qui ne l’avaient pas reçu. Ils ont découvert que la vaccination réduisait de 54 % le risque global de cancers liés au VPH chez les hommes, une diminution principalement due à une baisse des cancers de la tête et du cou. Les femmes étaient environ 30 % moins susceptibles de développer un type de cancer lié au VPH, y compris le cancer du col de l’utérus.

La plupart des cas de cancer de la tête et du cou touchent des personnes âgées de plus de 50 ans. Étant donné que les États-Unis n’ont commencé à vacciner largement les hommes que les femmes contre le VPH depuis environ une décennie, la génération vaccinée n’a pas encore atteint cet âge. Le VPH infecte généralement les personnes plus jeunes et il faut des décennies pour qu’une infection chronique conduise au cancer.

« Ce sont les premiers résultats d’un phénomène plus vaste que nous allons observer au cours des 20 ou 30 prochaines années », a déclaré DeKloe, notant que les experts ne s’attendent pas à voir le plein effet de la vaccination contre le VPH sur les taux de cancer avant que la vaccination contre le VPH ne soit largement effective. la génération vaccinée est plus âgée.

Une deuxième étude, qui sera également présentée à la conférence ASCO la semaine prochaine et n’est pas encore publiée dans une revue à comité de lecture, a révélé que les taux de vaccination contre le VPH ont augmenté aux États-Unis entre 2011 et début 2020, y compris dans toutes les races. et les groupes ethniques.

La vaccination contre le VPH n’a été recommandée pour les hommes qu’en 2011, cinq ans après que les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé la série de vaccins pour les filles. Le vaccin contre le VPH est maintenant recommandé pour tous les adolescents dès l’âge de 9 ans, mais peut également être administré aux adultes jusqu’à 45 ans.

Dans la nouvelle étude, qui portait sur des enfants et des jeunes adultes âgés de 9 à 26 ans, l’augmentation était largement due à la vaccination croissante contre le VPH chez les hommes. Bien que les taux globaux de vaccination contre le VPH chez les hommes soient encore à la traîne par rapport aux femmes – environ 36 % contre environ 50 % chez les 9 à 26 ans – ces taux s’accélèrent.

« L’écart se réduit entre les hommes et les femmes et j’espère qu’un jour ils se retrouveront », a déclaré le Dr Danh Nguyen, médecin résident au Southwestern Medical Center de l’Université du Texas, qui a dirigé la recherche.

Bien que les efforts de vaccination se soient concentrés sur les adolescents, les adultes devraient également envisager de se faire vacciner s’ils ne l’ont pas été lorsqu’ils étaient plus jeunes, a déclaré le Dr Nancy Lee, chef du service de radio-oncologie de la tête et du cou au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. n’a participé à aucune des deux études.

« Si vous avez entre 20 et 30 ans, vous pouvez toujours vous faire vacciner. Même si vous avez 45 ans, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas vous faire vacciner car nous avons une population qui vit longtemps », a déclaré Lee.

Nguyen a déclaré qu’il était important que les conversations sur la vaccination contre le VPH continuent de se concentrer sur la prévention de tous les cancers, y compris les cancers de la tête et du cou qui sont plus répandus chez les hommes, plutôt que uniquement sur la prévention du cancer du col de l’utérus.

Hanna a déclaré que la stigmatisation autour du VPH en tant qu’infection sexuellement transmissible a fait des discussions sur la vaccination des adolescents un sujet délicat dans le passé, mais que des données claires montrant l’impact des taux de vaccination sur les cancers liés au VPH changent le récit.

« La vaccination contre le VPH est une prévention contre le cancer », a déclaré Hanna. « En fin de compte, nous prévenons les cancers à grande échelle en faisant vacciner les gens plus jeunes. »