Le vaccin contre le VPH prévient également le cancer chez les hommes. Pourquoi si peu de gens l’obtiennent ?

OuiOn pourrait penser que s’il existait un vaccin qui permettrait de prévenir des dizaines de milliers de cas de cancer par an, les gens le voudraient pour eux-mêmes et pour leurs enfants.

Mais de nouvelles données publiées jeudi avant la réunion annuelle de l’American Society of Clinical Oncology montrent que ce n’est tout simplement pas le cas.

Les données ont montré que le vaccin réduisait le risque de cancers liés au VPH de 56 % chez les hommes et de 36 % chez les femmes – des chiffres qui sous-estiment probablement l’efficacité du vaccin, car les participants à cette étude observationnelle ont probablement reçu le vaccin trop tard pour prévenir tous les cancers. Infections au VPH. Les données ont été analysées par des chercheurs dirigés par Jefferson DeKloe, chercheur à l’Université Thomas Jefferson.

Cela ne devrait pas vraiment être une nouvelle. Il est clair depuis que le principal vaccin contre le VPH, Gardasil, a été introduit pour la première fois par Merck en 2006, qu’il diminue le risque d’infection par le virus du papillome humain et les lésions précancéreuses qu’elle provoque au niveau du col de l’utérus.

Mais en 1999, une chercheuse nommée Maura Gillison a découvert que le vaccin pourrait avoir un autre avantage. Elle a été l’une des premières à démontrer que le cancer de la gorge chez les hommes, comme le cancer du col de l’utérus chez les femmes, était probablement causé par le VPH, généralement transmis sexuellement.

Les données ont été beaucoup plus lentes à émerger sur l’efficacité du vaccin dans la prévention du cancer de la gorge, mais ces cancers se sont avérés être un gros problème. Les Centers for Disease Control and Prevention estiment qu’environ 37 000 cancers sont causés chaque année par le VPH. Parmi eux, 12 500 sont des cancers de l’oropharynx chez l’homme et 10 500 sont des cancers du col de l’utérus. Plus rarement, le virus provoque des cancers de l’anus, du pénis, du vagin et de la vulve.

Les données présentées à l’ASCO sont basées sur les taux de VPH dans une base de données géante de dossiers de santé électroniques de 90 millions de patients collectés par TriNetX, une société privée qui utilise ces données pour mener des études observationnelles. Les chercheurs ont pu comparer environ 1,7 million de patients vaccinés contre le VPH avec à peu près le même nombre de patients témoins du même âge n’ayant jamais été vaccinés contre le VPH. Au total, 56 % étaient des femmes, 53 % étaient blancs, 21 % étaient noirs/afro-américains, avec un mélange de personnes d’autres origines représentées.

Il y a des problèmes avec cette configuration qui rendent la tâche plus difficile pour le vaccin. Par exemple, on savait que certaines patientes présentant des lésions cervicales recevaient le vaccin après l’apparition des lésions, et certaines personnes pouvaient recevoir le vaccin après avoir déjà été infectées par le VPH, qui met de très nombreuses années à provoquer un cancer. Il est également possible que certaines personnes incluses dans le groupe témoin aient reçu le vaccin d’une manière ou d’une autre et que cela n’ait pas été enregistré, ce qui rendrait le vaccin moins efficace.

Pourtant, les résultats ont été spectaculaires. Les hommes vaccinés présentaient 3,4 cas de cancer lié au VPH pour 100 000 patients, contre 7,5 pour 100 000 patients non vaccinés. Les femmes vaccinées avaient 11,5 cas pour 100 000 patients, contre 15,8 pour 100 000 patients non vaccinés.

Nous savons, grâce à d’autres études, que le vaccin peut être bien plus efficace lorsqu’il est administré à des femmes jeunes. Une étude récente réalisée en Écosse a révélé qu’aucun cas de cancer du col de l’utérus n’a été détecté chez les femmes vaccinées avant l’âge de 14 ans.

Mais une autre étude présentée à l’ASCO a révélé que les taux de vaccination contre le VPH chez les adolescents et les jeunes adultes aux États-Unis se sont améliorés, passant de 7,8 % à 36,4 % des hommes et de 37,7 % à 49,4 % des femmes entre 2011 et mars 2020, ce qui signifie que la plupart des gens sont encore vaccinés contre le VPH. ne pas être vacciné.

Il y a de nombreuses raisons à cela, notamment la vague croissante de scepticisme et d’hésitation à l’égard des vaccins qui était présente aux États-Unis avant même la pandémie de Covid-19. Mais c’est dommage.

Merck a fait sa juste part de manoeuvre politique déconseillée lorsqu’il s’est agi de lancer Gardasil, et il a certainement récolté des bénéfices grâce à la vente du vaccin ; les ventes ont augmenté de 29 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars l’année dernière. Mais l’histoire du vaccin était aussi l’histoire d’une chercheuse, Kathrin Jansen, qui a fait adopter le vaccin malgré le scepticisme interne du fabricant de médicaments. Elle a ensuite dirigé les efforts de vaccination de Pfizer pendant la pandémie.

Il n’y a pas vraiment de débat, à ce stade, sur le fait que ce vaccin permettrait d’éviter des dizaines de milliers de cas de cancer par an s’il était utilisé plus largement. C’est un produit miraculeux et nous devrions l’utiliser.