Le vaccin contre le VPH peut réduire le risque de cancers multiples chez les hommes, suggère une nouvelle étude

Près de deux décennies après le lancement du premier vaccin contre le VPH, de plus en plus de preuves montrent que les personnes vaccinées sont considérablement moins susceptibles de développer des cancers liés au VPH à l’âge adulte.

Le VPH est une infection virale courante qui provoque environ 690 000 cas de cancer chaque année dans le monde, selon des chercheurs de l’Organisation mondiale de la santé. Le virus infecte des tissus spécifiques, prédisposant les patients à développer des cancers, notamment le cancer du col de l’utérus, de l’anus et de la tête et du cou.

Approuvé pour la première fois en 2006, le vaccin contre le VPH a été initialement commercialisé auprès des jeunes femmes comme moyen de prévention du cancer du col de l’utérus. Depuis, il a été mis à jour pour protéger contre d’autres souches de VPH et est désormais également recommandé aux garçons, afin de réduire le risque de cancer de l’anus et de la tête et du cou. Le vaccin est actuellement recommandé aux enfants âgés de 11 ou 12 ans, aux adultes non vaccinés jusqu’à 26 ans et peut être recommandé par les cliniciens jusqu’à 45 ans.

Aujourd’hui, les experts constatent les premiers signes des bienfaits de la prévention du cancer.

Début 2024, l’Écosse a trouvé zéro cas du cancer du col de l’utérus chez les patientes vaccinées à l’âge de 12 ou 13 ans. Le rapport était l’une des premières études au niveau de la population portant sur des centaines de milliers de patientes vaccinées contre le VPH dans le cadre d’un programme de vaccination de routine pour les enfants, avec un taux de vaccination élevé de 80 %.

Les avantages s’étendent au-delà du cancer du col de l’utérus. Pour les pays à revenu élevé comme les États-Unis, l’incidence du cancer de la tête et du cou a depuis lors augmenté. surpassé le cancer du col de l’utérus comme le principal cancer lié au VPH.

Joe Raedle/Getty Images

En mai, lors de la conférence 2024 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO), des rapports préliminaires ont montré un 56% de réduction du risque de développer un cancer de la tête et du cou associé au VPH chez les hommes vaccinés.

« Les résultats de l’étude ASCO sont passionnants dans le sens où ils commencent à suggérer ce à quoi nous nous attendions tous depuis longtemps, à savoir que la vaccination contre le VPH aura un impact marqué sur la réduction de l’incidence du cancer de la tête et du cou associé au VPH », a déclaré le Dr Michelle Chen. , chirurgien spécialisé dans le cancer de la tête et du cou et professeur adjoint à l’Université de Stanford qui a étudié Taux de vaccination contre le VPH.

Sur la base des données, il est probable que tous les avantages du vaccin contre le VPH se concrétiseront dans les décennies à venir, a déclaré le Dr Erich Sturgis, professeur au département d’oto-rhino-laryngologie de Baylor et chirurgie de la tête et du cou, qui travaille comme oncologue chirurgical et épidémiologiste. sur les cancers de l’oropharynx HPV positifs.

« Il faudra probablement encore quelques décennies avant que nous puissions réellement constater l’impact, car ce sont majoritairement les personnes dans la cinquantaine, la soixantaine et la soixantaine qui contractent ces cancers », a déclaré Sturgis.

Les médecins ont déclaré qu’un autre signe encourageant est que les gens s’inscrivent pour se faire vacciner. « Ces vaccins sont sûrs, efficaces et durables », a déclaré Sturgis.

Une étude préliminaire de la conférence ASCO de 2024 a montré que l’adoption du vaccin contre le VPH aux États-Unis s’est progressivement améliorée, passant de 23,3 % en 2011 à 43 % en 2020.

« Dans l’ensemble, nous allons dans la bonne direction avec des taux croissants de vaccination contre le VPH, en particulier chez les hommes qui ont toujours été à la traîne par rapport aux femmes », a déclaré Chen.

Cependant, les médecins continuent de pousser toutes les personnes éligibles à se faire vacciner. Le pourcentage d’adolescents à jour dans leur vaccination contre le VPH a stagné environ 63% à partir de 2022 selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

« Dans l’ensemble, nous sommes loin derrière l’objectif Healthy People 2030 de taux de 80% de la vaccination contre le VPH », a déclaré Chen.

Les adolescents constituent un groupe clé qui reste à la traîne, a-t-elle déclaré à ABC News. Les opportunités pour combler l’écart comprennent « des campagnes de vaccination communautaires ciblées, proposant la vaccination contre le VPH au moment du vaccin contre la grippe, et l’élimination de tout obstacle financier ».

Il existe plusieurs obstacles qui empêchent les préadolescents de recevoir le vaccin contre le VPH. Selon les médecins, de nombreux parents ignorent les avantages ou évoquent des problèmes de sécurité. D’autres parents estiment que le vaccin n’est pas approprié pour leurs enfants en raison de perceptions ou croyances sur l’activité sexuelle.

« Nous avons une opportunité incroyable de prévenir le cancer chez la prochaine génération par le simple processus consistant à obtenir deux vaccins pendant l’enfance », a déclaré Sturgis. « Manquer cette opportunité est une véritable tragédie. »

Arifeen Rahman, MD est résidente en oto-rhino-laryngologie et chirurgie de la tête et du cou et membre de l’unité médicale ABC News.