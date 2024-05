Le vaccin contre le VPH offre de réels avantages aux hommes, selon une analyse

CHICAGO — La vaccination des garçons et des hommes contre le virus du papillome humain réduit leur risque de cancer de la tête et du cou et d’autres tumeurs malignes, montre une nouvelle analyse, renforçant ainsi l’avantage prouvé du vaccin dans la protection des femmes contre le cancer du col de l’utérus.

L’étude portant sur plus de 3,4 millions de personnes est l’une des premières analyses à long terme de l’effet réel du vaccin sur la prévention des cancers liés au VPH de la tête et du cou, de la région anale, du pénis, de la vulve, du vagin et du col de l’utérus, ont indiqué les chercheurs.

Les études précédentes sur le vaccin se sont principalement concentrées sur le cancer du col de l’utérus. Dans une grande étude réalisée en Suède en 2020, par exemple, les taux de cancer du col de l’utérus étaient de 47 pour 100 000 chez les femmes vaccinées et de 94 pour 100 000 chez les femmes non vaccinées.

La nouvelle étude, dont la présentation est prévue lors de la prochaine réunion de l’American Society of Clinical Oncology à Chicago, a inclus plus de 1,7 million de volontaires vaccinés contre le VPH depuis 2010, âgés entre 9 et 39 ans, et un nombre à peu près égal de volontaires similaires non vaccinés. . Environ 44 % étaient des hommes.

Les hommes vaccinés présentaient des taux plus faibles de cancers liés au VPH et de cancers de la tête et du cou (3,4 et 2,8 cas, respectivement pour 100 000 patients vaccinés, contre 7,5 et 6,3, respectivement, pour 100 000 patients non vaccinés), selon l’étude.

Le tabagisme était autrefois la principale cause de nombreux cancers de la tête et du cou, tels que les cancers de la bouche et de la gorge, mais aujourd’hui, la principale cause est l’infection par le VPH, a déclaré jeudi la présidente de l’American Society of Clinical Oncology, le Dr Lynn Schuchter, lors d’un point de presse. Schuchter n’a pas été impliqué dans l’étude.

La nouvelle étude « étend ce que nous savons » et montre que prévenir l’infection avec le vaccin aide à prévenir ces autres cancers liés au VPH, a-t-elle ajouté.

Les femmes vaccinées présentaient un risque plus faible de cancer lié au VPH dans l’étude et, comme prévu, un risque plus faible de cancer du col de l’utérus, par rapport aux femmes non vaccinées.

La vaccination n’a pas réduit de manière significative leurs risques de cancer de la tête et du cou ni de cancer de la vulve ou du vagin.

Le vaccin contre le VPH de Merck a été approuvé en 2006 pour les filles et les femmes âgées de 9 à 26 ans et en 2009 pour les garçons et les hommes de ce groupe d’âge. La version la plus récente, Gardasil 9, est approuvée aux États-Unis depuis 2018 pour une utilisation chez les enfants et les adultes âgés de 9 à 45 ans.

Une étude distincte qui sera présentée lors de la réunion de la société a révélé qu’entre 2011 et mars 2020, le recours au vaccin contre le VPH aux États-Unis est passé de 23,3 % à 43 % de la population éligible, passant de 7,8 % à 36,4 % chez les hommes et de 37,7 % à 49,4% chez les femmes.