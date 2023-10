Le vaccin contre le paludisme fait un grand progrès contre les principales causes de mortalité chez les enfants

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé l’utilisation d’un vaccin contre le paludisme bon marché et pouvant être produit à grande échelle.

Le vaccin a été développé par l’Université d’Oxford et n’est que le deuxième vaccin contre le paludisme à être développé.

Le paludisme tue principalement les bébés et les nourrissons et constitue l’un des plus grands fléaux qui frappent l’humanité.

Des accords ont déjà été conclus pour fabriquer plus de 100 millions de doses par an.

Il a fallu plus d’un siècle d’efforts scientifiques pour développer des vaccins efficaces contre le paludisme.

La maladie est causée par un parasite complexe qui se propage par la piqûre de moustiques hématophages. Il est bien plus sophistiqué qu’un virus, car il se cache de notre système immunitaire en changeant constamment de forme à l’intérieur du corps humain.

Cela rend difficile le développement naturel d’une immunité en attrapant le paludisme, ainsi que le développement d’un vaccin contre ce fléau.

Cela fait presque deux ans jour pour jour que le premier vaccin – baptisé RTS,S et développé par GSK – a été soutenu par l’OMS.

Deux vaccins similaires

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a déclaré que c’était un moment de « grand plaisir ».

« Je rêvais du jour où nous aurions un vaccin sûr et efficace contre le paludisme, maintenant nous en avons deux », a-t-il déclaré.

L’OMS a déclaré que l’efficacité des deux vaccins était « très similaire » et qu’il n’y avait aucune preuve que l’un soit meilleur que l’autre.

Cependant, la principale différence réside dans la capacité de fabriquer le vaccin de l’Université d’Oxford – appelé R21 – à grande échelle.

Le plus grand fabricant de vaccins au monde – le Serum Institute of India – s’apprête déjà à fabriquer plus de 100 millions de doses par an et prévoit de passer à 200 millions de doses par an.

Jusqu’à présent, il n’y a que 18 millions de doses de la RTS,S.

L’OMS a déclaré que le nouveau vaccin R21 serait un « outil supplémentaire vital ». Chaque dose coûte entre 2 et 4 dollars (1,65 £ à 3,30 £) et quatre doses sont nécessaires par personne. C’est environ la moitié du prix du RTS,S.

Les deux vaccins utilisent des technologies similaires et ciblent la même étape du cycle de vie du parasite du paludisme. Cependant, le vaccin le plus récent est plus facile à fabriquer car il nécessite une dose plus faible et utilise un adjuvant plus simple (un produit chimique contenu dans le vaccin qui met le système immunitaire en action).

En 2021, il y a eu 247 millions de cas de paludisme et 619 000 personnes sont décédées, pour la plupart des enfants de moins de cinq ans. Plus de 95 % des cas de paludisme se trouvent en Afrique.

Potentiel de sauvetage

Le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, a déclaré : « Ce deuxième vaccin présente un réel potentiel pour combler l’énorme écart entre l’offre et la demande.

« Distribués à grande échelle et largement déployés, les deux vaccins peuvent contribuer à renforcer les efforts de prévention et de contrôle du paludisme et à sauver des centaines de milliers de jeunes vies. »

Les données qui ont été publié en lignemais n’a pas été soumis au processus habituel d’examen scientifique, montre que le vaccin R21 est efficace à 75 % pour prévenir la maladie dans les zones où le paludisme est saisonnier.

Le groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS a déclaré que ce chiffre était comparable à celui du premier vaccin (RTS,S) dans les zones saisonnières.

L’efficacité des vaccins contre le paludisme est moindre dans les zones où le parasite est présent toute l’année.

Le professeur Sir Adrian Hill, directeur de l’Institut Jenner d’Oxford où le R21 a été développé, a déclaré : « Le vaccin est facilement déployable, rentable et abordable, prêt à être distribué dans les zones où il est le plus nécessaire, avec le potentiel de sauver des centaines de milliers de personnes. de vies par an. »

Gareth Jenkins, de Malaria No More UK, a déclaré : « La réalité est que le financement du paludisme à l’échelle mondiale est loin d’être là où il devrait être et que les décès annuels dus au paludisme ont augmenté pendant la pandémie et sont toujours supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie. faire preuve de complaisance à mesure que de nouveaux outils sont développés.

