L’Australie est sur la bonne voie pour déployer les premières doses d’un vaccin contre le coronavirus en mars, a déclaré jeudi le ministre de la Santé Greg Hunt.

L’injection sera facultative et le gouvernement n’a pas l’intention d’appliquer le Règle «pas de coup, pas de salaire» qui empêche les parents de recevoir des prestations d’aide sociale s’ils refusent de vacciner leur enfant contre d’autres maladies.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il avait une « grande confiance » dans les organismes de réglementation australiens pour s’assurer que tout vaccin est totalement sûr avant d’être approuvé.

Le coup sera d’abord remis aux agents de santé et aux personnes vulnérables, telles que les personnes âgées et les Australiens autochtones. Les enfants ne sont pas classés comme vulnérables et ne seront pas prioritaires.

Le vaccin sera ensuite proposé au grand public, tous les Australiens souhaitant que le vaccin soit vacciné d’ici la fin de 2021.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à donner le feu vert à un vaccin de Pfizer et BioNTech mercredi, ouvrant la voie au début des vaccinations la semaine prochaine.

Mais il n’a été approuvé que pour une utilisation d’urgence sur les personnes vulnérables parce que Covid-19 est si répandu au Royaume-Uni.

L’Australie n’a pas de moyen d’approuver un médicament pour une utilisation d’urgence, ce qui signifie qu’une approbation complète sera requise.

Cela est prévu à la fin de janvier ou en février, alors que les scientifiques versent les données des essais.

M. Morrison a déclaré que l’Australie n’était pas pressée car la situation du Covid-19 en Australie est « très stable » avec seulement une poignée de cas.

« En Australie, nous sommes dans une position très forte et cela nous permet de bien faire les choses », a-t-il déclaré.

Les régulateurs australiens envisagent trois vaccins – qui nécessitent tous deux doses par personne – avec les données des essais de phase finale qui devraient être publiées dans leur intégralité ce mois-ci.

John Skerritt, secrétaire adjoint de la Therapeutic Goods Administration – l’agence qui approuve les médicaments et les vaccins – a déclaré que son équipe analysera les données à Noël.

« Nous recevrons les données finales pour certains des produits en décembre et nous espérons ensuite que de la fin janvier à février, nous aurons, si tout se passe bien, une approbation réglementaire », a-t-il déclaré.

Les accords s’ajoutent aux accords déjà signés avec l’Université du Queensland et l’Université d’Oxford et portent le nombre total de doses potentielles sécurisées à 134 millions.

Une fois l’approbation accordée, les doses de vaccin seront transportées à travers le pays.

Le ministre Hunt a déclaré: «Nous sommes sur la bonne voie pour prendre des décisions avec les premiers vaccins d’ici la fin janvier. Nous sommes sur la bonne voie pour les premières vaccinations en commençant par nos agents de santé et nos résidents âgés sous réserve d’approbations en mars.

Le mois dernier, M. Morrison a révélé que les arrivées non vaccinées en Australie pourraient être contraintes de mettre en quarantaine pendant deux semaines à moins qu’elles n’aient une « véritable raison médicale » de ne pas recevoir le vaccin.

Le patron de Qantas, Alan Joyce, a suscité la colère des anti-vaxxers et des sceptiques en matière de vaccins après avoir déclaré que sa compagnie aérienne pourrait interdire les personnes qui n’ont pas pris le coup des vols internationaux.

Japan Airlines et Korean Air ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de rendre un vaccin obligatoire pour les voyages.

Le ministre Hunt a déclaré qu’il n’y aurait aucun moyen pour les entreprises telles que les compagnies aériennes d’accéder aux dossiers médicaux pour savoir qui a été vacciné et que ces informations ne seraient fournies qu’avec le consentement du voyageur.